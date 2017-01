Tutto Durán: toda la verdad detrás del anónimo de GH VIP 5

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en Gran Hermano, llega la organización ¡y no suelta un anónimo entre tanto famoso! L a quinta edición de GH VIP trajo consigo varias sorpresas, pero una que llamó la atención por su misterio fue la entrada de un personaje anónimo... que podría no serlo tanto: Tutto Durán .

Ahora que ya le se le puede considerar un VIP entre tanto famoseo encerrado en GUadalix de la Sierra, ¿de dónde ha salido realmente? ¿Quién es? ¿Por qué desempeña un papel de cantante y productor en Miami y no, por ejemplo, actor de telenovela?

Pero las preguntas no hacían más que sucederse: ¿de dónde ha salido? ¿Cómo consiguió la organización al personaje? ¿Es un descarte de GH 17 o le buscaron?

Lo que esconde Tutto

Sin embargo, no todo es como parece, y Tutto podría no ser tan anónimo como nos lo han querido vender: por Internet dirculan varios vídeos en los que se puede ver a Tutto cantando (y bastante bien), como uno en el que se le puede escuchar entonando la canción "Ajena" (y otras 'covers') con una guitarra en el canal de YouTube de Rayco Medina, que es su amigo y defensor en el plató, mientras que en otro, con una cuidada producción audiovisual, se le ve, en una colaboración con Adasat Ramos, cantando el tema "Lo que allí pasó", y que podéis escuchar más abajo, por lo que Tutto no es tan anónimo como nos quieren hacer ver.

¿Qué os parece? ¿Creéis que hay algo detrás del cristalero, si es que esa es su verdadera profesión? ¿Se ha perdido la música española un cantante de tomo y lomo o ha entrado para darse a conocer?