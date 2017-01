Esta semana en las redes

Mar Flores se enfrenta al lunes más triste A pesar de que hoy es el denominado 'blue monday', el lunes más triste del año, Mar Flores ha querido enfrentarse a tan fatídico día con una sonrisa. Eso sí, con un único matiz: "O madrugo o soy simpática. Las dos cosas a la vez no puedo. Feliz lunes triste", escribía en sus redes.



Samanta, de 'Master Chef', una turista en Londres La popular master chef de TVE se encuentra en Londres, dond se lo está pasando en grande. "Comiendo bajo la lluvia en Londres. Este fin de semana he redescubierto una ciudad llena de sorpresas !!Me he puesto morad!! God save London God save", era el alegre mensaje de Sammy.



Sofía Vergara, la mayor fan de su chico Sofía Vergara es una mujer enamorada de su esposo. Y prueba de ello es la fotografía compartida por Joe Manganiello en sus redes, donde aparece vistiendo los colores del equipo de su marido. "Ésa es mi chica", escribía con orgullo Joe.



Berta Vázquez se pone nostálgica La actriz Berta Vázquez se ha dejado llevar por la nostalgia y ha compartido con todos sus seguidores esta tierna estampa de su infancia. "Bisila, con dos años", escribía Berta, que conserva la misma sonrisa que cuando era una niña.



Todo amor La ganadora de 'GH 16' ha encendido las redes con esta fotografía junto a su chico, Hugo Paz. La pareja ha posado así de ligerita de ropa en redes sociales. Eso sí, el detalle del osito que no falte... "Y que viva el amor...", ha escrito junto a la instantánea.



Amor bajo el sol "En el campo. No es un lunes normal. Felicidad", eran las palabras con las que Carla Pereyra describía en sus redes su lunes más especial. Y es que, tal y como ha confesado en sus redes, está de aniversario con el amor de su vida, Cholo Simeone. "Haces que cada día sea inolvdidable, amor de mi vida", escribía con amor la modelo.



Elisabeth Reyes quiere una vida tranquila Elisabeth Reyes, la mujer del futbolista Sergio Sánchez Ortega, ha usado sus redes para reflexionar y aclarar que no son los lujos lo que le interesan, sino ser feliz con una vida tranquila. "Nunca he querido otra cosa que ser feliz. Ni dinero, ni lujos, ni mucho menos fama. Lo único que he querido en esta vida es un cuaderno donde escribir, un trabajo que me haga sentir útil, unos amigos que me digan a la cara las verdades y por la espalda me abracen, y el privilegio de ver un atardecer en el mar los últimos días de agosto. Nunca he querido otra cosa que una vida tranquila, sin más sobresaltos que los que produce una mirada de complicidad, un guiño inesperado, un baile con susurros en el cuello. Nunca he querido otra cosa que tener siempre un libro por empezar, un proyecto en el que trabajar, un motivo para brindar", eran las profundas palabras de la modelo.



Anna Simón celebra su aniversario televisivo La presentadora ha querido celebrar los 12 años que lleva trabajando en televisión y lo ha hecho con esta sensual imagen. ¡Por muchos años más! "Con esta foto de @interviu me auto felicito en mi cumple televisivo! Un 17 de enero de hace 12 años me sentaba por primera vez frente a una cámara en Teletaxi TV ilusionada y nerviosa a partes iguales, feliz y temblando como un flan. Gracias a todos los que me acompañáis desde aquel día y a los que os habéis unido por el camino. Ojalá podamos celebrar juntos otros 12 como mínimo!!!", ha escrito en su Instagram.



Paz Vega recuerda sus inicios en la pequeña pantalla La actriz ha recordado el día que comenzó la serie de televisión con la que daría el salto a la fama, '7 vidas'. En ella, trabajó junto a Javier Cámara, Blanca Portillo, Toni Cantó y la desparecida Amparo Baró. "Tal día como hoy hace 18 años se estrenaba la serie 7 Vidas... @blancaportillo_nooficial @javiercamara1 @tonicanto1 #amparobaró @telecincoes @mediasetcom", ha escrito junto a la imagen.



Rita Ora llega a los 11 millones de seguidores La cantante ha querido celebrar con sus fans los 11 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram. Para ello, ha publicado una imagen muy sexy lanzando un beso a la cámara. ¡Enhorabuena! "17-1-17 Esto es para todos los 11M! Muchas gracias! ¡Tengo mucho que ofrecer en este año!", ha comentado junto a la instantánea.



