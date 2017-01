Esta semana en las redes

'Así da gusto empezar la semana' Pablo Rivero también ha empezado la semana con energía y dándole un gran 'achuchón' a su madre en la ficción, Ana Duato. "Así da gusto empezar la semana!!", escribía el actor junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Nueva vida en el campo Patricia Montero está encantada con su nueva vida en el campo y prueba de ello son las distintas imágenes que ha compartido en sus redes. "Ayer fue un nuevo día de juegos y entreno al aire libre !maravillas de estar cerca de la naturaleza!", ha escrito junto a la instantánea.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Reunión de amigos en casa de David Delfín Ninguno de ellos presagiaba que horas después de esta reunión, su querida amiga Bimba perdería la batalla contra el cáncer. El diseñador David Delfín reunió en su casa a varios amigos entre los que se encontraban Bibiana Fernández, Pelayo Díaz o Topacio Fresh para celebrar este nuevo año. Una fiesta con sabor agridulce ya que niguno esperaba el fallecimiento de Bimba. Él y la Dj eran íntimos amigos y se estaban apoyando en su lucha contra la enfermedad que ambos padecían.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carla Pereyra, encantada con su pequeña La pareja del 'Cholo' Simeone, Carla Pereyra, nos ha mostrado la imagen más simpática de su pequeña, Francesca. La primogénita de la modelo aparece en la cama tumbada junto a sus peluches y con una gran sonrisa. "BlaBla ajoo ajoo....", escribía Carla junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Iker Casillas, paseo en bicicleta El guardameta ha tenido tiempo libre esta mañana y ha aprovechado para dar un agradable paseo en bicicleta en Oporto.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

A por el lunes con energía Pilar Rubio ha comenzado la semana con energía, y es que se ha puesto las mallas para ponerse en forma en el gimnasio. "Feliz lunes", señala junto a la imagen mientras hace el pino con una gran estabilidad.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El lado más tierno de Victoria Beckham La mujer de David Beckham no ha podido evitar encariñarse con este pequeño cachorro. Con él ha protagonizado una imagen de lo más tierna y no ha dudado en compartirla con todos sus fans.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Elisabeth Reyes, fan de Federico Moccia La modelo volvía a casa en avión cuando ha compartido una imagen de la portada del libro 'Tres veces tú', de autor Federico Moccia, del que es una fan incondicional. "Vuelta a casa, mi sorpresa ha sido encontrarme con este libro que no esperaba, el desenlace de la historia ''A tres metros sobre el cielo'' y ''Tengo ganas de ti'' Me he leído todos los libros de este escritor y todos me han encantado!!! #tresvecestu #librosqueenamoran #federicomoccia @federico.moccia", ha escrito en sus redes sociales.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Raquel Mauri, orgullosa de su pareja La pareja de Rakitic, el jugador del F.C. Barcelona, ha querido mostrar el orgullo que siente por él con esta imagen en los premios que otorgó Mundo Deportivo. "Orgullosa de poder compartir tus logros @ivanrakitic ,y que se premie el esfuerzo y dedicación que haces por tu trabajo ,lo tienes merecido mi campeón ❤", ha escrito en sus redes.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Samantha, ¿eres tú? La chef ha compartido una imagen de "hace algunos años" donde aparece irreconocible, con diadema y trencitas. Nada que ver con su actual 'look', apostando casi siempre por recogidos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Feliz en familia El extenista ha publicado una tierna imagen donde vemos a su pareja, Martina Klein, con su hija Érika en brazos durmiendo plácidamente en el sofá mientras él trabaja como comentarista. "Mientras el papi comenta... las nenas duermen! While daddy is calling matches... the ladies are resting! @martinakleinpro!

