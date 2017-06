Supervivientes: Juan Miguel, a punto de perder lo que más quiere

''Me ha dado una pena grandísima''

Finalmente, Juan Miguel a pesar del dramón inicial, nos dio una alegría: "Me ha dado mucha pena porque el día de la lluvia lo tenía todo tapadito pensando que no iba a entrar el agua dentro. Después no lo abrí, no sé por qué, y esta mañana cuando he visto que estaba lleno de agua casi me da algo. Era el regalo que mi nieto me dio, pobrecito, me ha dado una pena grandísima... pero bueno, lo he recuperado. Por lo menos el dibujito se ve".