¡Muchas felicidades! El jugador celebra hoy su 34 cumpleaños y ha soplado las velas junto a toda su familia. "17-01-17 cumpliendo 2 veces 17. ¡Los astros están de mi lado! Muchísimas gracias a todos por las felicitaciones. ¡Así da gusto cumplir años! Thanks for all your birthday wishes!", ha escrito en sus redes sociales.



David Bisbal, invitado de lujo entre los madridistas El artista ha hecho una parada durante su estancia en Madrid para visitar a los jugadores del Real Madrid en su ciudad deportiva. Así de sonrientes le han recibido estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Marcelo. "¡Qué grande tener a @davidbisbal de visita en #RMCity!", ha comentado el Real Madrid en su cuenta oficial de Instagram.



Invasión de 'Torrentes' Santiago Segura ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece rodeado de hombres caracterizados como José Luis Torrente, su gran personaje. ¿Qué estará tramando? Haciendo gala de su humor, ha escrito: "Rodeado de seres extraños..."



Cayetana Guillén-Cuervo se emociona al recordar a su padre La actriz ha compartido una preciosa imagen en la que aparece junto a su padre, el desaparecido Fernando Guillén, y su hijo Leo en el cuarto aniversario del fallecimiento del actor. "Te echo tanto de menos papà #cuatroañosya #hoyhacecuatroaños #loquemásquieroenestemundo #quesepareeltiempo #dòndevanlascariciasylosgestos #dòndevanlasmiradasylavoz #parecequefueayer @fernandoguillencuervo @natalia_guillenc



Josep Lobató, todo un ejemplo de superación El presentador tuvo que abandonar su trabajo en los medios hace más de un año cuando fue diagnosticado de desmielinización, una extraña enfermedad neurológica que le afectó al habla. A pesar de esta tragedia, Lobató lucha cada día para mejorar y nos enseña sus progresos a través de su cuenta de Instagram. En su última imagen, vemos cómo ya es capaz de poner al lado de cada palabra el dibujo de la misma.



Gisela, 'enterrada' en su batamanta Otra 'celeb' que no se ha librado de la gripe ha sido Gisela. La cantante ha compartido una imagen en su Instagram donde aparece arropada con una batamanta de pingüinos. "Enterrada en mi batamanta!!!Esa cabeza que asoma por ahí soy yo...Pues me pillo... La gripe digo... Brrr que frío... Tos, fiebre... No me falta de na! Gélidos Besos... #mepillolagripe #batamanta #frio #frozen #sipudierameenterrabamas", ha escrito junto a la imagen.



Natalia Verbeke se prepara para dar a luz La actriz ha lucido tripita con esta imagen en la que la vemos haciendo ejercicio para prepararse para el parto de su primero hijo. "Seguimos preparándonos en @clinicafisiomoncloa para el momento del parto #meencantamitripa #momentos #dosenuna @poggimarcos #mimada", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Sofía Suescun, a favor de la adopción de animales La ganadora de GH 16 ha compartido esta imagen junto a su gatita, a la que recogió en la calle, para concienciar de la adopción de animales en refugios. "Hoy va por mi princesita GALLETA. Hace 4 meses te recogimos deshidratada y con los pulmones destrozados de la calle,creíamos que morirías de lo debilitada que estabas,pero fuiste fuerte y evolucionaste a la perfección. Los animales lo saben todo y así es como me lo agradece continuamente,con ese amor incondicional que pocas personas conocen Esto va para todos vosotros...adoptad siempre,eternamente os sentiréis agradecidos por ellos", ha escrito en su Instagram.



Elia Galera, encantada con sus amigas La actriz ha compartido una imagen junto a Sandra Barneda y Bárbara Muñoz junto a la que escribe estas bonitas palabras: "Decía Lord Byron que la amistad es como el amor pero sin alas . A mí me hace volar !! Gracias!! os echaba de menos. #LosEspetinhos".



Sara Carbonero se siente en 'Gran Hermano' La periodista publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde ha contado a sus seguidores que ha estado constipada y por fin se ha recuperado. Estos días en su casa se le han hecho eternos ya que se sentía encerrada como en la casa de GH. "Hola lunes. Adiós virus #novolváisalmenosentressemanas #vayarachita #todoelfindeencerradacomoenGranHermano #yoveoelBlueMondaydecolorderosa @slowloveoficial", escribía en sus redes.



