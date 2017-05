Edmundo se emociona con la llamada de su hermana Pety

La hermana de Bigote le contó al presentador de Supervivientes que estaba muy emocionada y que aunque no ve el programa sus amigas la mantienen al tanto de lo que sucede con Edmundo . Sobre la pareja de María Teresa Campos, explicó que "es una persona sentimental . somos medio llorones los dos", por lo que creía que se emocionaría cuando le saludara.

Pety también le dijo a su hermano que le encanta como está, que le echa mucho de menos y que le quiere. "Me encanta como estás Edmundito. Estas muy lindo. Te extraño mucho. Te quiero mucho", afirmó. Bigote le mandó "un beso muy grande" y le preguntó a su hermana si había hablado con "la morita", es decir, con María Teresa Campos. Finalmente, Edmundo le dijo a su hermana que se cuidara mucho y dió las gracias a la organización por la sorpresa.

No mostró todos sus sentimientos

Sin embargo, durante todo el tiempo qu duró la llamada, a Bigote se le vio muy comedido con sus sentimientos e incluso fue él quien decidió terminar de hablar con su hermana. Ante esta situación, Jorge Javier le dijo que "no te quieres permitir a ti mismo que tu mente vuele hasta otros lugares que no son el concurso", a lo que Edmundo contestó que está todo el día "volando" y "muy tranquilo y queriendo a mi gente aunque yo no sea demostrativo".