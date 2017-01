Así de horroroso empieza 2017

Enrique Iglesias, ¿sin dedo?

Que no cunda el pánico. A Enrique Iglesias (41) no le falta ningún dedo de la mano derecha, es sólo un efecto óptico. Claro que, teniendo en cuenta que un dron le hizo considerable daño porque él lo quiso agarrar alegremente, la cosa no sería de extrañar. Pero el cantante conserva todas sus extremidades y parece empeñado en demostrarlo en cada concierto con esa manía de elevar las manos... Lo de la lengua debe considerarlo gracioso. ¡En fin!