Esta semana en las redes

Tamara Gorro le dedica un bonito mensaje a su amigo Kiko Rivera Tamara Gorro estará eternamente agradecida a su amigo Kiko Rivera por tratar tan bien a su madre y a su abuela durante el concierto de Isabel Pantoja en el Palacio de los Deportes de Madrid, celebrado el pasado 11 de febrero. Por ello, ha querido agradecérselo públicamente con estas bonitas palabras: "La palabra amigo abarca mucho y no se define fácilmente. Yo sí puedo definir con claridad y contundencia a @riverakiko e @irenerova24

Al yo no poder acudir al concierto de Isabel Pantoja. Ellos se encargaron desde el minuto uno, de cumplir una vez más el sueño de mi yaya, ver a su ídolo. Y que mi madre disfrutará de lo que tantas ganas tenía, verla por primera vez en directo.

Pendientes en todo momento de ellas, que estuvieran cómodas, conversando y llevarlas al camerino una vez finalizó el concierto a darle un beso.

Por si alguien no conoce personalmente a Irene y Kiko son humanos, atentos, generosos y lo mejor de todo, buenas personas y amigos.

Isabel ya me demostró en dos ocasiones que clase de persona es, pero una vez más lo vuelve hacer...

Respecto al concierto, tengo la versión más fiable que uno puede tener, mi familia. Fue tremendamente espectacular, llenó todo el recinto y derrochó voz, talento y simpatía.

GRACIAS, OS QUIERO.

(No tengo foto con Irene por eso no lo he subido) #mamamolona #elgorrodetamara".



Carlos Bardem, feliz por su nominación "Feliz por estar nominado a los #premios de la @uniondeactores , como actor de reparto en TV! Estos premios son preciosos, los premios con que actrices y actores celebran el trabajo de sus compañeros, los premios de la profesión! ¡Felicidades a todos las nominadas y nominados, compañeros y amigos muchos de ellos y ellas! Todos ganadores desde ya. Os beso y os abrazo", ha escrito el actor en su cuenta de Instagram. El actor está nominado por su trabajo en 'La Embajada', serie de Antena 3 que protagonizaban Belén Rueda, Úrsula Corberó, Chino Darín y Amaia Salamanca, entre otros.



Iker y Sara, 7 años de amor El futbolista y la periodista han celebrado su aniversario, ni más ni menos que 7 años juntos. Ambos han compartido imágenes en sus redes sociales para compartir con sus seguidores este día tan especial. ¡Muchas felicidades!



¡Feliz cumpleaños, Bibiana! Bibiana Fernández está de celebración y es que hoy cunpl 63 años ¡Y está igual de estupenda! Así lo ha celebrado en sus redes sociales: "Que coño, cumplo 63 tacos y me levante flamenca, quien dijo pena con una copa de Jerez y mi persona en e tablao, gracias por tanto cariño recibido, daré una copa improvisada así que hasta la noche @bernardodoral".



Natalia Sánchez, feliz en la playa La actriz ha compartido esta bonita imagen en la playa junto a la que ha escrito: "Mágica playa invernal#FelizSemana a tod@s! A por el #Lunes! ".



Yotuel sorprende a Beatriz El día comenzaba con sorpresa para Beatriz Luengo: su marido, Yotuel Romero, le había organizado un viaje sorpresa a un destino que la cantante desconocía. "Alguien me ha dado una sorpresa por San Valentín... destino hacia algún lugar que todavía no sé... Ya os contaré #avion #ojoscerrados #viajeromantico @yotuelromero", así lo contaba en su cuenta de Instagram. Más tarde, era el propio cantante quien compartía esta imagen ya en Venecia, el destino de su sorpresa de San Valentín.



A Eugenia Martínez de Irujo le invade la nostalgia "Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero... #antoniomachado #nacimiento #dueñas #patio #limoneros #poesia #poeta #maestro #orgullo #eugeniamartinezdeirujo", ha escrito la pequeña de los Alba en su cuenta de Instagram junto a esta imagen del Palacio de Dueñas.



1,2,3... ¡A bailar! Los colaboradores de 'Sálvame' están preparando un programa especial para este 14 de febrero, y hemos podido ver una parte de los ensayos. En el vídeo podemos ver a Belén Esteban, Gema López, Chelo García-Cortés, Mila Ximénez, María Patiño, Lydia Lozano, Gustavo González y Jesús Manuel dándolo todo y también pasando frío. Pero la guinda del pastel la ponen los presentadores: Paz Padilla, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, que se reunirán en plató todos juntos.



