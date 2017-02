Todos contra Alejandro Abad

El buen rollo duró poco La guerra ha estallado en la casa de 'Gran Hermano Vip' y el enemigo a abatir es Alejandro Abad, que se ha ganado todo el odio y el desprecio de la casa. A pesar de que la alegría reinaba en la cas tras superar la prueba semanal, el buen rollo acabó de golpe y porrazo en el momento en el que el Súper les pidió a todos que se posicionaran.

Elettra, la otra vítcima El primero en posicionarse fue Alejandro Abad, que no dudó en criticar a su compañera Elettra, a la que no aguanta. "No se limpia bien la lengua y eso hace que suelte barbaridadesmuy feas", argumentó Alejandro para disgusto de la italiana.

Elettra contraataca Dispuesta a contraatacar, la italiana no dudó en alzarse en contra de Abad. "Tengo muchos motivos, pero hay cosas que una persona madura como yo no puedo decir. Me ha decepcionado tras darle una segunda oportunidad”, argumento muy dolida.

Gibaja se excusa en la relación que tiene con Abad Quien no perdió la sonrisa a la hora de atacar a Abad fue Gibaja, que expresó su deseo de perder de vista a Alejandro. La excusa del youtuber fue que él es “con el que menos relación tengo en la casa”.

Alyson se contradice Una de las concursantes que menos lógica aportó en su razonamiento fue Alyson, que pese a no tener motivos para posicionarse contra Abad, se dejó llevar por la mayoría. “No me cae mal, pero es el que menos me aporta, no me aporta nada especial”, sentenció.

Daniela, la más rencorosa Daniela demostró que es una rencorosa absoluta al explicar la razón por la que se posicionó contra Abad. “Está claro, por las palabras que nos hemos dedicado los dos en la anterior semana. No me gusta que suceda esto, pero él está incómoda y no tiene intenciones de hacer un acercamiento”, dijo con seriedad.

Marco, viviendo en el pasado Quien más se explayó a la hora de despotricar con Abad fue Marco, que se escudó en las rencillas pasadas. “Básicamente porque la semana pasada tuvo una salida poco elegante con todos los demas, con quienes habían discutido con él y con quienes no. Todos nos desahogamos y se quedó en el pasado, pero él no vive el concurso importándole sus compañero, lo vive más como un concurso”, dijo muy ofendido.

Irma y la mano que no cogió Abad Dolida por la actitud de Abad, que se ha negado a relacionarse con sus compañeros, Irma Soriano se posicionó en contra de Alejandro: “A pesar de todo lo pasado, nosotros le hemso ofrecido nuestra mano de una forma correcta y amable y él no la quiere coger”, explicó muy seria.

Ivonne y la falta de fluidez Lo de Ivonne fue algo surrealista, a pesar de llevarse bien con Abad, y no ocultarlo, decidió posicionarse en su contra. “Con Alejandro tengo buena relación, pero no hay fluidez en la convivencia con todos”, dijo para sorpresa de Abad.

Sergio Demostrando su poca personalidad, Sergio decidió sumarse a la mayoría: “Mis compañeros han dicho muchas cosas. Yo no he tenido ningún problema con Alejandro, pero creo que él no quiere unirse al grupo y es con quien menos relación tengo”, afirmó.

Emma y su peculiar cariño Emma Ozores demostró que tener cariño a alguien no quiere decir que no le quieres tener muy lejos. Y prueba de ello fue su alegato contra Abad: “Él sabe que le he cogido mucho cariño pero con la convivencia no he sabido entender sus enfados”, condenó.