Soraya luce tripita La cantante, que se encuentra en la recta final de su embarazo, ha presumido de su tripita en sus redes sociales. "Eyyyyyy !!! Ya tengo mi barriguita!!!! Parece mentira que quepa ahí un bebé!! #manuelagrace ya pesa 2,250kg y dice el médico que se parece a su papi! Que monería!!!!", ha escrito junto a la tierna instantánea.



Irene Matamoros felicita a su madre Marian La hija pequeña de Marian Flores y Kiko Matamoros ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su madre en el día de su cumpleaños. Y lo ha hecho con una tierna imagen de su infancia. "Para salir adelante basta con el corazón y la fuerza, y tu lo has demostrado. A pesar de que esta vida te pueda dar algún que otro revés de vez en cuando, todo llega y tú esperas con paciencia. Llevas tu vida guiándote por la bondad, dando todo lo que puedes y un poco más sin querer recibir nada a cambio. Todos estos valores son los que me has transmitido y con los que me he formado como persona, te doy gracias por ello el día que cumples un año más. Solo pido que la vida te regale muchos años más para poder seguir aprendiendo de ti!!", ha escrito en su Instagram.



Marta Torné, ¿qué hace en Estocolmo? Marta ha dejado el programa 'Cámbiame' para continuar con su carrera como actriz. Su último paradero conocido era ni más ni menos que Los Ángeles, pero en su última fotografía nos dice que se encuentra en Estocolmo, ¿qué estará haciendo allí? " Oye, pues que buen día ha quedado en Estocolmo", ha bromeado en sus redes sociales.



Andy Molina le roba la ropa a su novio La hija de Lydia Bosch ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram donde posa con un jersey que ha "robado" a su novio, Juan de Marlon, y con el que se siente más guapa que nunca. "Yo le robo "de estrangis" los jerseys a mi chico... Alguien más se declara culpable?!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cuando llevas ropa de @ewanclothing te sobra el rímel, el maquillaje y TODO! #FelizJuevesATodos ", ha escrito la joven.



Marta Hazas, rodeada de amigos Así de bien se lo ha pasado la actriz acompañada de numerosos rostros conocidos como Eugenia Silva, Paula Echevarría, Fernando Andina o Carolina Adriana Herrera. "Primera junta del año. Que reuniones más buenonas con una anfitriona de lujo @elizaarcaya y un equipazo @eusilva @chiquicalleja @fernando_andina @joseasinterol @colioptera @pau_eche @elgarajegrill @rafatarradasbulto", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Paula Echevarría se pone las botas Por su parte, Paula Echevarría también ha compartido una imagen de la estupenda comida que ha disfrutado con sus amigos. La actriz se ha tomado este riquísimo y enorme postre, como dice ella "sin filtros".



Noemí Galera y Ángel Llácer preparan 'Tu cara no me suena todavía' Noemí Galera ha publicado esta imagen donde la vemos junto a Ángel Llácer con el que está preparando el nuevo show 'Tu cara no me suena todavía', donde serán personas anónimas los que participarán en el concurso. ¿Tú te apuntarías? "En Sevilla buscando concursantes para 'Tu cara no me suena todavía'. #risas #gestmusic #tcnmst #unhurón @angelllacer_oficial", ha comentado en sus redes sociales.



Raquel Bollo se pone filosófica La excolaboradora de 'Sálvame' ha compartido esta imagen junto a la que ha escrito unas palabras muy intensas: "Mi cuerpo es solo lo k ves, mi Alma lo k te dejo sentir...Buenos días!! # #momentos #pensamientos #stylelife #amamesinmodales #quetodofluya #hastaelinfinitoymasalla #blogger #MiAlma".



Kiko Rivera, con dolor de muelas Mientras su mujer está en Madrid debido al evento de la dieta de la alcachofa, de la que es imagen de nuevo, Kiko se encuentra de promoción en Galicia. Lo que no tenemos claro es si podrá cantar su canción porque le duele mucho la boca, como nos cuenta él mismo: "Vaya dolor de muelas que tengo....."



Paco León felicita a Javier Cámara El actor y director le ha "robado" esta foto a Javier Cámara para felicitarle en el día de su 50 cumpleaños. "Este niño cumple 50. Para mí el mejor actor de España, compitiendo en humanidad con @pepeviyuelactor en sutileza con @candela_penya , en versatilidad con la Machi y en técnica con Lluis Homar . Felicidades @javiercamara1", ha escrito junto a la tierna imagen.



