Gloria Camila y José Luis, enfrentados

Enfrentamiento entre Gloria Camila y José Luis Parece que Gloria Camila no soporta a José Luis. Bueno no lo parece, ella misma lo ha dicho. Como muchos de sus compañeros, la hija de Ortega Cano acusa al cocinero de querer ser el líder del grupo y de que todas las cosas deben hacerse como él quiere. En está ocasión, la cosa estalló por un reparto de comida en el que Gloria terminó diciéndole a José Luis que la torea como le da la gana. El cocinero le dijo que le dejara en paz y acusó a Gloria de ser "muy polémica con los 20 años que tienes", a lo que la novia de Kiko respondió que "no, polécima no, lo que pasa es que soy directa y clara".



No le soporta En una conversación con Laura Matamoros, Gloria Camila criticó a José Luis, porque en su opinión, ser el líder no es mandar al resto del grupo. La hija del colaborador de Sálvame le dio la razón y dijo que ganar la prueba de líder, como hizo José Luis, no implica ser realmente el líder, sino no poder ser nominado y poder nominar de forma directa. "No soporto su forma de ser, ni que sea el mandamás, ni su superioridad. Hay veces que no le soporto ni a él", dijo Gloria.



Es su personalidad Gloria Camila no paró ahí y añadió que José Luis a veces la pone muy nerviosa porque es "un mandamás que lo quiere hacer todo y todo lo hace bien". En directo, Sandra Barneda preguntó a José Luis que si se sentía cuestionado por sus compañeros, ya que todos piensan lo mismo de él, a lo que el contestó que no y que no le gusta mandar. "Soy así. Lo que pasa es que a algunas personas le sienta mal lo que hago", señaló. Gloria le contestó al cocinero que hay cosas que él que le molestan y que por eso se las dice.



Defiende a su novio Gloria Camila también tuvo que defender a su novio de las acusaciones de machista, tras los desafortunados comentarios que hizo sobre Alba Carrillo, de la que dijo que se merece que le pongan los cuernos. Actitud que hasta su madre le reprochó cuando fue a verle. La hija de Ortega Cano le aseguró a Laura que su novio no es nada machista. En respuesta, Laura consideró que el problema es la influencia que Leticia Sabater ha ejercido sobre Kiko.



Anillo de compromiso Mientras tanto, la separación continúa entre Kiko y Gloria Camila, uno en el equipo infierno y la otra en el cielo. En la distancia, Kiko decidió hacerle con sus propias manos un anillo de pedida a su chica, con el que tiene planeado pedirle matrimonio el próximo 24 de junio en el programa, el día en el que cumplen dos años de relación.



Duelo de madres La actitud que Kiko mantiene con Alba sigue trayendo cola. Y es que lo de prometer que le haría la vida imposible y decir que se merece que le hayan puesto los cuernos no es para menos. Tras la visita a su hijo en Honduras, Carmina tuvo que volver a defenderlo, esta vez en plató y ante Lucía Pariente. Cada una por sus hijos mata así que no acercaron sus posturas ni un milímetro. Al contrario, su enfrentamiento fue uno de los momentos más tensos de la noche.



Juego de recompensa En el juego de recompensa los concursantes tuvieron que unir corrdinación y fuerza para conseguir el premio: una tarta de chocolate con motivo del 31 cumpleaños de Lara Álvarez o unas cerillas. Los ganadores fueron los concursantes del equipo infierno, quienes decidieron comer durante dos minutos tarta a pesar de no tener fuego en su campamento. A mitad de la recompensa a Iván le pareció buena idea guardarse tarta en el bañador (sí, ahí) así que la organización le castigó sin poder comer más.



