"Estuvieron con nosotros ahí en el hotel y me dio una pena... lloraba sobre todo el mediano, porque es muy sensible, y el mayor también", añadía ante Alonso, Tutto y Alyson.

Toño se sinceró con Tutto

Sin embargo, la conversación fue subiendo de nivel con Tutto. El supuesto cantante y falso VIP trató de sacarle algo de información sobre todos los problemas que tiene alrededor, y Toño consiguió abrirse al escuchar el drama personal de su compañero: "A mí me cambió todo una experiencia mala. Yo estaba fatal, pero con mi novia al lado. ïbamos a tener el niño y eso nos unió más, peor cuando vi que tuve que salir de mi casa, yo me fui con mi madre, ella con la suya... porque a mí madre también la habían deshauciado... y me refugié en la música. Me decían que estaba loco, pero mira dónde estoy", explicaba Tutto.