Amaia Salamanca, feliz con sus nuevos proyectos La actriz ha compartido esta imagen en sus redes sociales para contarnos lo contenta que está por los nuevos proyectos que tiene en este año, aunque no desvela cuáles son. "Llegan nuevos proyectos!!! #comenzandoelañoconbuenpie", ha comentado junto a la imagen.



Pelayo Díaz se pone tierno para felicitar el cumpleaños a Natalia Ferviú Natalia Ferviú sopla hoy las velas por su 35 cumpleaños. Entre las múltiples muestras de cariño y mensajes de felicitación vertidos en las redes sociales, destaca la de su compañero de programa, Pelayo Díaz, quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de enviarle un cariñoso mensaje. “HBD @nataliaferviu Una foto de la primera vez que trabajamos juntos para desearle feliz cumpleaños a mi compañera y amiga. Defensora de los animales, portavoz de las mujeres y alma de luz. Solo quien también te tenga al lado entiende lo afortunado que me siento de estar en tu vida. #happybirthday #pelayoindomable”, dice el estilista sobre esta alocada instantánea. ¡Qué bonito!



Mar Flores y Elías Sacal quieren comerse el mundo ''juntos'' Aunque están siendo muy discretos con respecto a mostrar públicamente su romance, la relación entre Mar Flores y Elías Sacal atraviesa por su mejor momento. Mientras que el empresario ha decidido poner como imagen principal de su cuenta de Instagram una instantánea de los dos, la modelo no deja de anunciar a través de sus redes sociales lo contenta que se encuentra. “Mente positiva, vibraciones positivas, vida positiva”, apuntaba la modelo mediante una imagen, sobre la que añadía el lema: “¡A comernos el mundo!”. Este mensaje de positividad ha sido contestado por su chico, quien comentaba: “Juntos” a la vez que añadía un corazón.



Ana Obregón presenta a su mejor amiga Las mascotas se convierten por méritos propios en un miembro más de cualquier familia. Por ello, Ana Obregón ha querido mostrar el profundo amor que siente por su perrita Luna, aprovechando que acaba de cumplir años. “Felicidades Luna. Hoy cumples 13 años y aunque sé que te haces mayor también sé que mientras estés a mi lado tendré a mi mejor amiga. #dog #lovedog #agradecida #blessed #perros #compañeras #amistad”, reza su comentario.



El aspecto de hace una década de Lidia Torrent Elsa Anka está muy orgullosa de sus dos hijos. La presentadora ha echado la vista atrás y ha colgado en su cuenta de Instagram una serie de fotografías tomadas en 2008 en las que aparecen sus dos hijos, Miguel Torrent y Lidia Torrent, la mediática camarera del exitoso programa de Cuatro ‘First Dates’. “Hoy #tbt Lo más bonito del mundo, #mimundo #Lanzatote 2008 #LoveMyKids#Summer #Verano”, reza su comentario.



Blanca Suárez, un castor en la nieve Aprovechando la ola de frío siberiano, que ha puesto en alerta a la gran mayoría de provincias de nuestro país, muchos famosos han decidido disfrutar de un día de nieve. Es el caso de Blanca Suárez, quien ha colgado en su cuenta de Instagram esta estampa invernal en la que aparece sacando la lengua mientras que el fotógrafo, reflejado en sus gafas de esquiar, realiza un ofensivo gesto. “#UnCastorEnLaNieve”, indica. ¡Ese dedito!



Sara Carbonero y su tarde entre amigas Sara Carbonero ha sacado un hueco en su agenda para encontrarse con dos de sus mejores amigas, la periodista y presentadora de informativos Isabel Jiménez y la estilista de Telecinco Mayra del Pilar. “Las tres mochas taqueando y arreglando el mundo en un miniRatito #nosSentamosBien #nosEchamosDeMenos #yEstamosTanAgustiiiiico #jodoComoPicanLosTacos #slowlovefastquedada”, señala la mujer de Iker Casillas.