#love #family #tennis #eurosport #ausopen #Érika #Corretions #6", ha escrito en su Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ruth Lorenzo, feliz en el paraíso La cantante murciana se encuentra ni más ni menos que en Hawai desde donde comparte fotografías tan bonitas como ésta. ¡Qué suerte!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Hiba y Pelayo, felices en París El estilista ha viajado hasta la capital francesa para visitar a su gran amiga Hiba Abouk, que le ha recibido con los brazos abiertos: "Nada como recibir la visita de un buen amigo... Te quiero @princepelayo #paris #nofilter".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kira Miró, solidaria La actriz se ha reunido con varios rostros conocidos como Paco León, Adrián Lastra, Leonor Watling, David Bustamante, Kira Miró, entre otros, para un proyecto solidario. "Hoy miramos todos en la misma dirección, hacia un bonito proyecto que tenemos entre manos... pero aún no podemos desvelar! Que nervios! @orbitspain #proyectosonrisas", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Christian Gálvez anuncia una gran noticia Sobre todo para los fans de 'Pasapalabra'. El presentador ha comunicado a través de su cuenta de Instagram que el espacio que conduce cada tarde, de lunes a viernes, en Telecinco también se emitirá los fines de semana: "Nos vemos también los fines de semana con #pasapalabra !"



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¡Muchas felicidades, Eduardo! El jovencito al que conocimos como Fidel en la serie 'Aída' se ha convertido un director de películas que dará mucho que hablar. Su ópera prima, 'Pieles', se presentará en el festival de cine de Berlín, la Berlinale. Su compañera y amiga Ana Mª Polvorosa ha querido felicitar a su amigo en sus redes sociales: "Es alucinante Edu, tu primera peli, algo por lo que llevas luchando taaaanto tiempo. Orgullo es lo que siento, orgullo por lo currante que eres por el sacrificio que está suponiendo PIELES y por todo lo que queda por venir. Estrenamos en la @berlinale !!!!!!!!!!!!!!! No me lo puedo creer amigo mío, hermano, confidente, marido, compañero, FAMILIA!!!!! Te quiero muchísimo, sabes que creo en ti en, absolutamente, todo lo que hagas te acompañaré! Bravo por Pieles, por esta peli que ROMPERÁ LAS REGLAS".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Rudy Fernández, feliz gracias a Helen El jugador de baloncesto ha compartido esta instantánea de su familia al completo, su mujer y su hijo Alan y sus dos mascotas, a los que echa mucho de menos. "Cuando estas fuera de casa se hace mas difícil, pero cuando te envían esta foto pienso en lo afortunado que soy!! Gracias @helenlindesgrif #Familia #denver #bella #Alan", ha escrito junto a la imagen en sus redes sociales.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Todo cuenta para Nuria Marín La presentadora de 'Cazamariposas' no se rinde, como nos enseña en su cuenta de Instagram: "Cada nanosegundo cuenta, en cada sesión de entreno conseguirás aguantar un poco más y un poco más. No te rindas, sigue probando, sigue luchando! Hoy he tenido una sesión maravillosa en @atletaurbano con mis nuevas Reebok Crossfit Nano 7. Muy ligeras, mis nuevas aliadas en el box! #Nano7 #BeMoreHuman #SpartanRaceIsWaiting".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko Rivera, en plena acción El Dj ha contando a sus fans que está rodando el videoclip de su nueva canción 'Sano juicio'. "3,2,1....acción!!!! Rodaje videoclip #sanojuicio @be_clip #kiko #kikorivera #picoftheday #tatoo #fiesta", ha comentado en su Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mario Vaquerizo, día en familia Después pasar uno de los peores días de su vida en el funeral de su gran amiga Bimba Bosé, el marido de Alaska se ha refugiado en sus padres y ha comido junto a ellos. "De comida cubana con los papis en el mejor restaurante del mundo: Zara. Lo mejor del mundo", ha escrito en sus redes sociales.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jordi González siente 'una de las mejores cosas' El presentador de 'GH VIP' ha compartido una tierna foto junto a una cachorro junto a la que ha escrito: "Esta tarde he conocido a Piero, adoptado por un amigo mío. Sentir el latido de un cachorro es de las mejores cosas que uno puede experimentar en su vida".