Kiko y Leticia, contra todos en Supervivientes

Enfado de Kiko

Tras el juego de recompensa del viernes, Kiko entró en colerá. Acusó a los demás, y en especial a Alba y a Paola, de no hacer nada por el grupo en el día a día pero que cuando llega el juego de recompensa, que es individual, lo dan todo. De hecho, dijo que no iba a trabajar más para el bien del equipo. Pero, sin duda, con quien la tomó fue con Alba Carrillo, de la que dijo que es una vaga, una pasota y una cara dura, y que la ex de Feliciano López no debía tomárselos como insultos porque "son dos calificativos de su personalidad". No es la primera vez que Kiko y Leticia critican juntos a Alba.