Así está el enfrentamiento entre Lucía Pariente y Fonsi Nieto

Fonsi Nieto demanda a Lucía Pariente La gala final de 'Supervivientes' trajo consigo el inicio de una guerra abierta entre Fonsi Nieto y Lucía Pariente. El expiloto no vio con buenos ojos que su suegra llevara al hijo en común que tiene con la modelo, Lucas, de tan solo 5 años, a los estudios de Telecinco para que pudiera recibir a su madre tras su regreso de Honduras, lo que motivó que le interpusiera una demanda.



Fonsi estalla en ''Sálvame' "No entro nunca. Siempre he intentado mantenerme al margen, pero cuando esto llega a esta situación no me queda otra que defender mi verdad. Yo no autoricé que fuera mi hijo al programa. Alba no tiene nada que ver ni sabía nada. Ha entrado ya la fiscalía del menor. Me niego a que mi hijo entre en estos programas", dijo el expiloto en 'Sálvame' para justificar su demanda.



''Lo ha hecho a escondidas'' Fonsi aseguró que no dio permiso a Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, para que llevara a su hijo a Telecinco a ver a su madre. "Esta señora juró y perjuró que no iba a llevar a mi hijo a televisión. Lo ha hecho a escondidas", dijo el Dj bastante enfadado. "Nosotros somos los padres del niño. Los que decidimos si nuestro hijo hace una cosa o no", puntualizó.



''Voy a ir a por todas'' "Esa señora ha hecho mucho daño a su hija, a su nieto, a todos… y lo va a seguir haciendo. Voy a ir a por todas, llevo seis años aguantando, pero ya no puedo más, no pienso consentirlo más", terminó diciendo.



¿Firmó Alba Carrillo un permiso antes de irse a 'SV'? Aunque Lucía Pariente decidió no responder a las palabras del ex de su hija, Teresa Bueyes desveló el pasado sábado en 'Sábado Deluxe' el as que se guarda en la manga de cara a que prospere la demanda. "Antes de que Alba se fuera a Honduras firmó un escrito en el que autorizaba a su hijo para que pudiera ir a verla a su vuelta de 'Supervivientes'… Ella es la que tiene la guarda y custodia", sentenció la abogada de Alba.



Alba Carrillo dice estar tranquila A la espera de ver que cuenta esta noche Lucía Pariente en su regreso al 'Deluxe', Alba Carrillo rompió su silencio hace unos días para apuntar que está tranquila, pero en estado de "shock". "Cuando has hecho las cosas bien y estás tranquilo no tienes que dar explicaciones", dijo la modelo. Además, confesó que si hablase del tema en público "no habría aprendido nada en la isla y vengo con la cabeza muy despejada".



La versión de Pariente "No tengo ningún problema con nadie, el único problema que tengo es la alegría que tenemos en casa y disfrutar de mi hija, que llevaba dos meses sin tenerla", declaraba Pariente, quien afirmó que "yo estoy todavía viviendo Supervivientes, estoy que me salgo de alegría. Ha quedado segunda, pero para mí es ganadora moral", comentaba orgullosa.



Fonsi, dispuesto a todo "Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso", dijo Fonsi a DIEZ MINUTOS. Por esta razón, el ex piloto dio autorización a su hermana para que pusiera una denuncia en Madrid por lo que había pasado: "No me voy a quedar callado y voy a luchar por la custodia de mi hijo", dice Fonsi. "Además –como recordó a Beatriz Cortázar– me consta que al principio del programa hubo una llamada de atención por parte de la Fiscalía de Menores para que Alba no hablara del niño."