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Beatriz Luengo despide a su 'compañera de viaje' La cantante y actriz ha publicado una imagen de su perrita, que ha fallecido después de estar con ella 14 años. "Ayer murió mi compañera de viaje y amiga fiel... me recibió cada día de su vida durante 14 años con la misma felicidad que el primer día al entrar por la puerta. Cuidó de mi bebé y durmió debajo de la cuna cada noche para protegerlo. Allí donde esté seguro que lo seguirá haciendo. Dios mío cuanto amor nos dan los animales y que vacío dejan... Día muy triste para mi", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La impresionante recuperación de Helen Lindes La modelo ha enseñado a sus seguidores el increíble cambio físico que ha experimentado Helen Lindes en apenas un mes, desde que dio a luz a su hijo Alan. "Nueve meses que se pasan volando!! Desde el momento en que supe que estaba embarazada hasta la recta final...", ha comentado en su cuenta de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Natalia y Maribel, reencuentro de amigas Natalia Verbeke ha compartido esta imagen junto a su amiga Maribel Verdú en la que le advierte "Que siiiii.... bel, que si... que esto se contagia #amigatemerosa #triponciomortal #adoroaestaloquita". Sin embargo, Bel, como Natalia la llama, le ha contestado: "Que no Natalia que no se contagia.... #derisasconmireina #comidassanas".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Patricia Montero, cuidada por la mejor enfermera La actriz se encuentra mala, como media España, por culpa de este frío. Y nos ha enseñado en sus redes sociales quién está cuidando de ella: su hija Liz. ¡Qué tierna! "Hoy tengo una enfermera de lujo... #Gripe #Fiebre y #Placas ¿Quién está malito también? ¡Feliz día amigos! A mí hoy me toca descanso obligado", ha comentado junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Los nuevos tatuajes de Anabel Pantoja La sobrina de la tonadillera ha adornado su cuerpo con dos tatuajes más, según nos cuenta en sus redes, aunque no nos los enseña. "Gracias a @etnia_y llevo a #jackson #camaron Conmigo mira @currosantos81 Hoy día de #tattoo en @viciotattoo", ha escrito junto a la instantánea.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Nuria Fergó se pone las botas La cantante parece que está poniendo fin a las existencias que han quedado en su casa de Navidad, ¡menudo empacho! "Arrrrg !!menuda tarde llevo comiendo dulce!! Paro y me voy a entrenar. Madre mía.. cuando te lo pide el cuerpo cualquiera dice que no!", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Rudy, encantado con el regalo para su hijo El jugador de baloncesto ha compartido la imagen de la camiseta de la Selección española de baloncesto para su hijo Alan, regalo de su tía, Marta Fernández. ¡Es una monada! "Regalazo de la Tia @martafernandez5 con ayuda de la @baloncestofeb Muchísimas gracias!! #basketball #seleccionespañola #baloncesto #feb #españa", ha escrito en sus redes sociales.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jorge Javier ya está de vuelta A Jorge Javier se le acaba lo bueno, ¡las vacaciones! Y es que este mismo viernes vuelve a presentar 'Sálvame Deluxe' después de estar alejado muchos meses del programa ya que se centró en la gira de su obra de teatro 'Iba en serio'. Por eso se ha querido despedir de esta impresionante playa: "Esto se acaba".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Manuela Velasco, de los nervios A pesar de llevar muchos años trabajando como actriz, Manuela sigue poniéndose nerviosa cuando tiene un casting, ¿con qué nos sorprenderá? "Pasan los años, vas ganando experiencia, pero siempre que tengo que hacer una prueba los nervios son los mismos. Y quiero hacerme bicho bola", ha escrito en su Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jorge Javier abandona la palapa y regresa a 'Sálvame' Tras meses fuera de su puesto de trabajo, Jorge Javier Vázquez vuelve a ponerse al frente de ‘Sálvame’. El presentador, después de grabar las nuevas entregas de ‘Got Talent’ y finalizar la gira teatral de ‘Iba en serio’, se marchó a Tailandia a pasar unas largas vacaciones mientras se acercaba la fecha de su regreso forzado al programa de Telecinco. Cumplido el plazo, el catalán ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que vuelve a España para presentar esta misma noche ‘Sálvame Deluxe’, reincorporándose el lunes al diario. “Puedo abandonar la palapa caminito de #SálvameDeluxe”, dice en su última actualización de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Soraya se pone tierna con su chico A Soraya Arnelas y su pareja, el modelo Miguel Herrera, se le acumulan las alegrías. A punto de convertirse en padres de su primer hijo en común, la cantante surgida de ‘Operación Triunfo’ ha colgado esta tierna fotografía en la que deja constancia de su avanzado embarazo al mismo tiempo que felicita el cumpleaños a su chico. “¡¡¡Muchas felicidades amor mío!!! ¡¡¡Un añito más juntos!!! ¡Disfrutemos como hacemos cada día, solo que hoy eres un poco más viejito! ¡Te queremos! @masphotomadrid”, reza su particular felicitación de cumpleaños.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El peculiar atuendo de Gigi Hadid Gigi Hadid está guapa se ponga lo que se ponga. La top model internacional ha colgado esta sensual fotografía en la que aparece con una llamativa peluca teñida en tonos rojizos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido su peculiar atuendo: un pijama y unas zapatillas de estar por casa. ¡Qué suerte tienen algunas!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La nueva vida de Chabelita Isa Pantoja ha comenzado 2017 dando un nuevo rumbo a su vida. La hija de Isabel Pantoja se ha mudado a Madrid y ha dejado su único trabajo en un blog mientras se rumorea que podría ser fichada como contertulia de ‘Sálvame’. A la espera de conocer si la mediática miembro del clan Pantoja se convierte en compañera de trabajo de Belén Esteban, Chabelita ha colgado esta enigmática instantánea. “Lo que haga falta por lo que merezca la pena”, apunta en su comentario. Además, la joven luce su comentado nuevo look capilar.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El reencuentro de los chicos de 'Gran Hotel' Las largas jornadas de rodaje hacen que surjan duraderas amistades entre los actores. Tras trabajar juntos en 'Gran Hotel', Amaia Salamanca, Marta Hazas, Megan Montaner y Eloy Azorín se han reencontrado después de estar largo tiempo sin quedar todos juntos, compartiendo su alegría a través de las redes sociales. "Qué día más majo el que ayer tuvimos: la mami, la semi mami @meganmontanerg y la rubia del gorro. Quiero creer que mi gacheto brazo llega hasta @amaiasalamanca_ pero va a ser el de @martahazas Que no pase tanto tiempo hasta el siguiente encuentro", comenta Eloy Azorín.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mario Suárez y el amor que siente por 'su osito' Mario Suárez lo tiene claro: no hay nada más placentero que disfrutar del cariño de su hija Matilda. El jugador de fútbol ha colgado esta adorable fotografía abrazando a su primogénita, disfrazada para la ocasión de tierno osito. “Enamorado de mi osito”, señala el jugador, que se convirtió en padre de la pequeña el pasado 28 de junio, fruto de su relación con la modelo Malena Costa.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Camila Alves se pega un buen atracón de tarta La modelo Camila Alves ha decidido celebrar su 34 cumpleaños por adelantado. La brasileña, popular por ser la esposa del aclamado actor Matthew McConaughey, ha compartido una fotografía a través de las redes en la que aparece comiéndose un sustancioso trozo de tarta de chocolate. “¡Sobras de mi tarta de cumpleaños adelantada! ¡¡¡Muchas gracias, Wendy!!! Una de las mejores tartas que he probado nunca. Quiero decir, es el fin de semana de mi cumpleaños... solo una vez al año... Supongo que puedo terminarla, ¿verdad?”, apunta sobre esta apetitosa instantánea.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Blanca Suelves está 'muy colgada' A punto de alcanzar la cincuentena, Blanca Suelves está en plena forma. La exmodelo reconvertida en Duquesa de Alburquerque, tras su matrimonio con Juan Miguel Osorio, ha compartido a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra su osadía al lanzarse por una tirolina. “Pues Sí. Aquí estoy colgada de un cable, a unos cuantos metros del suelo y con mi mejor sonrisa... #selva #Jane #casimejorTarzán #NoSinmiHija”, señala.