Toño Sanchís pega una patada a Irma Soriano: "Me siento humillada"

Irma Soriano, nueva enemiga de Toño ¡La Casa se revoluciona! GH VIP 5 ha empezado hace menos de 7 días y los roces ya están empezando a hacer mella entre los concursantes, aunque hay uno que se está llevando las "collejas" por su actitud: ¡Toño Sanchís! El exrepresentante de Belén Esteban no ha visto con buenos ojos unas palabras de Irma Soriano sobre la competencia de Telecinco, Antena 3, y su desafortunada manera de intentar callarla ha sido ¡darle una patada!



Puntapié al canto Mientras Irma y todos sus compañeros estaban sentados a la mesa haciendo comentarios sin más, la presentadora ha contado recuerdos de su pasado en Antena 3, donde dijo que se sintió muy a gusto: "Pasé seis años y arranqué esa cadena", aclaró. Toño, que se dio cuenta, trató de que parara de hablar de otra cadena... y ella, con el semblante muy serio, se levantó de la mesa ¡y acabó llorando en el confesionario!



Muy ''triste'' y ''humillada'' Irma, con las lágrimas a punto de brotar, pidió, ante todo, "libertad de expresión", y aunque sabía por qué se había llevado el puntapié de Toño, quiso aclarar que aquello fue hace tiempo y que, por supuesto, "Telecinco y la productora están por encima de todo esto". Añadió que le había "cortado el rollo" y que lo había sentido como una humillación: "No lo ha visto nadie, pero lo he sentido yo". "Me afecta el desprecio porque sí. A mí no me va a utilizar de buen rollo y luego va a ignorarme y me va a dar un puntapié. No me fastidies", decía claramente enfadada.



Descontenta con el representante Cierto es que la "sensiblería" de Irma pudo fue excesiva, aunque tampoco se merecía un puntapié de Sanchís, que podría haberla cogido aparte para explicarle por qué no debería hablar de la competencia. "Si estás a solas con una persona, hablas con ella... le dices 'bombón' pero en público ni la mira... eso significa que en público ya es otra cosa", añadía. Sólo por este hecho, y como es natural, Toño ya se ha ganado la enemistad de Irma, pero no ha sido la única que está empezando a ver una "doble cara" en Toño...



Aless tampoco le aguanta A pesar de que Aless Gibaja decidió entrar sin prejuicios a la Casa y a pasárselo bien, su historia con Toño ya es otra cosa, que poco ha tardado en descubrir el lado "oscuro" del representante ¡y le ha calificado de "maléfico"! Un calificativo que no ha llegado a explicar detenidamente, pero desde luego no le hace ninguna gracia tener al representante cerca. Por su parte, Toño ya se encuentra tanteando el terreno dentro de la Casa para ver cómo puede hacer negocio: de momento, ya ha hablado con Alejandro Abad para sacar un disco de GH VIP 5, entre otros proyectos...



¡Toño, Tutto y Alejandro ¡hicieron llorar a Alyson! Otra que tampoco quiere saber mucho de Tioño parece ser Alyson Eckmann. El representante la hizo llorar cuando ella se encontraba en el salón contando que su infancia no fue demasiado alegre: "No me gustó mi infancia porque soy de un pueblo muy pequeño y las madres de las otras chicas no querían que sus hijos se juntaran conmigo. Un día me pillaron bebiendo cerveza en el sótano de un chico cuando tenía 14 años" Ante esta confesión, Toño, junto a Tutto y Alejandro, comenzó a burlarse de la americana: "Yo no bebía cerveza a los 14 años, ¿y tú?", decía entre risas y con la negativa de sus "secuaces".



