Supervivientes: Kiko la lía al rechazar un regalo hecho por Gloria Camila: “Eres un p*to desagradecido”

Cuando las cosas en la isla están tranquilas, es un remanso de paz. Sin embargo, cuando Kiko Jiménez se levanta de buena mañana, mejor echarse a temblar y no dirigirle la palabra porque tiene un mal despertar ¡de agárrate y no te menees!

“No me gusta” , dijo insolente Kiko. Gloria no podía creer lo que estaba oyendo después de haberle hecho un collar con sus propias manos con lo poco que pudo conseguir: “¿Quieres este collar o quieres un collar de mierda?”, apuntó ella cansada de la situación.

''Apechuga con lo que tenemos''

Una vez juntos de nuevo, Kiko, en vez de pedir disculpas, le reprochó aún más a su novia que no se lo había trabajado: “A ver si voy a tener yo la culpa de que no te curres un collar para tu novio”, sentenció él escudándose en que tiene mal despertar, ante lo que Gloria terminó explotando: “¿Qué quieres, un cafelito también? Si no te gusta el collar, lo dices de buenas maneras, y si no hay mejores cuerdas, es que no hay. Apechuga con lo que tenemos, porque te estoy intentando hacer un collar y eres un p*to desagradecido”.