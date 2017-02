Esta semana en las redes

La puesta a punto de Hiba Abouk La actriz, que acudió a la gala de los Goya, ha decidido comenzar con un plan detox para ponerse a punto para su próxima película. "En un mes exacto comienza el rodaje mi próxima película, y me he dicho eso de "mens sana in corpore sano". Empiezo hoy mi detox en mi centro favorito @tachabeauty. Gracias Natalia, Ana y todo el equipazo!!! #detoxdia1 #salud", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Pablo se declara a Anne El director de orquesta ha publicado una imagen junto a su pareja, Anne Igartiburu, en la alfombra roja de los Goya junto a la que ha escrito un tierno mensaje: "Un privilegio celebrar el mejor #cineespañol y una suerte hacerlo a tu lado @anneigartiburu , todo es mejor así! #zurekinnago #goya2017 #premiosgoya2017 #porlacultura".



David Otero no se olvida de sus fans El cantante ha publicado esta instantánea en su estudio junto a la que ha escrito: "Hoy vuelvo a mi estudio!!! Día para responder los miles de mensajes que tengo en el Funphone!!! Gracias por tanto cariño!!! #disconuevo #cariño #gracias". Y es que siempre hay que tener tiempo para atender a los fans, ¡muy bien, David!



Natalia, día de relax La cantante ha aprovechado un hueco libre en su agenda para descansar junto a su gatito, al que adora. "Descansando un ratito con el rey de la casa #pitbull #gordito #cat #mycat #happy #instalike #relax #gato #ronroneo", ha comentado en sus redes sociales.



El lado más salvaje de Paz Padilla Paz Padilla está aprovechando que Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Sálvame' para disfrutar más de su tierra y del ocio. Así, montando a caballo en plena playa, ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram.



Frank Blanco y Rudy Fernández, dos súper papás El presentador de televisión y el jugador de baloncesto han demostrado que son dos padrazos. Frank tiene dos hijos, Mateo y Martín, fruto de su matrimonio con Sira Fernández. Por su parte, Rudy fue papá por primera vez en diciembre de 2016 junto a Helen Lindes de un niño, Alan, que le tiene enamorado. "‪Todo un lujo poder presentar esta mañana los nuevos pañales Dodot para una nueva generación, junto a Rudy Fernández", ha escrito Blanco en sus redes.



Toño Sanchís y su nuevo amigo "Con mi nuevo compañero del gran universo GRAN HERMANO @rodrifuertespuch que coincidimos en la discoteca PORTOBELLO y me parecio muy buen tio #ghvip5 #compañero #diversion #espartoños #lospanchos #felizlunes", ha escrito el representante en esta imagen en la que aparece con Rodrigo, finalista de 'Gran Hermano 17'.



Messi, comida con amigos El jugador del Barcelona ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram junto a Gerard Piqué, Cesc Fàbregas y Pepe Costa (responsable de atención a los jugadores del equipo azulgrana) en Barcelona. Allí, han recordado viejos tiempos...



Patricia Montero, como una niña La actriz no ha perdido la alegría de la infancia y saca su lado "más gamberro" cuando puede. Así de feliz la hemos visto con su hija Lis en una piscina de bolas. "Danos una piscina de bolas y nos volvemos locas! #CumpleTime #VolviendoASerNiña #MeEncanta", ha comentado en sus redes sociales.



Cristina Pedroche contagia felicidad La presentadora ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen en la que derrocha energía positiva y felicidad. "Salta sin tener miedo a caer, canta sin tener miedo a q suene mal y vive sin tener miedo de lo que digan los demás... @puma #DoYou", ha comentado junto a la instantánea.



Los ángeles de Jesús Olmedo "Mis chicas, mis "novias" ...mis ángeles! LOS ANGELES DE OLME!! Os acordáis en qué series fueron mis novias televisivas ? (bueno, una de ellas lo es también en la vida real)", ha escrito Jesús Olmedo junto a esta instantánea en la que posa con sus grandes amores en la ficción, una de ellas también en la vida real.



