El sueldo de los 'influencers', al descubierto

"Las marcas no son tontas. Lo hacen por algo, porque saben que tiene una repercusión, porque ganan" . Además, apuntó que por su campaña mejor pagada se embolsó 7.500 euros.

La joven quiso poner sobre la mesa que ese dinero no solo repercute en ella, sino en todas las personas que tiene detrás. "Hay muchos gastos que la gente no ve. Tienes que tener a mucha gente detrás de ti, que trabaja contigo" , sentenció.

En el caso de los famosos la cifra se dispara, tal y como confirma el propio Pelayo Díaz. " No hay tarifa estipulada. Depende muchísimo de tu propia imagen, de lo que tú te hagas valer, de la marca que te está ofreciendo el trabajo, del tipo de producto… Yo he hecho campañas de 20.000 euros ", asegura el estilista de 'Cámbiame'.

Noelia López se sincera

La maternidad es otro de los grandes filones que manejan las famosas, tal es así, que algunas se autodefinen en redes con la ambigua definición de 'mamás'. Noelia López, aparte de por su trabajo como modelo, ha visto aumentar exponencialmente su número de seguidores desde que llegara al mundo su hijo primogénito, lo que se traduce en importantes beneficios.

"No he llegado a vivir exclusivamente del blog, pero puedo decir que ahora el 50% de mi trabajo se debe a temas redes sociales, sobre todo Instagram, y blog. Por una foto he llegado a cobrar desde 800 hasta 4.000 euros", confiesa la modelo.