Leticia y Paola se saltan las normas de Supervivientes

Por venganza

Leticia explicó que los zombies son mlaos y roban por placer" y que si antes la acusaban de ser mala sin serlo, pero que ahora que actúa como una zombie "pues soy mala". Además, dijo que no iba a utilizar ninguno de los objetos personales que robó porque no le interesa, ya que ella roba por placer y venganza. "Robo por placer, me gusta cabrearlos y me gusta la venganza", reconoció.