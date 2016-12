Cómo preparar tu piel para que seas la más guapa de la Navidad

Mascarilla de miel y almendras

Podemos ir a un centro de belleza o hacerlo en casa. Para ello, prepárate una mascarilla sencilla y muy eficaz, con miel y almendras picadas.

Pon en un recipiente una cucharada de miel con otra de almendras picadas que no trituradas. Si no te gusta esta textura espesa puedes añadir unas gotas de zumo de limón que aportara vitamina C.

Realiza un suave masaje en círculos con esa mezcla siempre con el rostro limpio y seco. Deja que actúe 15 minutos y retírala con agua tibia. Para hacerlo usa toallas de celulosa.