La visita más especial para Antonio Banderas El actor malagueño está exultante y no es para menos ya que su hija Stella del Carmen ha ido a visitarle a Reino Unido. "Paseando por Guildford con mi hija que ha venido a verme desde Los Angeles. Felicidad absoluta! @stellabanderasgriffith #happiness #love", ha escrito Banderas en su cuenta de Instagram.



Vanesa Lorenzo, hecha un lío Como una gran apasionada del yoga, Vanesa Lorenzo muestra a través de sus redes sociales cómo practica lo que más le gusta. "Hoy estoy hecha un lío", escribía en tono jocoso junto a la instantánea.



Mar Regueras pide más personajes femeninos "Me uno a la protesta de mis compañeras para que los escritores, guionistas y productores apuesten por #MasPersonajesFemeninos #maspersonajesfemeninos @ruthgabriel_s @cucakevery #Masde40 Reto a @emmawatson @heforshe y @penelopecruzoficial #Estáistodasytodosretados #viral @glossbeautymadrid", ha escrito la actriz en su cuenta de Instagram. El discurso de Ana Belén, Goya de honor 2017, ha hecho reavivar la indignación de muchas intérpretes.



Tamara, una madre coraje Tamara Gorro, encantada con su 'ratita' Shaila, ha compartido esta bonita fotografía con su pequeña junto al mar, para escribir junto a ella: "Por un hijo se hacen cosas que nunca hubieses imaginado hacer".



'Eres lo más bonito que me pasó en el mundo' Adrián Roma le ha dedicado una romántica declaración de amor a su pareja, la actriz Ana Fernández. Con su guitarra y una gran voz, el cantante no duda en repetirle: "Eres lo más bonito que me pasó en el mundo".



Sandra Barneda se convierte en... ¡La Bella Durmiente! Como una auténtica princesa de "no cuento", así ha posado la presentadora en su cuenta de Instagram. ¿Qué estará tramando? Lo cierto es que la peluca le sienta fenomenal.



Mónica Naranjo y sus secretos de belleza La cantante ha compartido esta imagen, junto a la que nos ha contado sus secretos de belleza: "Esta mañana con la Doctora @dranataliaribe definiéndome mi óvalo facial!!! Es increíble ver como las facciones rejuvenecen y se dulcifican". Para estar bella, hay que sufrir...



Kiko Rivera, a remojo El Dj ha compartido esta imagen, que ha suscitado polémica por la belleza o no de sus pies (y es que todo lo que comparte, trae debate), mientras se estaba tomando un baño relajante. Todo es poco para estar perfecto para su viaje a América Latina. "Relax absoluto....la semana que viene comenzamos promo en Latinoamérica. Hay que estar bien de cuerpo y de mente #menteycorporesano #picoftheday #dale #sixmusic #kikorivera #relax", ha escrito Kiko en sus redes sociales.



Reencuentro de galácticos Roberto Carlos y David Beckham se han encontrado y han compartido el bonito momento en sus redes sociales. Viéndoles juntos nos acordamos de aquel Real Madrid de galácticos con Figo, Zidane y muchos más. "Muy feliz en verte amigo @davidbeckham , see you In MADRID #halamadrid #rcembajadordelrealmadrid #MIHERMANOBECKHAM", ha escrito el brasileño.



Mini Tania La presentadora Tania Llasera ha compartido esta imagen de su más tierna infancia en la que aparece junto a su prima. El parecido con su hijo Pepe es más que razonable. ¿Qué opináis? "Yo soy la de la derecha, mi prima Leti está igual que su hijo Nicolas y yo me recuerdo mucho a Pepe. Gracias por la foto tía Isa! buenas noches a todos", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Madonna, madre de dos gemelas Madonna por fin ha cumplido su sueño: adoptar a dos hermanas gemelas de Malawi, de donde son también sus otros dos hijos adoptados, David Banda y Mercy James. Ella misma lo ha anunciado en su cuenta de Instagram. "Puedo confirmar oficialmente que he completado el proceso de adopción de las gemelas de Malawi y estoy muy contenta de que ya sean parte de nuestra familia. Estoy profundamente agradecida a todos los que en Malawi han ayudado a que haya sido posible, y les pido a los medios de comunicación que respeten nuestra privacidad durante este período de transición. ¡Gracias también a mis amigos, a mi familia y a mi gran equipo por todo su apoyo y amor!", ha escrito la cantante junto a la imagen.



