Janet, expulsada otra vez de Supervivientes

Vuelve a ser expulsada Janet ya fue expulsada hace dos semanas pero la organización decidió repescarla y que se convirtiera en la nueva zombie. Durante una semana Janet disfrutó del concurso y de su papel como zombie. Sin embargó la audiencia decidió de nuevo que debía ser ella la que vuelva a España. En las votaciones se enfrentó a Leticia Sabater, quien, tras la expulsión de Janet, es la nueva zombie.



Nominados equipo infierno El concurso continúa y ya hay nuevos nominados. Los del equipo infierno son Paola y Alba Carrillo. La italiana al ser votada por sus compañeros, mientras que la ex modelo fue nominada directamente por Kiko, que como lider del equipo tuvo la imnidad y la nominación directa.



Nominados equipo cielo En el caso del equipo cielo, los nominados de esta semana son Gloria Camila y Alejandro Caracuel. La hija de Ortega Cano fue votada por sus compañeros con el argumento de que es con la que menos tiempo llevan conviviendo, mientras que Alejandro fue nominado de manera directa por José Luis, quien ganó el juego de líder de este equipo.



Alba lo celebra con una sevillana Lo prometido es deuda. Y Alba Carrillo cumplió. La ex de Feliciano López dijo que si se iba Leticia Sabater lo celebraría bailando una sevillana. Jorge Javier intentó que fuera uno de los temazos de Leti pero no hubo manera. Alba se negó. Lo que sí aceptó fue marcarse una sevillana en honor a su compañera expulsada. Como no podía ser de otra forma, antes de que la cantante de La Salchipapa abandonara la palapa discutieron.



Kiko contra Paola Uno de los vídeos que la organización puso a los concursantes fue en el que Paola se mete con el físico de Gloria Camila en una conversación con Alba Carrillo, en la que, por cierto, la modelo le quita la razón a la italiana. Como no pudo ser de otra forma Kiko defendió a su chica.



Las mellis, el reencuentro Las hemanas Bibi y Raquel se reencontraron en el plató de Supervivientes después del abandono de una y la expulsión de la otra, respectivamente. Ambas volvieron a reiterar que no se arrepienten de su comportamiento dentro del programa y que volverían a tomar las mismas decisiones. La verdad es que Jorge Javier no tuvo piedad con ellas y durante toda la noche les fue soltando "pullitas" sobre su paso por el concurso.



Acercamiento entre Alba e Iván Primero fue Paola, a la que ahora no soporta, luego fue Janet, que ya no está en el programa, y ahora parece que la elegida por Iván es Alba Carrillo. En uno de los vídeos se les pudo ver muy bien juntos, hablando de todo y con bastante tonteo, incluidas risas, miradas y alguna que otra caricia. Alba le dijo que está mucho más guapo ahora porque desde que está en el programa ha perdido musculatura y a ella le gustan más los hombres así y no tan fuertes. Por su parte, Iván acabó proponiendo que pidieran una cena para los dos al programa. Hay que recordar que Alba tiene pareja.



Bigote no pide perdón El "caso desayuno", por el que Edmundo llegó a ponerse en huelga de hambre, por fin está cerrado, aunque no de la manera que se esperaba porque Bigote no pidió perdón, ni a Lara, ni a la organización del programa ni a nadie. Ni tan siquiera cuando Carmen Borrego le reprochó su actitud. El que le leyó bien la cartilla a Bigote fue Jorge Javier. El presentador defendió al programa. El presentador dijo que el "espectáculo" que dio Edmundo con su enfado "ha rayado lo bochornoso" y que había mostrado "hasta falta de respeto por tus compeñeros supervivientes y la organización del concurso, que has creido que te lo estaba haciendo pasar mal delante de cuatro millones de personas".



Gloria y Kiko, juntos de nuevo ¡Por fin! Después de siete días sin verse ni olerse, en los que Gloria Camila lo pasó muy mal, estos dos tortolitos volvieron a estar juntos. Al menos durante un rato, porque siguen en equipos separados, Gloria Camila en el cielo y Kiko en el infierno. Tras un romántico reencuentro a la orilla del mar, Kiko no tardó mucho en agarrar bien a Gloria Camila por donde termina su espalda. La noche para Gloria comenzó de la mejor manera posible. Y eso sólo fue el principio.



