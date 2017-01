Terelu Campos sobre la contestación a su madre: "¿Nos hemos vuelto locos?"

Su madre está por encima de todo

Además, ha confesado que a los 18 años vivió un momento muy duro y no quería salir de casa. Fue María Teresa quien le sacó de ese pozo."Lo que me duele de todo esto es que se intente dar una imagen que no es, mi relación es maravillosa y, con las cosas que nos gusten o no la una de la otra, por encima de todo está lo que quiero a mi madre", ha dicho muy emocionada.