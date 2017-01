Esta semana en las redes

Cristina Pedroche defiende su vestido La presentadora volvió a dar la "campanada" por su 'look' de Nochevieja. Su vestido, lleno de transparencias y creado por Pronovias, ha sido lo más comentado de la última noche del año. Criticado por muchos, Cristina ha decidido responder: "Quería algo sexy, atrevido, potente y joven". Ha sido en Espejo Público donde la vallecana ha defendido su 'look' y donde ha asegurado que nadie le obliga a vestirse así: "La decisión es mía y nada ni nadie me ha obligado, soy una mujer libre y decido lo que quiero ponerme". Además, ha utlizado su cuenta de Instagram para dar las gracias por la buena audiencia que hizo su cadena en Nochevieja.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Melendi recibe el año sin barba El cantante ha comenzado el año con un nuevo 'look': se ha afeitado la barba y según él parece un jovencito veinteañero. ¿Te gusta? "Año nuevo, comida con amigos... Y Pablo me ha afeitado la barba!!! Parece q tengo 25!!!", ha comentado el artista en su cuenta de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Vanesa Romero busca en el baúl de los recuerdos La actriz ha compartido esta imagen de su más tierna infancia, junto a la que ha escrito: "¡Fotos q aparecen de repente ! No sé q me estarían diciendo, pero estaba muy contenta... ¡Feliz tarde familia ! #madrid #infancia #vanesaromero". ¿No está para monísima?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Clara Lago se convierte en Cruela de Vil La actriz disfrutó de la Nochevieja disfrazándose de una de las malas malísimas de Disney, Cruela de Vil. Con esta divertida fotografía ha querido felicitar el nuevo año a todos sus seguidores. "Cruela, Pipi y Olivia (que esa noche se dejó el decolorante de pelo un poquito más de la cuenta) os desearon en su momento un feliz año a tod@s, pero estaban demasiado atareadas bailando desenfrenadamente la banda sonora de Moulin Rouge como para estar pendientes de las redes. Hoy siguen de resaca, pobres...pero mañana comenzarán con la escritura de un nuevo guión que justifique la aparición de las 3, donde Olivia va en cueros desde el principio, Pipi se suelta la melena y Cruela lleva abrigos de piel sintética...y todo esto, cómo no, en versión musical. Feliz 2017 !!!!!, ha escrito junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Vanesa Lorenzo enseña los primeros pasos de su pequeña La modelo ha compartido un vídeo de su hija pequeña, María, que cumple hoy su primer añito y ya da sus primeros pasos. ¡Toda una campeona! "Mi pequeño ángel que hoy cumple un año ya da sus primeros pasos. Feliz cumpleaños Maria", ha escrito orgullosa en su cuenta de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Vicky Martín Berrocal, feliz en el paraíso La diseñadora sigue disfrutando de unas maravillosas vacaciones al otro lado de charco. Ha compartido una imagen junto a la que escribe una frase muy reveladora: "La peor traición que puedes hacerte a ti mismo es no hacer aquello por lo que te brillan los ojos... Así lo pienso, así lo creo! #endoftheholiday #miami #backtospain #lastthought".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko Rivera, feliz con sus dos hijos El Dj está feliz ya que ha pasado la Nochevieja en compañía de sus dos hijos, Francisco y Ana y ha querido compartir este gran momento con todos sus seguidores. "Ellos son mi vida....#cantora #familia #mishijos #kikorivera #picoftheday #tatooboy #tatoo", ha escrito el hijo de la tonadillera en su Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Maribel Verdú, feliz con su marido La actriz utiliza mucho las redes sociales para compartir su día a día con sus seguidores. Sin embargo, es poco habitual que publique imágenes junto a su marido, Pedro Larrañaga. El comienzo de un año nuevo es una "excusa" más que suficiente para posar junto a su pareja en las playas de Málaga, donde disfrutan de unas vacaciones.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El gran varapalo para Miki Nadal y Carola Escámez Miki Nada y Carola Escámez han tenido el peor comienzo de año, tal y como ha expresado en sus redes Carola, que ha confirmado que ya no serán cuatro en la familia. "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !!", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mariah Carey, sin filtro La diva del pop no vive uno de sus mejores momentos tras el espectáculo que dio en Año Nuevo, en pleno Times Square. Además, parece que no tiene filtro antes de publicar sus imágenes en sus redes sociales. ¿La última? Una en la que aparece dentro de un jacuzzi, con un bañador que no le favorece nada y una expresión que mejor no comentar... ¡Ay, Mariah!