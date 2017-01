Terelu Campos: "No era justo que increpara a Toño"

Hace balance Terelu ha vuelto de nuevo a 'Sálvame' tras su estancia en la casa de 'Gran Hermano Vip' y ha sido allí donde ha hecho un repaso de su participación en el 'reality'. Ha dejado claro que está contenta con su experiencia en Guadalix.



Su actitud con Toño, criticada Aunque muchos de sus compañeros han criticado su actitud con Toño Sanchís, Terelu asegura que no le sorprenden los comentarios pero que "no era justo que le increpara" porque no estaba allí como concursante sino como invitada para hacer la primera prueba semanal.



'No entré para incomodar a nadie' "No entré para incomodar a nadie", ha confesado. No obstante, cree que si hubiera sido concursante oficial quizá su actitud habría cambiado con el paso de los días, no solo con el representante sino con en el concurso en general.



No quiso concursar Respecto a su posible participación como concursante, la colaboradora ha contado que la dirección de 'GH VIP' le ofreció la posibilidad pero que "por mi situación personal tenía dificultades para quedarme", y aunque le dijeron que podía ir y marcharse cuando quisiera, ella rechazó la oferta. No quería quedar ante la audiencia como si se hubiera "rajao", "no puedo hacer eso". Por este motivo, aceptó visitar la casa durante una semana, algo que le propusieron 3 días antes de comenzar el 'reality'.



'No puedes estar pensado qué pasa fuera' También ha comentado que dentro de la casa te olvidas de lo que pasa fuera porque "no puedes estar pensando qué pasa fuera". Paz Padilla le ha preguntado que si cambiaría algo de su estancia, a lo que ha respondido que "siempre todo se puede mejorar; pero sí, estoy contenta".