Amelia Bono, la mayor admiradora de su madre La hija de José Bono ha querido mandar un tierno mensaje a su madre, Ana Rodríguez, a través de su cuenta de Instagram. "Cuanto más mayor me hago, más la quiero, más valoro los esfuerzos que hizo por nosotros, más entiendo las preocupaciones que tenía con sus hijos, más cuenta me doy de todo lo que me ha enseñado y, más envidia me da lo guapa que es, porque mamá, estás espectacular!!!!!!", ha escrito.



Anabel Pantoja cuenta las horas para el concierto de su tía La sobrina de la tonadillera se ha acercado al Palacio de los deportes de Madrid, donde Isabel Pantoja comenzará su gira española el próximo 11 de febrero. Así de feliz ha posado en su Instagram: "48 horas para el conciertazo! #hastaqueseapagueelsol #isabelpantoja @isabel_pantoja_martin". ¿Se subirá con su tía al escenario como lo hará su primo Kiko?



Joaquín Cortés felicita a la mujer de su vida El bailaor ha compartido una imagen de su pareja, Mónica Moreno, la mujer que le ha traído la estabilidad personal, para felicitarle por su cumpleaños. "Hoy, con un día de retraso (soy un desastre) quiero agradecer a esta persona que durante estos años ha sido y es mi compañera, mi amante mi amiga...la persona que ha estado conmigo en los buenos y no tan buenos momentos...de manera incondicional, apoyándome, luchando y dando la cara por mi.. Por todo ello y mucho más gracias Moni...❣️ Que nos sigas irradiando a todos con esa energía y esa alegría que tienes... Y que pases una increíble celebración de tu cumple! (ya queda menos...)", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Pau Donés, ejemplo de optimismo El vocalista de 'Jarabe de Palo' ha publicado una nueva imagen en su cuenta de Instagram tras anunciar que vuelve a padecer cáncer. El cantante sigue demostrando su optimismo con esta imagen en la que anuncia qué día se pone a la venta su libro, '5o palos y sigo luchando'. "Yo ya lo tengo....jijijiji! El 21 de febrero sale a la venta, eh? Espero no liarla mucho", ha escrito junto a la foto.



Aitana Sánchez-Gijón, feliz con el regreso de 'Velvet' La actriz ha compartido esta simpática imagen al enterarse de que 'Velvet' regresa. Aitana volverá a meterse en la piel de doña Blanca, personaje que le ha regalado momentos muy bonitos. "Esta cara de felicidad se me ha quedado cuando me han confirmado que #vuelvevelvet en @movistarplus @lecraneclothing", ha comentado en sus redes sociales.



Muffins Kråkebolle, ¡encontrado! La princesa Mette Marit de Noruega ha vivido unas horas muy angustiosas al perder a su mascota. Estaba tan desesperada que utilizó sus redes sociales para lograr encontrarlo. "Esta pequeña señorita se ha escapado mientras esquiábamos por la tarde. Si alguien la ha visto, que nos avise. Fue vista por última vez en Furuholmen, en Vestmarka, no muy lejos del aparcamiento Vestmark Setra. Póngase en contacto con el teléfono 22048700 si tiene información. Le gustan mucho las personas y se llama Muffins Kråkebolle. Es un Labradoodle de 3 años. Lleva chip y un collar de color negro", escribía junto a la imagen. Finalmente, la historia tuvo un final feliz. Mette Marit compartió una imagen de su hija Ingrid Alexandra abrazando a su mascota, y con lágrimas en los ojos. "Ya está aquí. Ahora hay muchos niños y adultos felices aquí. Mi bello y sabio marido dejó la puerta abierta de nuestro coche en el aparcamiento cuando estábamos fuera en una nueva ronda de búsqueda. Al volver estaba dentro del coche", comentaba la Princesa en la tierna imagen.



Brooklyn Beckham, cuerpo 10 El hijo mayor de David y Victoria Beckham ha posado marcando músculos en su cuenta de Instagram. El mayor de los Beckham tiene un cuerpo de escándalo que ha conseguido a base de "trabajar duro", como comenta junto a la instantánea. Sin duda, un cuerpazo digno de una escultura griega. ¡Vivan los Beckham!



