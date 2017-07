Cuida tus 'tattoos'

En verano, cuando hay más piel al descubierto, los tatuajes son los protagonistas. Mímalos para que el sol no los dañe

Lady Gaga

Los tatuajes enganchan. Se comienza con uno, por estética o por un factor emotivo, y se acaba imprimando la piel con unos cuantos o muchos más. Pero, ¿has cuidado los ‘tattoos’ como debías? ¿Sabes qué hacer para conservar la tinta con toda su intensidad más tiempo? Si te lo acabas de hacer, toma nota de los cuidados básicos:

Evita que los rayos solares incidan sobre el tatuaje los primeros días. Es preferible que lo lleves tapado y no despegues la película protectora (vinipel), untada en gel antibacteriano, hasta que el tatuador lo recomiende.

No sumerjas la piel tatuada en el mar o en la piscina durante el primer mes, pues hay riesgo de que se infecte.

La higiene es lo más importante. Con jabón neutro lava el tatuaje tres o cuatro veces al día y seca con papel de cocina sin frotar. Aplica crema cicatrizante y antibiótica hasta que la costra se desprenda.

No apliques vaselina durante la cicatrización, pues este componente cierra los poros y dificulta la transpiración de la herida.

Mantenerlos perfectos

Una vez curados los tatuajes, usa crema hidratante. Aquéllos que tienen varios meses o años son más sencillos de cuidar, pero aún así sigue estos pasos:

Protege los tatuajes del sol con un SPF alto o muy alto y resistente al agua, en el caso de que estés en la playa o en la piscina. La piel del tatuaje es mucho más sensible que el resto, además de que el sol provoca que el diseño pierda su color.

Como medida de precaución, prepara la piel con complejos vitamínicos que la hagan más resistente a los rayos solares. Toma alimentos ricos en caroteno, excelentes para broncear de forma efectiva. Entre ellos destacan, las zanahorias, los vegetales de hoja de verde, los cítricos, los albaricoques, las cerezas…

Tatuajes de pega

La top Cara Delevingne tiene más de 20 ‘tattoos’ permanentes, pero la modelo también se decora la piel con diseños temporales, como éste de flores y gorriones.

Para ponerlo, limpia la piel; retira la capa fina de plástico del calco y coloca el dibujo en contacto con la piel. Presiona, sin moverlo, con un una esponja húmeda durante al menos un minuto; retira el papel con cuidado; espera que se seque y aplica una crema con base de agua.

Así podrás lucirlo en los eventos que quieras sin pensar más allá del mañana.

Me lo borro

La actriz Megan Fox decidió eliminar el tatuaje de Marilyn de su antebrazo: “Para que no me diera mala suerte porque descubrí que ella era bipolar.” La última tecnología láser para borrar es el Picosure 532 nm, (en IML www.iml.es), más eficaz en todos los colores que sus antecesores. Requiere menos sesiones y es menos agresivo para

la piel Desde 150 euros.