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Paz Padilla hace humor de la polémica La presentadora ha compartido un divertido vídeo donde hace una parodia con el humorista David Fernández sobre la última polémica sobre su felicitación navideña. Junto al vídeo, escribe en sus redes sociales: "No se porque me llaman explotadora???? @davidfernandezortiz1970".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Andrea Duro se pone melancólica La actriz ha recordado su paso por la serie de Antena 3 'Amar es para siempre'. Ha sido en sus redes sociales donde ha publicado una imagen con sus compañeros. "Recuerdos de @amaresparasiempre . Una serie en la que fui muy feliz. Ese año me pasaron cosas maravillosas y esta fue una de ellas. Unos compañeros increíbles que no me hicieron sentir sola en ningún momento y que me ayudaron a que ese desafío se convirtiera en uno de los más queridos de mi carrera. Lucia Barbate, gracias por darme tanto. #felizdia #diaromanticon #nostalgia #amaresparasiempre #series #atresmedia #antena3 #compañeros #feliz", ha escrito junto a la instantánea.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

María José Suárez, cuerpo de infarto en el Caribe La exMiss España está disfrutando de unas maravillosas vacaciones en Punta Cana. Desde allí ha compartido una instantánea donde luce cuerpazo en su cuenta de Instagram. "Una de palmeras!", ha escrito junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ricky Martin ya sonríe El artista ha compartido una imagen en sus redes sociales junto a la que ha escrito: "Good people around. Necesitaba la risa". Un mensaje tranquilizador tras el derrame cerebral que sufrió su padre, de 74 años, el pasado 23 de diciembre. Su estado era crítico pero al parecer ha experimentado una gran mejoría que ha expresado de esta manera el cantante a sus seguidores.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jesús Castro se desnuda por un reto solidario El actor ha compartido una fotografía en la que luce tableta de chocolate. No se trata de presumir por presumir sino por un motivo solidario. "Entrenando para un gran #DesnúdameSolidario. ¿Te unes? Si conseguimos subir 500 fotos en ropa interior con este hashtag se hará una donación de 5.000€ a la Fundación Eddy que gestiona un hogar de convivencia a disposición de jóvenes LGTBI que han sufrido discriminación por su orientación sexual", ha comentado junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kim Kardashian regresa a Instagram La 'celeb' ha vuelto a la red social tras más de 3 meses sin publicar nada tras el trágico momento que vivió en París cuando le atracaron en el hotel donde se alojaba. Parece que todo ha vuelto a la normalidad y la más popular de las hermanas Kardashian ha hecho su regreso triunfal publicado una imagen con su familia: su marido Kanye West y sus dos hijos, North y Saint.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El peculiar primer encuentro con Melchor Sara Carbonero ha querido celebrar un día tan mágico recordando su particular primer encuentro con sus Majestades. “Mi madre me manda esta foto para recordarme que mi primera toma de contacto con sus majestades los Reyes Magos de Oriente no fue fácil. Estaba aterrada. Claro que viéndola bien Melchor tampoco tenía cara de muchos amigos”, asegura. Añadiendo que “a pesar de esto recuerdo la noche de Reyes como la más mágica del año. Espero que todos vuestros deseos se hagan realidad. #ilusión #magia #labomberyasellevabaentonces #laseñorapajeeslaúnicaqueestácontenta #ymisguanteseranlapera”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Multitud de regalos en casa de Kiko Rivera Kiko Rivera ha amanecido con el salón repleto hasta los topes de regalos. “Ya llegaron los reyes!!!!!#reyesmagos #tatoo #tatooboy #sixmusic #kikorivera #diadereyes”, reza su comentario. ¿Tan bueno ha sido este año el hijo de la Pantoja?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Fonsi Nieto se convierte en Gaspar Fonsi Nieto ha querido implicarse de lleno en un día tan especial convirtiéndose en el Rey Gaspar de la Cabalgata de Reyes de El Puerto de Santa María (Cádiz). “Y así se despide el rey Gaspar desde el #puertodesantamaria un día para recordar de por vida!!! Gracias a todas las personas que han hecho este día tan especial, gracias a todos los ancianitos, niños enfermitos, voluntarios, el equipo de gobierno, @miguelañezgentedulce por los caramelos y vecinos de la ciudad por sacar una sonrisa en cada momento, desde las 5:00 de la mañana hasta ahora!!! PERO HA MERECIDO LA PENA, FELIZ NOCHE DE REYES FAMILIA #reyesmagos”, dice el dj.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Eva González y el problema con el Roscón Antes de irse a dormir, Eva González tuvo que luchar contra la tentación de comerse ella sola todo el Roscón. “Cumpliendo tradiciones!!! A ver si no me lo como entero y esta noche les dejo algo a SSMM que vendrán con hambre... #alricoroscón”, dijo irónica la presentadora. ¿Conseguiría dejarles aunque sea una miga?