David Castillo, donante de médula El actor ha compartido una imagen en el hospital ya que se ha hecho donante de médula. Un gesto muy solidario y generoso con el que ojalá anime a sus fans a hacerlo también. "Ayer me hice donante de medula. Ayer se convertirá en un mañana. Con esto lo unico que quiero demostrar es que podemos, y cualquier persona con este gesto tan sencillo y fácil puede ayudar. Os animo a ello. #donamedula #donantedemedula 900303530", ha escrito David en su cuenta de Instagram.



Bea y Rodrigo, escapada romántica a Praga Desde que salieran de la casa de ‘Gran Hermano’, Bea y Rodrigo no han hecho más que consolidar a fuego lento el amor surgido en el reality de Telecinco. La joven pareja, lejos de distanciarse, han aprovechado para pasar mucho tiempo juntos, disfrutando ahora de una romántica escapada en la ciudad de Praga. Tras pasar unos días en Italia, la pareja ha vuelto a hacer las maletas para marcharse unos días a la capital de la República Checa, donde han aprovechado para pasear, ver monumentos y hacer un poco ‘los cabras locas’. "Recorrer el mundo contigo. Tú eres mi mundo. Te quiero mi amor", comenta Bea en una de las acarameladas instantáneas.



Los 'viernes grises de entrenamiento' de Samira Samira Jalil está muy orgullosa de su cuerpazo, conseguido a base de mucho sacrificio y esfuerzo. Y es que para lucir esas cinceladas curvas, la que fuera concursante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se machaca siempre que puede en el gimnasio, tal y como recoge a través de su cuenta de Instagram. “Viernes grises de entrenamiento...”, ha apuntado la joven sobre esta deportiva fotografía, tomada en plena faena.



Paris Hilton, una modelo 'estrellada' Paris Hilton es una chica muy polifacética. Ha probado suerte prácticamente en todos los sectores: cantante, actriz, presentadora, diseñadora, empresaria, modelo… La ‘socialité’ ha colgado esta fotografía en su cuenta de Instagram donde la podemos ver luciendo un ‘estrellado’ modelo encima de una pasarela. ¡Menudo escote!



Vanesa Klein, de promoción en el Parque de Atracciones Vanesa Klein sigue promocionando su última canción, ‘Ouch!!’, tema con el que pretende representar a España en el Festival de Eurovisión 2017. A pocas horas de conocer quién será el afortunado que enviemos al certamen musical, la Dj no se ceja en su empeño de convertirse en la favorita de la audiencia y se atreve a cantar la canción en mitad del Parque de Atracciones de Madrid. “OICH!! Versión lenta con guitarra de niño chico... Como la primera que tuve con 5 años...”, dice sobre un vídeo en el que se puede ver a la ex de Patricia Yurena dar el do de pecho en la cola para montar en una atracción.



La loca puesta a punto de Eva González Eva González se ha sometido a un radical cambio de look, luciendo ahora unas puntas completamente decoloradas. Por ello, la sesión de peluquería para llevar a cabo tan radical transformación tenía que ser tan alocada como el tinte. La presentadora ha colgado esta fotografía del momento, recordando una canción del inclasificable dúo ‘Las Bistecs’. “Señora bien, señora fetén... jajajaja.... @rafaplazarubio @chemajuncos @mlgila #anarenedolamaquilladorasinredes #aquiestoypasandolomal”, dice González, quien se ha puesto en manos del mismo equipo que realiza los cortes de pelo de ‘Cámbiame’.



Natalia Verbeke comienza el finde con su 'súper panza' Natalia Verbeke está a punto de dar a luz a su primer hijo, un niño surgido de su relación con el jugador de rugby Marcos Poggi. La actriz, de 41 años, está loca de contenta ante este momento tan especial, compartiendo a través de las redes sociales cada avance de su embarazo. Lo último ha sido colgar un vídeo en el que se muestra su alegría después de someterse a su última ecografía. “Aquí está Saila comprobando cómo activo mi transverso con ecografía para un pujo perfecto... y ahora empiezo el finde con mi súper panza. Allá vamos #avolar @clinicafisiomoncloa #panzamundi”, señala orgullosa.



