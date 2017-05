Supervivientes: Iván González y Paola Caruso pasan de calentarse ¡a odiarse!

Del amor al odio Si hace unas semanas la relación entre Iván González y Paola Cruso era casi idílica y estaban a punto de marcarse el primer 'palmeroning' de la edición, las cosas han cambiado drásticamente. Después de las broncas protagonizadas por la italiana y de haberles expoliado cuando era zombi, el andaluz está más que harto de ella, y así lo hizo saber cuando, en la distancia, ella hablaba con Kiko Jiménez.



No quiere ni escucharla hablar “Estoy hasta la p*lla de escuchar a esta tía. Si la estancia aquí ya es mala porque estoy en el Infierno, porque estoy pasando hambre, lo estoy pasando mal, me duele la espalda... encima aguantar una tía así me desespera”, dijo Iván.



''No he robado nada'' La gota que colmó el vaso fue durante las quejas de la zombie de que Paola le había robado unas almendras, y mientras Iván sólo quería saber lo que había pasado, la italiana, que ya estaba calentita tras la discusión, acabó explotando contra él: “Ella dice que le he robado almendras, y yo no le he robado nada. Está loca, y tú estás loco como ella”.



''Tú crees siempre todo en contra de mí'' “A mí me la suda lo que tú hagas. Ha sido la zombie la que ha dicho que le habías robado... y yo me lo creo”, dijo él. “Tú crees siempre todo en contra de mí”, señaló la italiana “enfadada como una mierda”, según sus palabras.



Iván, muy harto de Paola Ante tal afirmación, vino la respuesta del viceverso: “Si no quieres estar conmigo, cuando salgan las nominaciones te callas y te jodes, y no me vengas diciendo 'es que tú no me quieres, no me das un abrazo' y luego detrás de la cámara vienes con otra película”, comentó mosqueado.



''No te toco ni con wifi'' Finalmente, Iván estalló: “luego vienes delante de la cámara diciendo 'es que ya no me gusta Iván', y luego te inventas otra historia. ¡Que no te toco ni con wifi, ni con la mano de otro, a ver si te enteras! Pero no te hagas la víctima, porque aquí todo el mundo te trata bien, y si no te gusta estar aquí, lo dices y haces lo que te dé la gana, que yo no tengo ningún problema contigo”.



¿Llamó Paola 'cabrón de mierda' a Iván? “Sí que te pasa algo conmigo. Eres malo como la muerte, Iván, te lo juro sobre Dios”, atacó Paola, peor tras una ráfaga de comentarios en italiano, Iván se calentó aún más: “Yo no soy el que tiene un problema con el grupo, tú sí. Y si tienes un problema conmigo, te sientas y lo hablamos, no me vayas llamando cabrón de mierda como el otro día”, un comentario que ella suavizó ante las cámaras explicando que en italiano 'cabrón' es muy común, como decir “tonto” o “ignorante”.



Como el perro y el gato “No me interesa arreglar nada contigo”, dijo muy digna Caruso, así que Iván se salió de la conversación: “Pues si no te interesa, me voy a coger cangrejos”. ¿Conseguirán arreglarse?