Pilar Rubio y sus problemas con el baile Cada semana, Pilar Rubio tiene que hacer frente a un nuevo reto para su sufrida sección en ‘El Hormiguero’. La colaboradora ha colgado esta fotografía para dejar claro que ya tiene todo preparado para el reto de la semana que viene, donde tendrá que demostrar sus dotes para el baile. “Empezamos con un nuevo reto y mucha incertidumbre. Qué difícil es. Menos mal que estoy rodeada de los mejores @quiqueguijarro, @estherbenitezp, @pauladancer. Vamos a por ello@elhormiguero”, dice sobre esta fotografía tomada en una academia de baile y en la que muestra de paso sus curtidos abdominales.



Pura diversión en el set de rodaje de 'LQSA' En el edificio Mirador de Montepinar hay siempre un constante ambiente de guasa. Y si no que se lo digan a Eva Isanta, actriz de ‘La que se avecina’ que ha colgado esta simpática fotografía junto a algunos de sus compañeros de reparto, entre los que se encuentran Paz Padilla y Luis Merlo. “Escalera de color... ¡Feliz viernes ciudadanos del mundo!! #lqsa10 #madrugon #valiolapena”, dice la mediática ‘Cuqui’. ¡Qué bien se lo pasan!



La sesión de fotos más romántica de 'El Cordobés' y Virginia Troconis Tras su comentado paso por ‘Masterchef Celebrity’, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su esposa, la venezolana Virginia Troconis, se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la crónica social. El matrimonio ha protagonizado una tierna sesión de fotos para la revista ‘Elle’ en la que se deja constancia del amor que se profesan. “Con tan solo una mirada... @elle_spain @elcordobesoficial #ellefebrero #elle #actitud #loveisintheair @inmajimenezelle @gema_veiga”, dice Troconis sobre esta fotografía de la sesión. ¡Qué romántico!



El recatado topless de Desiré Cordero Desiré Cordero lleva varios días descansando de la rutina en Mahé, la isla más grande del archipiélago de las Seychelles. La modelo ha ido recogiendo varios momentos de su tranquila estancia a través de las redes sociales, presumiendo de cuerpo siempre que tiene ocasión. Ya sea en la playa o en la piscina, la que fuera participante de Miss Universo deja constancia que tiene una anatomía de impresión. Su última actualización va un paso más allá y muestra a la modelo de espalda y subida a un columpio, censurando su recatado topless con una discreta flor.



El 'look' demacrado de Britney Spears Britney Spears está de capa caída. Pese a que intentó con su nuevo disco volver a los primeros puestos de las listas de éxitos, la que fuera princesa del pop en los noventa no sale de su voluntario ostracismo en Las Vegas, donde protagoniza un espectáculo cada noche para los seguidores que quieran desplazarse a la mítica ciudad de los casinos. Sin vergüenza alguna, la cantante muestra en las redes algunos de sus modelitos, que dan buena cuenta del mal gusto que se gasta. Lo último ha sido colgar esta fotografía en la que aparece con unas botas blancas y un cuerpo de encaje que no juegan mucho a su favor.



Lolita recuerda a su madre en el 94 aniversario de su nacimiento Hoy, 21 de enero de 2017, es el aniversario del nacimiento de una de las artistas más recordadas de nuestra historia: Lola Flores. Con motivo del 94 aniversario de su fecha de nacimiento, los homenajes no han dejado de sucederse en las redes sociales. El más notorio ha sido el de su hija mayor, Lolita, quien ha compartido esta bonita fotografía de su madre para honrar su memoria con un corto pero emotivo mensaje: “Felicidades mamá, te echo tanto de menos”.



Antonio Banderas, todo un 'cocinitas' Antonio Banderas vale para todo. Aparte de actuar, el malagueño ha demostrado a lo largo de su trayectoria que no se le da nada mal cantar, bailar, crear perfumes e incluso diseñar. Sin embargo, siempre podremos descubrir una nueva faceta de la estrella internacional, que ahora nos sorprende con sus dotes para la cocina. “¡Antojo de pasta!”, señala Banderas sobre esta fotografía en la que aparece preparándose unos macarrones.



Lourdes Montes cumple años con nuevo corte de pelo Tal vez con motivo de su 33 cumpleaños, Lourdes Montes ha decidido soplar las velas de la tarta con un nuevo look. La diseñadora sevillana y esposa de Francisco Rivera Ordoñez ha compartido con sus seguidores de Instagram este nuevo corte de pelo, una melenita que seguro no dejará a nadie indiferente. “Corte de pelo obra de @carmeladominguezp #cambiodelook”, reza su comentario.



