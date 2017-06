María Teresa Campos defiende a Edmundo y pide a la audiencia que le salve

Muestras de cariño Antes de preguntarle por Edmundo, Sandra Barneda quiso saber cómo se sentía María Teresa. La presentadora contó que le han llegado muchas muestras de cariño y que se siente muy afortunada por la rapidez con la que se le detectó el ictus. "El tiempo que tardamos en llegar al hospital fue el más rápido posible. Si hubiéramos ido una hora más tarde no sé si estaría en disposicion de estar hablando ahora aquí", afirmó.



Ya ha recuperado la normalidad en la visión María Teresa también volvió a reiterar que en ningún momento perdió la vesión, si no que su problema en la vista consistía en la conexión entre un ojo y otro, por lo que cuando tenía los dos abiertos al mismo tiempo veía doble. Sobre esta cuestión, explicó que "si no se me quitaba intervendrían y me lo quitaría. Yo me había puesto la meta larga, dos meses" pero por fortuna ya ha recuperado la normalidad en la visión.



Sintió mucha emoción María Teresa explicó que rucpero la normalidad en la visión el miércoles. Cuando por la mañana abrió los ojos se dio cuenta de que "se acercaba el televisor que no era de verdad al de verdad. Se unió. No era capaz de morver la vista" por si perdía la normalidad. "Se me había puesto la pupila en su sitio", por lo que sintió mucha emoción.



El tiempo pone las cosas en su lugar Cuando Sandra le preguntó por su pareja, la Campos respondió que se han dicho muchas cosas, pero que luego el tiempo las pone en su lugar. "Me han hecho sufrir mucho", afirmó. Respecto a su decisión de no contarle nada sobre el ictus a Bigote por estar en Supervivientes, María Teresa explicó que tomó esa decisión porque sabe que participar en el concurso es el sueño de Edmundo y que lo sabe porque se lo lleva diciendo desde que le conoce. Sobre su pareja, dijo que es un aventurero y que se debe tener en cuenta que no es lo mismo vivir la experiencia con 25 años que con casi 68, como tiene él.



Lo volvería hacer María Teresa volvió a reiterarse en esa decisión, a pesar de que los hijos de Edmundo preferían que su padre conociera la noticia. "Quizá yo no tenía consicencia de lo que tenía. Hoy lo repetiría porque decirle que se venga y a lo mejor luego llegaba y encontraba que yo estaba bien... Pensé que no tenía que hacerlo. Mejor no haberlo dicho". Sobre si Bigote se va a enfadar o no cuando se entere de todo lo sucedidó, María Teresa dijo que no lo sabía y bromeó con que con ella no debía enfadarse porque ella ya ha tenido bastante con lo suyo.



Reconoce que se enfadó La presentadora reconoció que se enfadó cuando Edmundo decidió participar en Supervivientes, al considerarlo una experciencia muy dura. "Hablamos mucho. Le dije todo lo que pensaba. Y ya en el cabreo, entre bromas y veras, le dije, te advierto de que no pienso verte ni un solo día", señaló, motivo por el que María Teresa no vio el salto de Edmundo desde el helicóptero, aunque ahora si ve el programa.



Capacidad de rencor nula Sobre el trato que ha recibido su relación con Edmundo en los medios de comunicación, María Teresa dijo que no guarda rencor porque su capacidad de rencor es nula. "Creo que hay muchas cosas en televisión que se hacen... y la opinión se convierte en espectáculo. Uno no se da cuenta que eso puede dañar a alguien. Yo no tengo ninguna capaida de rencor pero sí que se han dicho cosas", añadió.



Bigote se esperaba que Supervivientes fuera peor Sobre la afirmación de Edmundo de que Supervivientes le está pareciendo un programa muy fácil, María Teresa dijo que ella cree que se debe a que Bigote se esperaba que fuera mucho peor. "No le parecía difícil porque creo que el pensaba que el sitio al que iba era un sitio más difícil, de jungla o de animales", argumentó.



La polémica sobre el desyuno Sobre la polémica del desayuno, por la que Edmundo se puso en huelga de hambre al considerar que la organización le estaba engañando, y por la que no pidió perdón a pesar de estar equivocado, la presentadora reconoció que no debió hacerlo así. "Tuvo una rabieta de niño de cinco años que es un poco suyo también. Estoy convencida de que ese día, cunado oyó lo del desayuno, se quedó con el desayuno de José Luis", dijo María Teresa, quien añadió que ella ha dicho desde el princio que no debió hacerlo pero que Bigote ya se disculpó por ello.



No le gusta su nuevo look Sobre la apariencia de superviviente que le ha dado a Bigote su permanencia en el concurso, la presentadora afirmó que no le gusta su nuevo look, que a ella le gustaba más como estaba antes, a pesar de que "todo el mundo dice que está estupendo". También tuvo unas palabras para su hija Carmen Borrego, presente en el plató de Supervivientes, a la que le dijo que le gustaba mucho verla ahí.



Pidió a la audiencia que salvara a Edmundo María Teresa explicó que participaba en el programa porque consideraba que Edmundo tiene una situación de desventaja respecto a otros compañeros, porque ahora ella no tiene programa de televisión (como por ejemplo le pasa a Laura Matamoros con su padre) y porque tampoco tiene presencia en las redes sociales, al contrario que otros concursantes más jóvenes. "Yo no tengo redes porque mis hijas me lo prohíben. Como me conocen, saben que me da un ataque y me tiro al teléfono. Mis redes son las personas", dijo, por lo que pidió a la gente que salvase a Bigote.



