Gloria Camila, "tan a gustito" sin Kiko

Tras la separación que se produjo el jueves todo hacía indicar que Gloria Camila y Kiko lo pasarían mal estando separados y cada uno en un equipo. Pero lo cierto es que la hija de Ortega Cano está a las mil maravillas sin su novio. "A pesar de no estar con mi pareja estoy súper bien. Estoy súper contenta con el equipo que me ha tocado". Eso sí, tuvo algunas palabras para él y afirmó que le echa mucho de menos y que "falta Kiko para completar la perfección".

El que está llevando un poco peor la separación es Kiko, quien está bastante celoso de que Alejandro pase los días junto a su Gloria Ca. Por si acaso se curó en salud y de Alejandro dijo que "es un sosos de co..." que no tiene conversación. Por eso, está seguro de que si Alejandro diese un paso ella le pararía los pies, sobre todo porque "teniéndome a mí de novio... Como para sustiturime por el sosainas ese", fueron sus palabras.

Enfrentamiento en la palapa

Está claro que con la comida no se juega, aunque en esta ocasión la comida fue lo de menos. Todo comenzó por un reparto de comida, hecho por Kiko, que a Laura Matamoros no le pareció bien. Leticia, como nos tiene acostumbrados, no perdió la oportunidad de tener una buena bronca. Aprevechando que todos estaban en la palapa acusó a Laura de no decirle las cosas a la cara a Kiko y de ir quejándose por detrás. Después de minutos de gritos y varios insultos, Laura terminó mandando a la m... a Leticia, llamándola "guapa", eso sí.