Josep Lobató sigue progresando día a día Hace más de un año que el locutor fue diagnosticado de desmielinización, una extraña enfermedad neurológica que le afectó al habla y por la que tuvo que abandonar su profesión. Sin embargo, Josep es todo un ejemplo de superación y lucha cada día para superarse. El último vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram, en el que aparece también Dani Rovira, vemos cómo ha mejorado y ya consigue decir perro. El vídeo está emocionando tanto a sus seguidores que Josep ha recibido una avalancha de mensajes de apoyo y ánimo. Además, ya lo han visto más de 55.000 personas.



Olivia Wilde presume de su retoño La actriz ha compartido una tierna imagen en su cuenta de Instagram con su hija, Daisy Josephine. Olivia es madre también de Otis Alexander. Ambos pequeños son fruto de su relación con el también actor Jason Sudeikis.



Noelia López, en la cuenta atrás La modelo se encuentra en la recta final de su embarazo y pronto tendrá entre sus brazo a su pequeño, al que está deseando ver. Luciendo tripita, Noelia ha compartido esta imagen en su cuenta de Instagram: "Cuando sientes que en cualquier momento explotas de amor".



Sofía Suescun, amor por sus mascotas La ganadora de 'Gran Hermano 16' es una gran amante de los animales, pero a los que adora son a sus dos perros, de los que no separa ni para viajar. "Allá donde vaya siempre con ellos", ha escrito junto a esta fotografía en la playa de La Concha, San Sebastían.



Anna Simón le roba las zapatillas a Cristina Pedroche La presentadora ha publicado esta imagen en la ha escrito: "Ganando flexibilidad con las zapas de la Pedro!!! @cristipedroche @puma". Quizá Anna se anime a seguir los pasos de su compañera y se convierta en una auténtica runner.



Rosa López, igualita que Sara Montiel La cantante ha compartido un montaje con una imagen de la gran Sara Montiel y con una suya, y el parecido es asombroso. La ganadora de la primera edición de OT se convertirá el próximo viernes en Saritísima, gracias a la magia de 'Tu cara me suena', y está totalmente entusiasmada. "Este viernes comienza la antepenúltima gala final de @tcaramsuena No os podéis perder ni una!!!! Este viernes no os perdáis las pedazos de actuaciones y las risas que echaremos. Esta semana homenajeando a una Gran Mujer #SaraMontiel #DivaDelCine #Mito #DeHoolliwood #DeEspaña Ilusionada al máximo con todo #TuCaraMeSuena #IlusionesRenovadas #NuevosAmigos #NuevosCaminos #8ºDiscoEnCamino #Grabando @universalspain #Cambios #muchlove !!! #buenavibraparatodos", ha escrito en sus redes sociales.



Eugenia Martínez de Irujo, feliz con el homenaje a su madre La hija de la fallecida Duquesa de Alba ha compartido una instantánea donde muestra una copa con la imagen de su madre, un precioso regalo que ha emocionado a la pequeña de los Alba. "GRACIAS @simba_toypoodle @ohkecopas por este regalo tan especial!!! Y sobre todo por el cariño tan grande con lo que lo habéis hecho #ohquecopas #simba #soisunamor #cayetanastuartysilva #retrato #eugeniamartinezdeirujo", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Jorge Cadaval, directo a la Universidad La mitad del dúo cómido 'Los Morancos' ha anunciado en su cuenta de Instagram que está preparándose para ir a la Universidad. Y es que nunca es tarde para aprender y por todos es conocido que el saber no ocupa lugar. ¡Bravo Jorge! "En clase preparándome para mí acceso a la universidad!! En abril me examinó", ha escrito junto a la instantánea.



Año nuevo, vida nueva Tras su ruptura con Mario Casas, la actriz comienza una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional, así nos lo cuenta en su Instagram: "Hola, qué tal? Estoy nerviosa, mañana empieza algo nuevo y bonito.. como todo lo que empieza de cero, te trae nervios, emoción e ilusión! Y sorpresas.. seguro que muchas sopresas!".



Ylenia ¡ya tiene blog! La rubia máxima se estrena como blogger. Sí, sí... como estáis leyendo. Nos lo ha contado ella misma en su cuenta de Instagram. ¿Qué os parece? "Me hago blogger amiguis! Estamos de estreno aunque en plena construcción todavía... Pasaros por mi web: yleniasantana.com", ha comentado junto a la imagen.



Nerea Garmendia le planta cara al cáncer infantil Hoy, 15 de febrero, se celebra el día contra el cáncer infantil. Numerosos famosos se han unido a esta causa, y uno de ellos ha sido la actriz, que ha querido compartir una imagen en sus redes sociales para animar a sus seguidores a colaborar. "Declaremos la guerra al cancer infantil! Como? JUGANDO! @juegaterapiaorg se encarga de que los niños hospitalizados se "olviden" durante un rato de sus enfermedades. Podéis poner vuestro granito de arena entrando en www.juegaterapia.org y colaborando con la fundación. Si os queréis hacer con estas preciosas muñecas podéis hacerlo entrando en www.babypelones.es por sólo 11,95€ #diainternacionalcontraelcancerinfantil #resistire #babypelonesjt", ha comentado junto a la imagen.



Sara Carbonero felicita a su gran amiga Isabel Jiménez La periodista ha utilizado sus redes sociales para felicitar a Isabel Jiménez por su cumpleaños. Además de ser socias de 'Slow Love', Sara e Isabel son íntimas amigas desde que se conocieron en Informativos Telecinco. "Ayer no quise saturar pero también fue el cumpleaños de mi @isabeljimenezt5 . Me ha costado mucho encontrar una foto de las dos en este último año y eso no puede ser...Echo de menos que me pongas la cabeza como un bombo cada día con tus mil y una ideas, nuestras visitas a la máquina del café, tus canciones pachangueras en el coche, que me revoluciones a los niños ...Una de las mayores suertes de mi vida ha sido cruzarme contigo (pese al intercambio de miradas asesinas en tu primer día en el plató). 2017 va a ser tu año (aunque aún no te lo creas ). Ya verás. ¡Muchísimas felicidades súperwoman! #Isasehacemayor #Isatequeremos #theoneandonly #Mayragraciasporestasuperfoto #actoressecundariosguaposguapos", ha comentado junto a la fotografía.



¡Feliz cumpleaños! La actriz Bárbara Goenaga celebra hoy su 33 cumpleaños y lo ha querido compartir con sus seguidores de Instagram. "Esta es la cara de #hacersemayoryotrosproblemas (eeeeeepa! Es el nombre de una peli, tengo 33, gracias)", ha escrito con humor junto a la imagen.



Los recuerdos de Melanie Melannie Griffith se ha puesto nostálgica y ha querido compartirlo con todos sus seguidores. La actriz ha mostrado en sus redes una instantánea junto al que ahora es su exmarido, Antonio Banderas. Ambos posaban así de guapos en la alfombra roja del Festival de Cannes en el año 2001.



Ana Fernádez cambia de 'look' La actriz ha dado un cambio radical y se ha pasado al rubio platino. ¿Os gusta? "Se nos ha ido mucho la olla @gabriel_llano #SinFiltros #Platino #Arrasando #NuevoLookDePromo #AhoraSiQueSoyUnFarolillo", ha comentado junto a la instantánea.



Jorge Javier Vázquez presume de amigos VIP El presentador ha compartido una foto en sus redes sociales junto a sus amigos y compañeros de 'Got Talent' (Risto Mejide, Eva Hache y Edurne), entre los que parece que hay muy buen rollo. "Verlos es quererlos todavía un poco más. Y reírse sin parar", ha comentado junto a la instantánea.



El entrenamiento de Helen Lindes "Mientras unos entrenan, otros se echan siesta!!! Shhhh", ha escrito Helen Lindes junto a la imagen. La modelo quiere recuperar su figura tras el embarazo y se ha puesto manos a la obra en casa, aprovechando cada rato libre que le deja el pequeño Alan.



Vanesa Lorenzo, a lo Elvis Presley Con un gran tupé, así se ha dejado ver Vanesa Lorenzo en sus redes. Guapísima, sin una gota de maquillaje, la modelo ha presumido de su belleza natural.



El representante se lo pasó en grande viendo a su equipo, el Real Madrid, jugando contra el Nápoles en el estadio Santiago Bernabéu. Con bocata de jamón en mano se hizo un 'selfie' y lo compartió en su Instagram: "Que bien sienta en el descanso un rico bocadillo de jamon #realmadrid #aporellos #futbol #deporte".



Liam y Miley, ¡vaya par de gemelos! Para celebrar San Valentín, la cantante quiso compartir esta instantánea en la que aparece junto a su novio, que va vestido como ella: con un vestido rojo con corazones que no pasó desapercibido cuando lo estrenó. Es un montaje, ¡obv¡amente! Por si había alguna duda...



El mejor 'apoyo' de Paz Padilla en 'Sálvame' Paz Padilla colgó una fotografía en la que aparecía la mar de sexy en el plató de ‘Sálvame’ sobre un sofá con forma de corazón. Fiel a su estilo transgresor, horas más tarde la presentadora de Telecinco quiso mostrar la cara B de esa fotografía para dejar en evidencia quiénes son sus mejores ‘apoyos’ en ‘Sálvame’. “Ellos son mi apoyo en ‘Sálvame’. Los pobres se prestan a todo”, apunta la gaditana.



Bertín Osborne pide perdón por sus palabras Bertín Osborne se ha visto obligado a dar un paso al frente y pedir disculpas por sus desafortunadas declaraciones acerca del autismo en la última entrega de ‘Mi casa es la tuya’. Hablando con el actor Roberto Álamo sobre esta enfermedad, el presentador señaló que los niños autistas son “entes distintos”. “En la fundación nuestra tenemos algunos padres de niños y de niñas autistas y los padres lo pasan fatal. Por ejemplo, mi hijo es el más cariñoso del mundo, todo el tiempo te quiere abrazar, besar y 'papi tal'. Sin embargo, un niño o una niña con autismo es un ente distinto y entonces los padres se frustran y es terrible", afirmó. Debido a las críticas recibidas, Osborne ha colgado un vídeo y un pequeño texto en sus redes sociales para mostrar sus más sinceras disculpas. "Lo siento, el lenguaje me ha jugado una mala pasada y no he utilizado los términos adecuados. Por supuesto me solidarizo con todas las familias que tienen hijos con problemas de salud y entiendo la lucha que se tiene desde dentro por cambiar la mentalidad de los que no conocen el mundo de la discapacidad", señala el presentador, quien tiene un hijo que padece una lesión cerebral.



Los años mozos de Mario Vaquerizo Mario Vaquerizo no siempre ha tenido el melenón por el que hoy en día todos lo conocemos. El cantante y marido de Alaska ha colgado una fotografía en su cuenta de Instagram en la que muestra cómo era él hace más de dos décadas. “En los años noventa”, reza su comentario. ¡Cómo pasa el tiempo!



Rudy Fernández echa mucho de menos a Helen y Alan Rudy Fernández ha dejado constancia a través de su cuenta de Instagram de lo mucho que echa de menos a su familia. “¡¡En todo momento pase lo que pase siempre a mi lado!! ¡No puedo ser más feliz! Gracias @helenlindesgrif #Alan #familia #osechodemenos”, dice el jugador de baloncesto sobre esta tierna fotografía, en la que el pequeño Alan Fernández lleva una minicamiseta con el nombre de su padre.



Eva González presenta a su 'nuevo novio' Eva González ha aprovechado su cuenta de Instagram para presentarnos a su nuevo novio, un adorable niño apodado ‘Súper Roscón’. La presentadora de ‘Masterchef’ vuelve a sacar a relucir su lado más solidario y maternal para hablarnos de su ‘nueva relación’. “Súper Roscón ha venido de visita y hemos decidido hacernos novios, eso sí, me ha costado un regalo de los grandes... #rosconforpresident #Roskiteamo”, señala.



Sara Carbonero pide que se pare el tiempo Sara Carbonero aprovecha cada momento que tiene libre para pasar tiempo en compañía de sus hijos, Lucas y Martín. La presentadora de Telecinco ha colgado esta tierna estampa en compañía del más pequeño de la casa, quien parece estar encantado de disfrutar del amor de su madre. “Que se pare el tiempo. #hueleaairedeprimavera #Lucas #pequeñagranrevolución #Porto”, comenta la periodista.



Jon Kortajarena, el rey de la chatarra Jon Kortajarena será el protagonista del próximo número de la revista Lampoon. El modelo ha sacado su lado más sexy para protagonizar una original sesión de fotos para la publicación, mostrando las últimas tendencias en moda en medio de un desguace de coches. Subido en lo alto de una pila de coches, el vasco se ha convertido en este original ‘ángel negro’.



Raquel Bollo irá al concierto en Barcelona de Isabel Pantoja Existían muchas dudas acerca de si Raquel Bollo iba a acudir a Barcelona para asistir al concierto de Isabel Pantoja. La excolaboradora de 'Sálvame', que mantiene una tensa relación con la tonadillera, quien un día fue una de sus mejores amigas, no apareció en el multitudinario concierto que la artista dio el pasado fin de semana en Madrid. Sin embargo, Luis Rollán ha despejado todas las dudas sobre su asistencia al publicar esta fotografía junto a su amiga y señalar que esta noche se van de concierto. "Con mi @raquelbollo , esta noche nos vamos de concierto!!!! BARCELONA espera a nuestra comadre #IsabelPantoja #Bcn", reza su comentario.



