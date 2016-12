Esta semana en las redes

Tamara Gorro, orgullosa de su pequeña La colaboradora no puede estar más orgullosa de la familia que ha conseguido formar junto a su marido, Ezequiel Garay. Su pequeña Shaila es lo mejor que ha llegado a su vida y por eso escribe: "Lo más valioso no es lo que tengo, sino a quién tengo en mi vida".

El perro de Diego Matamoros le roba el protagonismo "Con el mini diablo en persona! Mi Togo!", escibe el hijo de Kiko Matamoros junto a esta imagen, donde aparece posando con su precioso husky, que le roba el protagonismo con sus preciosos ojos.

Alessandra Ambrosio sube la temperatura La modelo ha posado así de sexy para sus fans, dejando constancia de su perfecta silueta y sensualidad.

Rossy de Palma, muy bien acompañada La actriz se ha dejado ver así de bien acompañada junto a Angy Fernández, Beatriz Luengo y la pareja de ésta última, Yotuel Romero. Junto a ellos, Rossy de Palma celebró el regreso del grupo musical 'Orishas', del que forma parte Yotuel Romero.

Una felicitación muy sentida Manuel Díaz 'El Cordobés' ha compartido a través de sus redes sociales una tierna felicitación para su hija mayor, Alba, fruto de su matrimonio con Vicky Martín Berrocal. Junto a esta emotiva instantánea con su pequeña, el torero escribía: "Hay un orgullo mayor que el que se siente por uno mismo: el que se siente por un hijo. ¡Felicidades Alba! ¡Te quiero!".

Maxi Iglesias, todo un aventurero El actor se encuentra disfrutando de unos intensos días en Vietnam, donde está descubriendo inolvidables paisajes en los que se deja ver de esta guisa. "Nunca fui muy de gorritos... Pero este, entre safaris y vietcong tiene su punto", escribe Maxi Iglesias junto a este 'selfie'.

Sonia Ferrer, en buena compañía La colaboradora de 'Amigas y conocidas' ha posado así de simpática junto a una vaca de atrezo que se ha encontrado tras el plató del programa. "Cada día una sorpresa en el backstage de #tve", señalaba Sonia Ferrer junto a la imagen.

Rafa Mora da comienzo a la aventura El exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'Mujeres y Hombres y viceversa' está preparado para comenzar una aventura muy gélida, la 'Sálvame Snow Week'. Rafa Mora, junto a sus compañeros, entre los que se encuentran Mónica Hoyos, Maribel Sanz, Antonio Tejado o Javier Tudela, han puesto rumbo a una dura batalla por conseguir una de las sillas del programa estrella de Telecinco.

Patricia Montero, una amante del deporte La actriz y colaboradora de 'El Hormiguero' se ha puesto nostálgica recordando viejos tiempos, concretamente su niñez, cuando comenzó a interesarse por el deporte. "Recuerdo como si fuera ayer cuando mi padre me llevó por primera vez a un gimnasio. Una educación ligada al deporte me ha aportado los valores necesarios para afrontar la vida con fuerza, superación, optimismo y constancia", señala junto a la imagen.

Una dulce espera "Día en familia!!", así titula esta divertida y acomodada estampa Helen Lindes. La modelo, que está en la recta final de su embarazo, ha decidido tomarse el lunes con relax y disfrutar junto a Rudy Fernández y sus dos mascotas, Bella y Denver.

Melissa Jiménez, una 'mamá 10' La periodista deportiva ejerce de 'mamá 10' con su pequeña Gala, que estos días necesita muchos mimos y cuidados. La primogénita de Melissa Jiménez está resfriada y solo quiere estar junto a su madre y por supuesto, que no falten los dibujos de 'Peppa Pig'.

Rodando las últimas escenas de 'Velvet' Todo está listo para la emisión del último capítulo de ‘Velvet’, la ficción de Antena 3 que ha enganchado a la audiencia a base de dramas, romances y moda. A la espera de conocer cómo saldarán la relación entre Ana (Paula Echevarría) y Alberto (Miguel Ángel Silvestre), los miembros del reparto se preparan para rodar las últimas escenas. La propia Echevarría ha sido la encargada de compartir esta fotografía en la que aparecen, entre otros, junto a Miguel Ángel Silvestre y Cecilia Freire. “Vuelta a "maquipelu"... #Preparativos #VelvetLive #UltimoCapituloVelvet #CuentaAtras #Quedan5Dias @miguelangelsilvestre @takamaka_alpuigcerver @belensingerstar #CeciliaFreire #Montse”, señala.

