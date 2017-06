Gloria Camila y Kiko, pillados en una discusión cuando creían que no había cámaras

Todo comenzó por una pelea Todo comenzó por una discusión sobre ir a pescar. Gloria Camila debe pescar 15 peces durante esta semana si el jueves no quiere ser penalizada, como le explicó Jorge Javier. Así que, la hija de Ortega Cano y Kiko se fueron a pescar. Pero a Gloria le pareció que no era suficiente y le pidió a su novio interarlo de nuevo. Pero Kiko no quiso porque acababa de comer y se montó una buena bronca entre la parejita, que terminó con Gloria Camila mandado a paseo a su pareja.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pensaban que no les grababan Cuando pensaba que no había cámaras delante la pareja se leyó la cartilla mutuamente. O bueno, más bien Kiko se la leyó a Gloria, al recriminarle a su novia que le hubiera pedidio ir a pescar delante de las cámaras porque el no quería ir, cosa que el entendía que le había dejado fatal ante la audiencia. Kiko terminó diciendo que el público le va a echar, a lo que Gloria Camila contestó que, entonces, luego se iría ella. Mientras que creían que no estaban siendo grabados, también tuvieron tiempo para analizar el mal rollo que mantienen con sus compañeros. "Esto que estamos haciendo de quedar mal con los demás nos va a perjudicar", dijo Kiko. En ese momento, la hija de Ortega Cano explotó y afirmó que odia a todos sus compañeros y que le está cogiendo asco hasa a Juan Miguel. "Si no me sale del c... estar con ellos no me sale. Me caen fatal y no aguanto ni un día más aquí", añadió.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Gloria y Kiko, separados del resto Gloria Camila y Kiko no se llevan del todo bien con el resto de compañeros y parece que su único apoyo es Laura Matamoros, y parece que tras la unfiicación, menos. De hehco, se pudieron ver unas imágenes en las que Gloria Camila y Kiko estaban completamente separadas del resto de los concursantes.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Todo por un coco La mayor discusión entre los enamorados y el resto, con José Luis como principal protagonista, fue el reparto de un coco mientras que la apreja estaba pescando. Como Gloria Camila y Kiko no vieron cómo se hizo ese reparto, desconfiaron de que hubiese sido equitativo. Y así se montó una nueva bronca.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mal reparto Gloria Camila se preguntó si sus compañeros no pudieron esperar a que estuvieran todos y Kiko consideró que el resto les toma por tontos y le recriminó ese comportamiento a José Luis, quien no entendió cómo termina siempre él en medio de las discusiones. Gloria temrinó diciendo "que se coma el coco y a ver si se ahoga", a lo que Kiko respondió "vaya edición nos ha tocado. No se salva ni uno". De todas formas ese no fue el único coco mal repartido. Desde que se produjo la unificación ese ha sido el tema preferido para discutir.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Gloria y Kiko han ido a concursar La pareja no pararon de hablar de sus compañeros y del reparto de comida. Kiko le dijo a su chica que se debe ser como realmente se es, cumplir con los valores que te han enseñado y decirle a la gente que es egoista si lo es. "La gente no quiere abir el pico por mieo a represalias. Si ese es el papel que nos ha toado habrá que hacerlo", explicó el novio de Gloria Camila. Ella le dio la razón a su chico y reiteró que ellos han ido a Supervivientes a concursar y no a hacer amigos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Nidito de amor A pesar de las discusiones y los malos momentos, lo cierto es que Kiko y Gloria también vivien momentos de amor. Uno de ellos fue cuando Kiko le contó a su chica que le había enviado un mensaje en una caracola pero que se hundió en el mar y que por eso no le llegó. Otro de esos momentos fue la construcción de una pequeña cabaña para los dos, "su nidito de amor" o su picadero, como dijo Kiko.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Leticia calienta el ambiente Sandra entrevistó a Leticia Sabater, que todavía está en Honduras, y le preguntó si consideraba que tenía amigos en la isla, a lo que la artista dijo que se lleva mitad de amigos y de enemigos. Lo que no conocía eran las imágenes que vería a continuación. Hablando de que Leticia hizo sus necesidades fuera del baño Kiko la llamó hija de p... y dijo que "ha quedado en ridículo. Yo se lo voya a decir. ¿Cómo ha sido tan cerda?". Pero no solo fue él, porque Laura Matamoros afirmó que Leticia huele mal, Alba Carillo también se preguntó "cómo se puede ser tan guarra" y Kiko remató diciendo que Leticia lo habñia hecho a mala leche porque tenía el baño al lado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Las amenazas de Leticia Sobre su regreso a España, Leticia amenazó con sacar muchos trapos sucios a la luz, como por ejemplo que Paola "no es tan víctima como parece" porque quiere concoer a jugadores de fútbol y directivos de televisión. Lástima que Leticia no supiese que Paola lo ha dicho delante de las cámaras y hasta en directo. Ese comentario le valió para que Sandra le dijera que lo que había hecho "es peor que hacer caca fuera del baño". También se pudieron ver unas imágenes en las que Alejandro decía que Leticia "mete mierda a todo el mundo", a lo que Kiko contesto que "te envena y sales tú perjudicado. Entonces lo que quería era un trabajo en Telecinco".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Polémica entre Paola y Gloria Durante el juego de recompensa, que anaron José Luis, Alba, Alejandro, Gloria Camila e Iván, hubo polémica. Paola se enfrentó a Gloria Camila y acusó a esta e haberla agredido, con arañazos y patadas. Sin embargo las imágenes ostraron quela italiana mintió y que en todo caso fue ella la que mantuvo una actitud antiderpotiva. La organización tuvo que revisar las imágenes y Gloria Camila le dijo a Paola que no sabe perder.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Una pizza y una hora sin cámaras Iván y Paola tienen días que se odian pero también otros en los que hay mucha tensión entre ellos, pero no precisamente de la discutir. La italiana ya ha reconocido en varias ocasiones que le gusta Iván, así que directamente pidió una hora sin cámaras. Eso sí, si también le dan una pizza para coger fuerzas. Mientras tanto, él se deja querer. Alba Carrillo y José Luis que también estaban presentes,fliparon con que la parejita pensase en el tema porque a ellos con el hambre y las pocas fuerzas que tienen ni se les pasa por la cabeza.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia