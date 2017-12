Las bodas del año

No fue una boda real pero por la repercusión lo pareció. La hermana de la duquesa de Cambridge se casó con el millonario James Matthews en la campiña inglesa , con un vestido de encaje firmado por Giles Deacon y calzada por Manolo Blahnik.

Boda, boda no es, pero… David Bisbal y Rosanna Zanetti se inscribieron como pareja de hecho en el ayuntamiento de Ajalvir , un pueblo cercano a Madrid, el pasado mes de abril.

Dafne Fernández y Mario Chavarría

La actriz y el fotógrafo se dieron el 'Sí, quiero' en una íntima e idílica ceremonia celebrada en el Valle del Tiétar (Ávila). La novia lució un vestido de la firma Navascués, unos pendientes de diamantes de Messika y un toque azul en su liguero. Los padrinos fueron el padre de la novia, Ignacio Fernández, y la madre del novio, Ada Girela.

Dafne y Mario comenzaron a salir en 2015, comprometiéndose a principios de año durante unas vacaciones que hicieron a Estados Unidos. El lugar escogido para la pedida fue bastante pintoresco: la tumba de Elvis. "Él sabe que me gusta mucho Elvis y sus canciones han sido importantes en nuestra relación. No me lo esperaba para nada", aseguró la actriz en su día.