Anuncio de embarazo ¡bajo el agua! Después de la enorme polémica suscitada tras su paso por Río 2016, el nadador Ryan Lochte se ha refugiado de lleno en su familia. Tanto es así, que acaba de anunciar que espera su primer hijo junto a su novia, la modelo de Playboy Kayla Rae Reid. Haciendo honor a la profesión del futuro padre, la pareja ha dado la buena noticia ¡bajo el agua! “Mi regalo de Navidad llega temprano este año, no se puede esperar al próximo. Es la mejor noticia que he recibido”, señala. Por su parte, Rae Reid, ha proclamado: “Justo cuando piensas que lo tienes todo resuelto, la vida te sorprende con bendiciones. Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con vosotros”.

Lara Álvarez presume de amores Después de meses de rumores sobre una posible relación entre Lara Álvarez y Román Mosteiro, la presentadora ha hablado por primera vez de su romance. Ambos se conocieron antes de que la joven periodista se marchara a Honduras para retransmitir ‘Supervivientes 2016’. Tras su vuelta, parece que su relación se ha consolidado, tal y como se intuye de sus declaraciones para Radioset. “Mi familia y mi pareja es una de las cosas más sagradas que tengo”, ha declarado. Sin embargo, Lara Álvarez no está por la labor de mostrarnos a su chico en las redes sociales. Como a falta de pan, buenas son tortas, la presentadora ha colgado una fotografía junto a otro de sus grandes pilares: su hermano Bosco. “Que te quiero canijo… #bro #keepitsimple #teQuiero”, sentencia.

Irene Rosales felicita a su princesa La familia Rivera Pantoja está de enhorabuena. La segunda hija de Kiko, fruto de su relación con Irene Rosales, acaba de cumplir su primer aniversario de vida. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de felicitaciones, entre ellas del Dj y Anabel Pantoja. La última en sumarse ha sido la propia Irene, quien ha compartido una tierna estampa navideña junto a su hija. “Hoy hemos celebrado tu primer cumpleaños de lo más feliz y familiar pero echando mucho de menos a papi @riverakiko. Te amamos mi princesa”, comenta.

La 'tableta' de la Pedroche ¡Menudo cuerpazo se gasta Cristina Pedroche! La colaboradora de ‘Zapeando’, que se prepara un año más para dar las Campanadas de Antena 3, es una gran aficionada al deporte y la alimentación sana, algo que se refleja en su espectacular físico. Ya se sabe que para lucir en televisión es más que conveniente cuidar la talla, por lo que no veremos ni un gramo de más en la presentadora durante la última noche del año (eso se lo deja a Chicote). Fardando de abdominales, Pedroche nos muestra su barriguita en plena actividad deportiva.

El movidito viernes de Tamara Gorro Tamara Gorro se desvive por sus muchos seguidores y no descuida ni una semana la publicación de un nuevo vídeo en su canal de Youtube, ‘El gorro de Tamara’. Para promocionar su nueva entrada, la colaboradora ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece junto a su marido haciendo carantoñas a la pequeña Shaila. “Viernes= Locura familiar + nuevo post”, reza su comentario.

El regreso de Kim Kardashian a Instagram Tras más de tres meses de ausencia en redes sociales, debido al percance que sufrió en un hotel al colgar imágenes que no debía, Kim Kardashian ha vuelto por la puerta grande a esto de la vida cibernética. Como no podría ser de otra forma, la socialité ha regresado por la puerta grande, o lo que es lo mismo para ella, envuelta en la polémica. Y es que tras abrirse una cuenta nueva, la joven no ha dejado de colgar vídeos e imágenes en los que aparecen un sinfín de culos. Todo parece formar parte de un adelanto de un nuevo trabajo profesional en el que está inmersa la celebrity. ¿Qué nos tendrá preparado Kim?

Sofía Suescun es muy 'mala' Otra que ha querido celebrar la llegada del fin de semana enseñando carnaza ha sido Sofía Suescun. A la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le espera unos días repletos de bolos y demás fiestas, por lo que enérgica ella, se ha subido encima de la cama para saludar a sus seguidores con una gorra en la que se puede leer la palabra “mala”. Tan mala ha sido ella, ¡que se le ha olvidado ponerse ropa en el torso! Menudo descuido…

La feliz espera de Helen Lindes y Rudy Fernández Helen Lindes está a punto de salir de cuentas. Justo dentro de una semana, el próximo 23 de diciembre, se espera que nazca su primer hijo junto a Rudy Fernández. La pareja lleva meses de espera y muy ilusionados ante lo que se les viene encima, por lo que han aprovechado para protagonizar una bonita sesión de fotos en la que la modelo luce barriguita. “Nuestra sesión más especial...Qué etapa más bonita y llena de ilusión estoy viviendo!! Gracias @rudy5fernandez por acompañarme y ser mi apoyo día tras día. Te quiero!! #yanoquedanada #esperandoaalan #38”, dice sobre esta fotografía realizada por el fotógrafo Valero Rioja.

El reencuentro navideño de 'Gran Hermano VIP' Aunque Telecinco ya se encuentra buscando los nuevos rostros que formarán parte del próximo ‘Gran Hermano VIP’, los concursantes de la última edición no están dispuestos a caer en el olvido tan fácilmente. De hecho, la propia Rosa Benito ha compartido una fotografía en Instagram en la que aparece junto a algunos de sus compañeros de edición. odo parece indicar que Raquel Bollo, Laura Matamoros, Rappel, Julián Contreras y Julius Bienert se han reunido con la que fuera cuñada de Rocío Jurado para compartir un día de comida y confidencias. “Un día precioso recordando momentos vividos y proyectos q están en camino…” ¿Tramarán algo todos juntos?

Irene y Kiko en 'Moulin Rouge' Irene Rosales sigue recordando su "luna de miel" con Kiko Rivera en París y comparte esta imagen a las puertas del mítico 'Moulin Rouge'.

El hijo de Juan Peña se queda dormido mirando el árbol de Navidad El cantante Juan Peña nos ha enseñado cómo se ha quedado su hijo al ver el gran y bonito árbol de Navidad de su casa: ¡dormido! "Así se ha quedado Tristán mirando las luces del árbol en la alfombra y dormido a ver quien lo despierta ahora (con el uniforme del cole puesto)", ha comentado junto a la instantánea.

Soraya y Manuela toman el Sol Soraya Arnelas presume de barriguita en sus redes sociales: "Me lo pensé unas cuantas veces antes de subir esta foto... Pero. .que más da¡¡ ARRIBA ESAS BARRIGAS¡ Un poquito de Vitamina D para Manuela y para mi¡ #marrakech #holidays #manuelagrace".

Sara y Juan, como dos niño ¡Qué bien se lo pasan Sara Verdasco, hermana de Fernando Verdasco y su marido, Juan Carmona! "Buenas noches... #celebrandolanavidad #miami #newlife @juancarmona87", ha escrito la joven junto a esta simpática y divertida fotografía

Paula Vázquez desvela la incógnita Por fin Paula Vázquez nos desvela cuál es su nuevo proyecto televisivo. "Mi nuevo y apasionante proyecto para #0 #ElPuente ¿Te atreves a salir de tu mundo ? @cero @cerogram @movistarplus @zeppelintv.com #ElPuente #MiNuevoProyecto #VuelvoaLaTV #Feliz #Docureality", ha comentado la presentadora en su Instagram.

Sara Carbonero se lo pasa en grande con Martín La periodista disfruta de su vida en Oporto y lo hace junto a sus pequeños, Martín y Lucas. En esta ocasión, Sara nos ha enseñado cómo juega su hijo mayor al escondite. Eso sí, con sus propias reglas. ¡Cosas de niños! "Lo difícil que era aguantar sin abrir los ojos cuando te tocaba contar.#escondite #reglasdeljuego #Porto #Martín #Natal #imposibleponerlelacapucha", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Edurne, una Mamá Noel muy sexy "Si amigos... Este año mi familia tampoco se libra de mi postre navideño!!Cual me recomendáis!? Quiero propuestas!!!#EdurnePostreNavideño ‬", así de sexy ha preguntado a sus seguidores de Instagram por un postre para hacer en Navidad. ¿Alguna recomendación?

¿Quién ganará? ¡¡¡Sólo quedan unas horas para la gran final de @masterchef_es!!! Llevamos una mañana muy emocionante, todos juntos de promoción. ¡Esta noche no os lo podéis perder! #MCCelebrity", ha escrito junto a esta imagen en la que aparecen sus rivales a batir esta noche: Cayetana Guillén-Cuervo, Loles León y Fernando Tejero. ¡Mucha suerte!

Amaia Salamanca, vuelta al vicio La actriz Amaia Salamanca ¡ha vuelto a la nieve! La prota de 'Sin tetas no hay paraíso' ha podido volver a practicar su hobby después de una larga temporada sin pisar las pistas de esquí por estar hasta arriba de trabajo, pero parece que por fin ha sacado un huequecito: "Después de tres años... por fin vuelvo a esquiar!! ⛷ #literalmenteenlasnubes #purafelicidad #palillera4eve", decía junto a su foto.

Lola Flores ''se va de fiesta'' ¡La Navidad ya ha llegado a casa de Lolita! La cantante, y jurado de 'Tu cara me suena' ha dado por iniciada la temporada festiva con la estatua de su madre, Lola Flores, repleta de guirnaldas: "Feliz Navidad, Lola Flores ya está lista para nochebuena #lolitaflores #lolaflores #familiaflores #spain #arte #flamenco", escribía emocionada.

Gloria Camila estrena pelo Gloria Camila, más conocida como Gloria Ca (o simplemente Glo Ca en las redes sociales) ha cambiado de look. Gracias a una amiga, se ha podido poner unas extensiones y estrenar nueva cabellera, más larga y frondosa que anteriormente. ¿Os gusta? "new look. Graciass una vez mas a mi @lauragacub", contaba. Una amiga que no se ha cortado y le ha contestado en los comentarios: "Siempre es un placer atenderte!!gracias a ti @glo.ka". ¡Qué súper amiguis!

Paz Padilla y María Patiño, ¿a tortas? Paz padilla y María Patiño ¡se han pegado! Al menos eso es lo que le han hecho creer a sus miles de fans a través del Instagram de la presentadora. "Aquí sí que hay hostilidad!!!", escribía Paz en un vídeo de apenas unos segundos en los que se ve cómo engancha a Patiño: "Que no me separes, ¡que no la soporto!", le gritaba a un Kike Calleja que intentaba separarlas. ¡Menudo Show! Eso sí, menos mal que al final acabaron todos de risas... ¡que casi nos lo creemos!

Amaia Montero cambia el micro por la caña Amaia Montero ¡se ha ido de pesca! La cantante no ha podido evitar compartir una foto en las redes sociales de sus días libres, en los que ha conseguido un pescado de lo más lozano: "Bueno ...vale ...jajajaja ...para todos los que dudáis ...aquí con un San Pedro!!!", decía junto a la instantánea en la que aparece con un pez ¡como su cabeza de grande!

Patricia Montero, encantada con su vida La actriz Patricia Montero está en uno de los momentos más bonitos de su vida personal y profesional, y no ha podido evitar compartir con sus seguidores esta tierna imagen junto a su pequeña: "Tomar la decisión de ser madre es probablemente una de las más importantes que vaya a tomar en la vida, y no puedo estar más segura de haber cogido este camino, de compartirlo junto a mi chico @alexadrover y perros y disfrutar juntos de este viaje tan bonito llamado 'vida', para hacer junto a nuestra peque, una aventura MARAVILLOSA". ¡Qué tierno!

La última peli de Paco León, ¡nominada a 4 Goyas! Así de contentos están los actores Natalia de Molina, Belén Cuesta y Paco León. La primera de ellos ha querido dejarlo patente en sus redes sociales con esta imagen para celebrar los nada menos que 4 goyas a los que está nominada la peli de Paco "Kiki, el amor se hace': "Ni uno, ni dos, ni tres... CUATRO! cuatro kikis bien dados @kikipelicula opta a 4 Goyas @academiadecine @candela_penya @belen_cue @pacoleon a gozarlo!", expresaba. ¡Felicidades chicos!

Fonsi Nieto se olvida de Alba Carrillo con sus amigos El expiloto Fonsi Nieto ha decidido olvidarse por un rato de la polémica con su ex, Alba Carrillo -tras haber firmado un 'pacto de no agresión' con ella "por el niño"-, para felicitar a través de las redes sociales a su compañero y amigo Miguel Ángel Muñoz para hacerse con el premio de 'MasterChef Celebrity': "Que grande mi amigo @miguelamunoz más que justo ganador de #mccelebrity #masterchef te mereces eso y mucho mas amigo mío!!! Disfrútalo con tu gente que valen mucho!!! Se te quiere!!! Y a mí niña más", añadía al final sobre Niña Pastori.

Fernando Tejero: Navidad muy 'perra' Así de graciosas ha dejado Fernando Tejero a sus tres perritas para el Chistmas de este año, con el que ha felicitado a todos sus seguidores la navidad: "Así de bellas ha puesto @amandavillalobos16 a mis hijas para felicitaros la Navidad", relataba en la imagen de Instagram.

Sonia Ferrer se va de cena con sus 'amigas y conocidas' Las chicas de 'Amigas y conocidas' han celebrado hoy su particular fiesta de Navidad en la que no ha faltado nadie. Las colaboradoras, salta a la vista, se lo han pasado en grande entre comida y mucho vinito del bueno... "Comida navideña entre #amigasyconocidas @francinegalvez @luzsmellado @beacorta @colladoberta ... etc

Sergio Ramos luce cuerpazo en Instagram El novio de Pilar Rubio ha calentado motores en Instagram, y no precisamente los suyos, sino los de todas sus seguiras: así de ligerito de ropa en una piscina ha posado el futbolista, aunque bien mirado, ¿cómo si no se iba a meter en ella? ¡Y nosotras que nos alegramos! "Objetivo cumplido", posteaba.

Tamara Falcó, ¿con problemas de amores? Tamara Falcó ha sorprendido a todos con su última imagen en instagram, y no porque salga leyendo un libro, sino por el título de éste: "Conflictos de pareja". ¿Nos está ocultado un novio la hija de Isabel Preysler? Es más, ¿nos está ocultando el novio... y además que están en crisis? Parece ser que nada más lejos: "@luchiidom nos va a hacer terapia a todas con este super libro que le acaban de regalar! #goLucy #whereis@anaboyer? #fayervellerwemissyou", aclaraba.

Maxi Iglesias se marca un viaje de lo más exótico El actor se ha pegado un viajecito ¡de agárrate y no te menees! El prota de 'Física o química' se ha ido hasta Vietnam durante una semanita antes de ponerse a trabajar a tope. ¿Su último proyecto? un anuncio que está a puntito de grabar con la firma de perfumes Equivalenza...

Paz Padilla se lo pasa en grande con la cena de Sálvame Tampoco Paz Padilla, fan incondicional de las redes sociales, ha querido desperdiciar la oportunidad de felicitar a sus seguidores la navidad con un gif (una imagen en movimiento que se repite en bucle) de la fiesta navideña que su compañero Kiko Hernández organizó en el bingo las Vegas de Madrid. ¡Cómo se lo pasaron!

Labrador se pone 'hot' con su novia El extronista y su pretendienta, ahora novia, se han puesto de lo más hot en la últiam foto posteada por abrador en su cuenta de Instgram: "Yo soñé con esto un día... eras tú @anamojicaa", escribe brevemente junto a la tierna (y caliente) instantánea con ellos semidesnudos. Y tanto: ¡le costó más de un año de calentar el trono encontrar una novia!

Adriana Abenia se lo pasa pipa en Londres La presentadora de 'Hazte un selfie' ha viajado este fin de semana a Londres, donde su marido, Sergio Abad, se ha convertido en su mejor fotógrafo sorprendiéndonos con instantáneas como ésta.

Mariló Montero vive su primera nevada en Nueva York Tras dejar 'Las mañanas de la 1' Mariló Montero puso tierra de por medio y se marchó a vivir a Nueva York junto a sus dos perritos. La presentadora no puede ser más feliz al otro lado del charco y ahora tras vivir la primera nevada en la ciudad de los rascacielos parece que sus planes de volver a España están cada vez más lejos.

La polémica felicitación navideña de Paz Padilla La presentadora de 'Sálvame' compartía esta mañana una fotografía para felicitar la Navidad a todos sus seguidores. En ella, Paz posa junto a su hija Anna y la chica del servicio."Las mujeres de mi casa os deseamos ¡buenos días navideños!", se puede leer junto a la instantánea. Sin embargo, la presentadora ha conseguido el efecto contrario, ya que al poco de publicar la instantánea ha empezado la lluvia de críticas.

¡Torito ya está en España con su hijo! Casi un mes después del nacimiento de Nathan mediante un vientre de alquiler en Estados Unidos, Torito por fin se encuentra en España, donde pasará las Navidades en familia. Así lo ha transmitido el reportero a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido esta simpática fotografía que ha acompañado de las siguientes palabras: ''Después de muchos días fuera de casa y abundantes horas de avión por fin estamos en nuestro hogar. Nos fuimos dos y hemos vuelto tres, ahora empieza nuestra nueva supervivencia. Ya estamos aquí, "El cambio es la ley de la vida. Y aquellos que miran solo al pasado o al presente se perderan seguro el futuro" John F.Kennedy. Gracias''.

Lara Álvarez, puesta a punto para las Campanadas La guapa asturiana volverá a presentar las Campanas este año y quizás ese sea uno de los motivos por los que la presentadora ha decidido darse un festín, pero de los sanos este sábado. ''Cuerpo sano, mente sana'', eran las palabras que acompañaban esta fotografía.