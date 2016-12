Puesta a punto rápida para Nochevieja

Una buena limpieza

A punto de la noche má especial del año, tienes tiempo para estar reluciente.

No importa que tengas los mejores cosméticos en casa o que hayas incluso pactado con un maquillador profesional para que te maquillas si no tienes una piel limpia, las cremas no harán el efecto deseado y el maquillaje quedará como acartonado, sin vida.

Para ello, pide cita en tu centro de belleza habitual para que a dos semanas del evento, te hagan una limpieza profunda con una buena exfoliación.