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La reivindicación de Edurne Edurne se ha mostrado muy enfadada porque no haya alternativa para aquellas personas que no les guste el Roscón de Reyes. “Reivindicamos un postre navideño alternativo al roscón de reyes... #YaVienenLosReyes #NoMeGustaElRoscon #MatxoMeApoya”, sentencia con cara desafiante. ¿Habrá acabado comiéndose un panettone?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Tamara Gorro prepara un tentempié a los Reyes Magos Con la cara lavada, en pijama y a punto de irse a la cama, Tamara Gorro no ha querido desperdiciar la oportunidad de dejar algo de alimento para reponer fuerzas a los Reyes Magos y sus camellos. “¡Todo preparado! Lo reconozco familia virtual, este día lo vivo con la misma intensidad y magia que cuando era pequeña. Y más ahora que tengo una pequeña ratita que inicia este maravilloso cuento. ¡QUE OS TRAIGAN MUCHAS COSAS LOS REYES MAGOS! OS QUIEROOOOOOOOO... #mamamolona #elgorrodetamara”, suscribe la colaboradora.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Todo preparado en casa de Simeone Diego Pablo Simeone ha dejado todo preparado en el salón de su casa para que los Reyes Magos dejen una buena cantidad de regalos durante la noche. “Siempre con ILUSIÓN… ¡Felices Reyes!”, dice el entrenador argentino.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mar Saura promete no entretener a los Reyes Magos Mar Saura vivió la noche de Reyes en compañía de Melchor, Gaspar y Baltasar. “Esta noche en TVE1 después del telediario os esperamos en "Reyes y Estrellas". Aquí con sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. ¡No os la perdáis! ¡Me encargaré personalmente que los Reyes Magos salgan pronto y lleguen a la casa de todos vosotros cargaditos de regalos!”, anunció la presentadora.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Samantha Vallejo-Nágera comparte su receta del Roscón Como buena repostera que es, Samantha Vallejo-Nágera domina a la perfección los ingredientes y el proceso de elaboración del tradicional Roscón de Reyes. La miembro del jurado de ‘Masterchef’ ha querido hacer su particular regalo de Reyes a sus muchos seguidores compartiendo la receta de este rico manjar. “Feliz día de Reyes! Os dejo mi receta de Roscón en mi Bio, Hoy que cocinen los niños!!”, apunta. ¡Qué aproveche!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El deseo de Jessica Bueno Jessica Bueno ha querido aprovechar para pedir un deseo: que todo el mundo reciba un regalo en un día tan especial. “¡Feliz día de reyes! Ojalá que nadie en el mundo se haya quedado sin regalos y cuando digo regalos, un buen abrazo y un beso llenos de amor pueden ser uno de los mejores”, desea. “Espero que estéis pasando una mañana mágica junto a vuestros seres más queridos. Seguro que los chiquitines están disfrutando muchísimo en este momento, qué bonito es, verles sonreír y llenos de ilusión abriendo regalos!”, añade.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Chenoa no pierde ni la sonrisa ni la ilusión Chenoa ha querido felicitar a través de Instagram a sus seguidores el día de Reyes con una fotografía de cuando era pequeña y esperaba con ansia los regalos de sus Majestades. “#Feliz #día #ReyesMagos”, son los hashtags escogidos por la cantante.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Primera cabalgata para la pequeña Ana Siguiendo las costumbres, Irene Rosales se ha llevado a la pequeña Ana, de tan solo un añito, a ver por primera vez la tradicional Cabalgata de Reyes de Sevilla. “Que día más bonito con mis princesas!!”, señala la mujer de Kiko Rivera.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La calurosa espera de Ylenia Con la barriga al aire y una pose sexy, Ylenia se dispuso a esperar la llegada de los Reyes Magos en mitad de un parque. “Esperando a los Reyes Magos! #SENCILLA”, apunta la celebrity rodeada de luces.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La petición 'infantil' de Román Mosteiro El actual novio de Lara Álvarez, Román Mosteiro, quiso compartir una fotografía de su niñez para reivindicar la necesidad de nunca dejar de ser un poquito “niños”. “Jamás dejes de ser un niño..."Todas las personas mayores fueron al principio niños aunque pocas lo recuerden" decía El Principito. Esos niños perdidos van quedando atrapados por Matrix, no tiene que ver con la madurez o pensar de manera adulta. Escoge la pastilla roja, deja que salga, no dejes de soñar, sentir, ilusionarte, ver y extasiarte ante cosas tan inmensas como el aire o la luz del sol”, dice el empresario. A lo que añade: “Los adultos endurecen tanto el corazón que apagan las palabras, compran la apariencia y se olvidan de la esencia y como decía también el pequeño príncipe "solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos". Espero que esta mágica noche traiga muchos niños de vuelta a casa entre sus regalos... jamás dejes de ser un niño... #felicesreyes #ilusion #niños #fuckyoumatrix #onelife #surfitwell”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pelayo Díaz 'siente mariposas en el estómago' Tras pasar unos días de descanso junto a su nueva pareja en Bali, Pelayo Díaz ha comenzado el 2017 sumando un nuevo tatuaje a su extensa colección. El estilista de ‘Cámbiame’ ha mostrado en su cuenta de Instagram un momento del proceso en el que el artista tatuador le plasmaba una voluptuosa mariposa en la zona del abdomen. "Por supuesto, esto duele", apunta. Este dibujo no es más que la plasmación gráfica del famoso cosquilleo que se siente en el estómago cuando alguien está profundamente enamorado. Y es que el joven ovetense está en su mejor momento sentimental gracias a la intensa relación amorosa que mantiene con el diseñador argentino Sebastián Ferraro. ¡Qué bonito es el amor (mientras dura)!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La mala suerte de Raquel Bollo Hay una cosa peor a que no te toque un sorteo de lotería: que te quedes por un número a las puertas del triunfo. Es lo que le ha pasado a Raquel Bollo, quien se lamentaba en su cuenta de Instagram de tener un boleto de lotería de ‘El Niño’ casi idéntico al número ganador. “Esto sí que da coraje... UN NUMEROOOOOOOOOOOOO”, afirmaba enfada la andaluza. ¡Qué mala suerte!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Los consejos postnavideños de Luis Rollán Nadie puede dudar que Luis Rollán tiene un cuerpo de impresión. El periodista ha aprovechado el fin de las fiestas navideñas para animar a sus seguidores a que se pongan manos a la obra y cincelen al igual que él su figura. “Rollan-Consejos Post Navidad. Come sano, come bien. Deshazte de los restos de dulces navideños (pero yaaaaaa)y llena tu nevera de alimentos saludables. Asegura un aporte adecuado de fibra. Que nunca falten las verduras depurativas cómo alcachofa, puerro, apio, cebolla, berro, etc”, apunta. Añadiendo que “toma fruta: opta por las ciruelas, las naranjas,piña, pera, etc. Toma alimentos integrales como cereales y derivados. Come 5 veces diarias, así reduces la sensación de hambre. ¡Haz deporte! Planifícate una rutina de ejercicio físico diario, te sentirás genial”. ¿Quién se anima a seguir los consejos del periodista?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Primer día de 'entrenamiento' para Alan Fernández Helen Lindes ha comenzado el año con la alegría de tener entre sus brazos a su hijo primogénito, Alan Fernández, nacido el pasado 22 de diciembre en Madrid. Dichosa, la modelo no deja de compartir los primeros días del pequeño, mostrándole por primera vez un lugar que es muy importante para su padre, el jugador de baloncesto Rudy Fernández. “Visitando a papá en su entrenamiento de hoy... ¡Primera vez de #Alan en una pista de #basket!! @rudy5fernandez #baloncesto #realmadrid #valdebebas by @martafernandez5”, señala la modelo sobre esta fotografía con su hijo en brazos. ¿Acabará siendo un fan de este deporte?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Alessandra Ambrosio, toda una estrella de mar Alessandra Ambrosio está pasando sus vacaciones navideñas en Santa Catarina (Brasil), hecho que está aprovechando la modelo internacional para actualizar constantemente su cuenta de Instagram con sensuales posados luciendo palmito en la playa, ya sea en solitario o en compañía de sus exuberantes amigas. La última ocurrencia del grupo de amigas que está compartiendo estos días de relax ha sido colgar una fotografía en la que forman una estrella con sus cuerpos en medio del mar.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Encuentro entre hermanas Tras las ajetreadas vacaciones navideñas, Eugenia Osborne ha tenido un hueco para encontrarse con su hermana, Ana Cristina Portillo. “Finally together in Madrid #Madrid #hermanas #sisters #city @anacristinapd”, ha dicho la empresaria sobre esta invernal fotografía del reencuentro. Ana Cristina Portillo es hija de Sandra Domecq, fallecida madre de las tres hijas de Bertín Osborne, y el empresario Fernando Portillo, con el que se casó tras su frustrado matrimonio con el popular cantante y presentador.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La dulce espera de Martina Klein y Àlex Corretja Martina Klein y Àlex Corretja esperan con ansias la llegada al mundo de su primer hijo en común, una niña que nacerá en las próximas semanas. La pareja no deja de compartir a través de las redes sociales imágenes tan bonitas como esta del embarazo de la modelo. “¡Dulce espera! @martinakleinpro! #love Sweet wait #babygirl”, reza el comentario del extenista.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia