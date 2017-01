"Yo sí esperaba salir esta noche . Lo fácil era nominarme, aunque hay cosas que no he entendido", aseguró, desdiciéndose de las declaraciones que hizo en la Casa, en las que aseguraba verse en la final . "Pero estoy muy a gusto, para mí esto ha sido un máster. Me lo habían contado pero la realidad supera a la ficción", añadió tras asegurar que no le había afectado que sus compañeros no le apoyaran ni antes, ni durante ni después de las nominaciones.

¿Quién le "suda" un pie a Toño?

“Sé el machaque que se me habrá hecho desde ese programa pero es que me da igual, yo a esa gente ni la veo. Esa persona (Belén Esteban) me suda un pie, me es indiferente, afortunadamente en mi vida la tengo tachada. No he hablado de ella en la casa, no voy a hablar aquí... Yo donde hablaré será en un juzgado y donde la pondré firme será en un juzgado”, añadía con claro gesto molesto.