Terelu Campos ¡se mea en la cama de Ivonne Reyes en GH VIP!

De hecho, ella misma calificó su paso por el programa de "desconexión" , y no hace falta que lo jure porque Terelu ha desconectado ¡hasta su vejiga!

Aunque nunca imaginamos hablar de pérdidas de orina relacionadas con las Campos (y si lo hicimos, nunca pensamos que Terelu sería la primera), fue como lo leeis: durante una conversación de Terelu con Irma Soriano , la periodista revisó brevemente el paso de su compañera por la Casa de Guadalix, y soltó una frase que podría parecer una broma... pero no lo era: "En estos días hasta te has meado en la cama".

Es más: lejos de negarlo o quedarse callada, Terelu, entre risas, confirmó la soltura de su esfínter: "Menos mal que llevaba el salvaslip y no he manchado demasiado".

A pesar de lo sucedido, Terelu ha terminado su andadura en GH VIP con lágrimas en los ojos durante la despedida de sus compañeros: "No quiero enfrentarme a lo que hay fuera, quiero quedarme, es como si no te pudiese pasar nada malo aquí dentro", confesó a los demás concursantes de 'GH VIP 5'. ¿Se pensará su paticipación para 'GH VIP 6'?

Terelu, que entró para una semana y terminó queriendo quedarse, no ha podido cumplir su petición , pero sí ha dicho que echará de menos a los que han sido sus compañeros estos días: entre todos le habían hecho sentirse "protegida" y "unida a todos" , además de "muy mimada este tiempo". ¿Lo dirá también por Toño Sanchís?

¿Se pensará Terelu participar en la sexta edición?

A Terelu, de hecho, no le ha faltado ni un detalle: estos días ha podido comer lo que le ha apetecido, además de poder degustar dulces y porras (su debilidad) hechos por sus propios compañeros, algo que, si acaba participando en 'GH VIP 6', estamos seguros de que no ocurrirá si no supera las pruebas semanales... ¡Ya se puede poner las pilas!