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cristina Pedroche y su miniatura 'Barbie' Cristina Pedroche está muy orgullosa de un regalo muy especial que le ha realizado un seguidor suyo. Tras la polémica por el atuendo escogido por ella para dar las Campanadas de 2017, un fan le ha regalado una muñeca Barbie customizada con una imitación en miniatura del atuendo con motivos estrellados. “¡¡¡Menudo regalazo me han hecho hoy!!! ESPECTACULAR Así sí que empiezo bien el finde!!! Besos para todos”, reza su comentario. La verdad que a la réplica no le falta detalle, contando con su propio minireloj.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko Rivera pasa el día en la nieve junto a Irene y Ana Tras lograr marcarse un tanto en la batalla judicial contra Jessica Bueno por la custodia de su hijo primogénito, Francisco, Kiko Rivera ha colgado varias fotografías en compañía de su otra hija, la pequeña Ana, fruto de su relación con su actual pareja, Irene Rosales. “Gracias Dios mío por este ángel de hija que tengo...”, señala. Además ha colgado otra fotografía con Irene y Ana en la nieve, dejando constancia de lo mucho que echa de menos a su hijo mayor. “Felicidad con mis niñas aunque falta mi príncipe”, apunta. Estas fotografías han sido publicadas después de que un juez de Eibar haya establecido que el pequeño Francisco no pueda vivir fuera de España, echando por tierra los propósito de Bueno de irse a vivir con su hijo a Londres y así poder convivir con su actual pareja, el futbolista Jota Peleteiro, destinado en el club inglés Brentford.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Selena Gomez, fanática de la pizza Tras el parón forzoso de su carrera que tuvo que llevar a cabo para cuidar su delicado estado de salud, Selena Gomez ha vuelto con fuerza a primera línea. Mientras prosigue con su carrera musical, recientemente se ha anunciado que debutará como productora de una serie en Netflix al mismo tiempo que han surgido las primeras fotografías que confirman su romance con el cantante de The Weeknd, exnovio de una de sus mejores amigas, Bella Hadid. Siempre en el ojo del huracán, la estrella internacional ha colgado esta instantánea en la que aparece pegándose un atracón de pizza. ¿Será esta la manera que tiene de reponer fuerzas?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Qué estará tramando María Jesús Ruiz? María Jesús Ruiz vuelve a las páginas de las revistas por su anunciado embarazo de su actual novio, el empresario Julio Ruz. La pareja, que comenzó su relación hace tan solo ocho meses, sumará así un nuevo miembro al clan, ya que la modelo tiene una hija de su anterior relación y el empresario, nada más y nada menos que 5 hijos. “Cuando tienes mucho para hablar, mejor es poner en silencio todas tus ideas... #mariajesusruiz #silencio #relax #burbujasdeamor”, apunta sobre esta sensual fotografía tomada en una bañera.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carlota Corredera, feliz por la nueva entrega de 'Las Campos' Pese al revuelo suscitado en redes sociales, Carlota Corredera ha conseguido hacerse un hueco en ‘Cámbiame’ después de sustituir a la anterior presentadora del espacio, Marta Torné. Con esta nueva etapa profesional en marcha, la presentadora y antigua directora de ‘Sálvame’ no deja atrás sus antiguos proyectos, publicitando a través de las redes sociales una nueva emisión del reality de las Campos. “Feliz sábado! #mañanavuelvenlascampos #porlatarde #meencantamitrabajo #amolatele”, señala sobre esta favorecedora fotografía tomada desde alguna terraza del centro de la capital.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Natalia Sánchez alcanza la cima de la montaña Natalia Sánchez es una apasionada de la montaña y el senderismo. La actriz de ‘Los Serrano’, siempre que su agenda se lo permite, aprovecha para perderse junto a su chico, el también actor Marc Clotet, en mitad de un tranquilo paraje natural. “¡¡Feliz Sábadoooooooo!! ¡¡Que nada te pare!! ¡¡Hoy será un día increíble y tenemos la suerte de podérnoslo comer con patatas!!#Ñaaaam #SàbadoSabadete #ComienzaElFinde”, señala sobre esta impresionante fotografía en la que aparece en la cima de una escarpada montaña.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia