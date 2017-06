Supervivientes: Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez, a machete contra Bigote, Laura y Gloria

A Jorge Javier no había quien le bajara del burro: "Creo que si quería hacer esto, el sitio adecuado no es un programa de televisión", añadió.

De hecho, no era el único que pensaba así: también Víctor Sandoval pensaba que no estaba haciendo nada, y Mila Ximénez espetó que, para hacer lo que está haciendo, "que se vaya a la India".

''Gloria y Laura ¡a la calle YA!''

Es más, Ximénez ¡hasta acabó arrodillada para pedirle un favor a la audiencia!: "Segundo: debería la organización de premiar a José Luis y decirle que no reparta con nadie. Y ya termino, y me arrodillo ante el pueblo, y digo lo que María Teresa Campos decía: si alguien me quiere, los que me quieran -tres, cuatro, cinco-: Gloria y Laura ¡a la calle YA!" acabó diciendo a grito pelado.