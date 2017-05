Gloria Camila está celosa de Paola porque ¡duerme con Kiko!

Ante la cámara, la hija de Ortega Cano dijo que la italiana no le parece "el prototipo de chica que le gusta a Kiko y es tan pesada y tan estúpida...". Además recordó que Paola ya durmió con Kiko una vez y que hubo algún roce por su parte . "Ya durmió una vez y le puso el culo en pompa", vaya.

Sobre las duras palabras que Kiko le dijo a Alba Carrillo, lo de que se merce quele hayan puesto los cuernos , Gloria Camila advirtió a su chico que "esos comentarios tienes que ahorrártelos porque son de un chico a una chica y eso fuera...". Por su parte, Kiko le dijo a su novia que Alba Carrillo cuando no están las cámaras delante dice que quiere irse y que en cuanto se vaya va a empezar a poner demandas.

La italiana mostró su tristeza por la mala relación que mantiene con Gloria, porque ella también es adoptada y le hubiese gustado hablar sobre el tema con ella para saber "cómo se siente. Es una cosa que a mí me ha cambiado la vida".

En el lado contrario, Paola le contó a Alba Carrillo que Gloria Camila le había negado el saludo, cosa que a la ex de Feliciano López no le extaño después de que la italiana se metiese con el físico de la hija de Ortega Cano. Pero es que, además, Paola lo volvió a hacer y dijo que Gloria no es tan altas como ellas y que la gente por la calle no se daría la vuelta para mirarla, como si hacen con ellas. También recordó que la novia de Kiko dijo que Paola era mala y a pesar de eso, la italiana iba a saludarla por educación.

Está comprobado que el chocolate tiene infinidad de beneficios y para Paola , además, la capacidad de salvarle de una buena bronca. Sus compañeros se enteraron de la sanción de dos latas de comida porque la italiana había hablado con Leticia Sabater justo cuando tenían en estómago lleno de la tarta de chocolate que consiguieron en la prueba de recompensa. Y, a pesar de que alguno le recriminó que ya le habían advertido de que no se puede hablar con la zombie y que ella amenazó con marcharse, todo fue buen rollo. Incluso entre Alba y Kiko .

Laura Matamoros y Gloria Camila son las más vagas del equipo cielo. No lo decimos nosotros, ni si quiera sus compañeros, es que lo han reconocido ellas mismas. Los supervivientes del cielo tuvieron muchas dificultades para mantener el fuego por culpa del viento y de la poca leña que hay en su isla, así que la organización les propuso una prueba en la que los dos concursantes más vagos deberían ir con la barca a buscar leña. Todos coincidieron en que son Alba y Laura. Al menos ellas no tardaron en reconocerlo.

Gloria Camila y Alba contra José Luis

José Luis no se lleva del todo bien con sus compañeros. Por mucho que pesque y sea un buen superviviente no hay manra. Quizá el problema sea exactamente ese, que es o quiere ser el líder del equipo. Y eso el resto no lo soporta. Pero es que además de las acusaciones de mandamás ahora se suman las que Laura y Gloria hicieron. Las dos acusaron al cocinero de querer tener protagonismo delante de las cámaras. "Se queda tres horas para que le enfoquen bien. ¡Qué pesado es!" le dijo Gloria a su amiga. También le acusaron de resaltar sus logros, como pescar o cocinar.

Pero ellas no son las únicas que no tragan a José Luis Alejandro y él tuvieron una bronca tabién por el reparto de tareas, por quién ayuda a quién y por que Alejandro considera que el cocinero no le valora lo suficiente.