María Jesús Ruiz, asistente estrella de la MBFWM María Jesús Ruiz ha vuelto a primera línea de la prensa del corazón. La ex Miss España rompía su silencio hace unas semanas en 'Sálvame Deluxe' para arremeter contra su expareja, el empresario José María Gil Salgado. Con este frente abierto, la modelo ha aprovechado su resurgir para acudir como invitada a uno de los desfiles de la MBFWM. La andaluza ha aparecido acompañada de su inseparable novio, Julio Ruz, con el que vive un idilio de ensueño. "@missgarciashoes para #lasociedaddelbuengusto #mariajesusruiz con @jrm_cr y con buen gusto!!!!!! #contigotodo", dice sobre esta simpática fotografía.



Kylie Minogue, enamorada de sus fans Kylie Minogue no tiene mucha suerte en el amor. La cantante australiana vuelve al mercado de solteros después de que su última pareja, el actor Joshua Sasse, le pusiera supuestamente los cuernos con una actriz española. Tras sus mediáticos desengaños amorosos de Andrés Velencoso y el comentado actor británico, parece que la artista ha analizado la situación y se ha dado cuenta que sus mayores 'amores' son sus fans. "Hi #lovers!!!", apunta la cantante sobre esta fotografía en la que aparece sonriente con un globo hinchable con forma de corazón.



Noelia López muestra la carita de su 'bebote' Noelia López acaba de convertirse en madre primeriza. La joven modelo dio a luz a un niño el pasado día de San Valentín, fruto de su relación con el empresario Arnaldo Alonso Pinto, dueño de uno de los restaurantes más famosos de Madrid llamado 'Loft 39'. Aunque todavía no conocemos el nombre del pequeño, la ex de Guti ha aprovechado para presentar a través de las redes sociales la carita de su hijo. "Os presento a mi bebote. 48 horas de vida y a casita. Gracias a tod@s por vuestros mensajes, estamos muy bien y yo ya acumulando ojeras, ¡benditas ojeras!", apunta en su comentario.



Tamara Falcó felicita el cumpleaños a Isabel Preysler Isabel Preysler está de celebración. La 'socialité' cumple hoy 66 años, inmersa en la organización de su boda con su nueva pareja, el prestigioso literato Mario Vargas Llosa. La ex de Julio Iglesias ha recibido un sinfín de felicitaciones virtuales de sus allegados y amigos, siendo una de las más especiales la de su hija Tamara Falcó. La hija del Marqués de Griñón ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía que tiene su madre por casa para felicitarle el cumpleaños. "Happy Birthday Mami", señala, aprovechando para recordar una adorable estampa de su infancia junto a su progenitora.



Ana Obregón, muy orgullosa de su padre Hoy es un día muy especial para Ana Obregón. La actriz ha aprovechado su presencia en las redes sociales para felicitar a uno de sus mayores pilares, su padre, quien cumple hoy la friolera de 91 años. "Hoy cumple años mi ejemplo de lucha y honestidad en el trabajo. Con 12 años empezó a trabajar limpiando establos con la familia que le acogió durante la guerra. 75 años de trabajo le merecieron la "Medalla de Plata al Trabajo'", comienza diciendo. A lo que añade: "Aunque no te guste la fama hoy quiero públicamente decirte que te quiero, te admiro y que Feliz 91 cumpleaños papá. ¡¡Que cumplas muchísimos más!! #ejemplodevida #padre #familia #amor #amordehija".



Irene Rosales publicita el concierto de su suegra Todos los miembros del clan Pantoja se han convertido en los mejores prescriptores de cara a la serie de conciertos que Isabel Pantoja dará en nuestro país. Kiko Rivera, Chabelita o Anabel Pantoja utilizan con descaro sus redes sociales para promocionar con fuerza los shows que tiene apalabrados la tonadillera. Irene Rosales, la esposa de Kiko Rivera y madre de su hija Ana, también se ha sumado a este movimiento comercial, publicitando a través de su cuenta de Instagram el concierto que dará su suegra esta noche en Barcelona. "¡¡¡Barcelona a disfrutar!!!", reza su comentario.



Los Beckham pasan el fin de semana en la nieve La familia Beckham ha aprovechado el fin de semana invernal para practicar todos juntos uno de sus mayores hobbies: el esquí. Las redes sociales de David Beckham o su hijo Brooklyn han amanecido repletas de instantáneas de la familia disfrutando de la nieve y de esta agradable escapada. Victoria Beckham también ha querido aportar su granito de arena a este recopilatorio de imágenes, publicando esta fotografía de su marido en compañía de la benjamina del clan, Harper Beckham, de tan solo 5 años.



