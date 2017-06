Paola Caruso, aterrada, se niega a volver a bañarse en Supervivientes

Paola, que al principio pensó que a lo que se refería Iván eran unas rocas, poco tardó en cambiar de opinión al ver que las supuestas piedras se movían... y que tenían forma de aleta: "Oh, my God (Oh, Dios mío)", dijo ella con cara de susto al temerse lo peor: ¡tiburones!

Se niega a volver a bañarse

"No es tiburón de gato, yo pienso... No, ese es tiburón normal. ¡Ja! Eso ataca al hombre. ¡Qué miedo, yo no me mojo!", dijo dejando claro que no se iba a volver a meter al agua hasta que el peligro hubiera desaparecido. "Estaban tres tiburones y tenía miedo de tiburones, claro, porque eso te muerde y yo no quiero volverme sin una pierna o sin un brazo... o sin un ojo. Por favor, ¡tengo miedo de los tiburones", comentó aterrrada, y es que ver unos tiburones no debe de ser plato de buen gusto a pesar de que digan que no atacan si no se sienten atacados.