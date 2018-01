Ellas 'dan la nota' al no elegir el negro

No seremos nosotros los que juzguemos a nadie por elegir el modelito que más le guste aunque a priori no parezca le más acertado. Pero lo cierto es que Blanca Blanco no pasará a la historia del compromiso con sus compañeras en los Globos de oro. En una gala en la que se apostó por el negro como señal de protesta contra el abuso sexual en Hollywood, lo que sí es cierto es que la actriz desentonó y mucho con este look. ¿No se enteró de la intención de lucir el color negro? ¿No le interesaba protestar? ¿Tenía el vestido elegido y no pudo cambiar? Sea lo que sea, sí que llamó la atención con este imposible vestido rojo.

La presidenta de la Asociación de Prensa extranjera, Meher Tatna, optó por el rojo. Ella lucía un pin de movimiento Time´s Up y se excusaba de no vestir de negro diciendo que se trataba de un vestido de su herencia india, una cultura donde los colores de celebración son llamativos, alegres y el rojo que lucía encajaba en esta idea.

La modelo Barbara Meier también destacó por no seguir el lema por el que apostaban el resto de las mujeres de pisaron la alfombra de los Globo de Oro. ¿No sabemos por qué? Pero por bonito que fuera su vestido en lo que se ha fijado es que con su elección no ha apoyado a sus compañeras. Es más, en este caso es como si se desmarcara de la protesta colectiva.