Reunión de 'chicas Velvet' Aunque ‘Velvet’ ya haya llegado a su fin, las chicas de su reparto no están dispuestas a perder tan fácilmente el contacto. La ficción de Antena 3 hizo crecer un importante vínculo de amistad entre algunas de las actrices de su reparto, siendo ahora Paula Echevarría, Marta Hazas y Cecilia Freire las que se han reunido para comer en el Restaurante La Primera de Madrid.



Eduardo Casanova y su trupe asaltan la Berlinale Eduardo Casanova ha debutado en el campo del largometraje por la puerta grande. Tras probar suerte como cortometrajista, el que fuera actor de ‘Aída’ presenta su primera obra como director de un largo en el prestigioso Festival de Berlín, más en concreto en la sección Panorama Especial. Esta puesta de largo de ‘Pieles’ ha congregado en la capital alemana a parte de su concurrido reparto, capitaneado por Ana Polvorosa, Macarena Gómez, Secun de la Rosa, Joaquín Climent o Carolina Bang. Película provocadora, ‘Pieles’ narra varias historias cruzadas que tienen como objeto común la particularidad de cada uno de sus protagonistas, entre los que encontramos a una joven con el culo en la cara o un chico que quiere ser sirena.



María Esteve, escayolada por culpa de su nuevo rodaje María Esteve está de rodaje. Y ya se sabe cuán caprichosa es la ficción para con sus intérpretes. Tras ver hace unos días y por exigencias del guion a la hija de Marisol embarazada y subida a un tractor, la joven andaluza sorprende con esta ‘divertida’ fotografía de su dulce convalecencia. “Prefiero romperme la crisma al intentarlo que vivir con la sensación de no haber hecho nada nunca. Que nadie se preocupe esto es ficción, estoy perfectamente”, explica la actriz.



Alejandro Albalá se queda en Sevilla Mientras que la familia Pantoja está revolucionada por la vuelta a los escenarios de la matriarca, Isabel Pantoja, que se reencontrará esta noche con su público tras pasar más de un año en la cárcel, Alejandro Albalá ha pasado de toda la parafernalia y ha decidido quedarse en Sevilla. Enigmático, el joven no ha hecho mención al regreso a los escenarios de la tonadillera, pero ha querido parafrasear a otro genio de la canción. “Joaquín Sabina dijo: ‘Al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver’. Y por algo estoy yo aquí”, ha apuntado sobre esta fotografía.



El San Valentín anticipado de Eva González y Cayetano Rivera Cayetano Rivera y Eva González no necesitan que llegue San Valentín para disfrutar del amor que se profesan. El diestro ha colgado una fotografía que deja constancia de las muestras de cariño que recibe de su esposa, la popular presentadora de ‘Masterchef’ Eva González. “¡Llegar a casa y encontrarme mesa para dos en el mejor sitio posible! ¿Por qué? Porque sí :) Gracias amor”, reza el comentario del hijo de Paquirrí sobre esta fotografía. ¿De qué estaría compuesto el menú?



Toby se encarga de entretener a Thiago Antonella Roccuzzo está loca entre llevar al día las tareas del hogar y el cuidado de sus dos hijos, Thiago y Mateo. Menos mal que la mujer de Leo Messi cuenta con la inestimable ayuda de Toby, un impresionante perro color canela que mantiene entretenidos a los pequeños de la casa. “Besos a Thiagui”, dice sobre esta instantánea, que muestra lo bien que se lo pasan sus hijos con la mascota más querida de la casa.



Rita Ora, imagen de marca de Tezenis Los famosos prueban suerte aquí y allá para ir aumentando su cuenta bancaria. Rita Ora, aparte de ser cantante, ha aceptado convertirse en la nueva imagen de la marca de ropa interior Tezenis. La cantante ha sorprendido al colgar las primeras imágenes de la que promete ser una sensual sesión de fotos promocional. En lencería y muy provocativa, Ora ha asegurado que “no puedo esperar para ver la nueva campaña de Tezenis”. ¡Nosotros tampoco!



