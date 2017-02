Cejas perfectas

En nuestro cuerpo no hay nada puesto al azar, t odo lo que tenemos tiene un cometido ya que somos un organismo 100 % funcional.

Por ello, os daré unos consejos para un adecuado cuidado de las cejas no solo por salud sino por belleza ya que las cejas también imprimen personalidad a un rostro ya que según seas arqueadas, finas, o rectas tu rostro podría resultar más aniñado, dulce o por el contrario más serio.

La depilación debe ser sutil, depilate poco y pelo a pelo , busca un sitio luminoso, unas buenas pinzas, hazlo mejor después de la ducha y no te olvides del protector solar ya que después de causar una irritación en tu piel , si sales al sol, el sol incidirá en la lesión causando pigmentación ,aunque el dia este nublado no olvides ese pequeño gesto que evitará males mayores.

Cuida tus cejas

Con el paso de los años, el pelo se debilita, las cejas se quedan despobladas y más si has abusado de la depilación por lo que os recomiendo que busques asesoramiento ya que existen en el mercado serums muy eficaces para repoblar las cejas y no solo es cuestion de estetica es para proteger los ojos ya estos que también se sensibilizan con el paso de los años y si tienes canas puedes teñirlas pero con mucho cuidado, elige un tinte 100% natural o usa maquillaje para cejas, los hay en diferentes formatos, aunque a mi me gusta mucho los lápices de cera.