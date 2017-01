Esta semana en las redes

Chenoa cambia de 'look' La cantante ha publicado una foto en la que aparece con el pelo rubio, o eso parece ya que la imagen es en blanco y negro. "Vamos arriba mi gente bonita q somos #superhumanos a por la semana !!!!!! ( aqui va el rugido de guerra,el q querais o el q podais,y si veis q no sale un rugido potente se recomienda abstenerse)cafe #qyadigotontunas #yeslunes jajaja.", ha comentado en su cuenta de Instagram.



Noelia López ultima los preparativos para la llegada de su bebé La modelo está organizando todo para la llegada de su retoño, al que pronto dará la bienvenida. "Días de preparativos, yo al ritmo que me permiten las molestias La habitación del baby ya va cogiendo forma, estoy deseando contaros cada detalle y el gran equipo que me está ayudando y que me tiene encantada. Tenía claro que quería colores neutros, ni rosas ni celestes, pronto os mostraré el resultado final! #home #babyroom #decoration", ha escrito junto a la imagen.



Cristina Pedroche y su buen humor La presentadora ha compartido un vídeo muy divertido en el que aparece vestida con un disfraz de sumo. "Estoy comiendo tanto estos días que cuando vuelva el martes a la tele no entro!! Jajajaj#vuelvelaballena #pedrochegocha", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Jaime Cantizano no quiere salir de la cama "Ojalá los lunes empezaran así... #deseos #sueños #tbt #arrancalasemana #esnucao #nomemueveniunagrua #men #encamao #bedtime", ha escrito el presentador en sus redes sociales. ¡Ay! Es que la vida de un padre trabajador es muy dura...



Patricia Montero, manos a la obra La actriz se encuentra en plena construcción de su casa y a pesar de estar un poco agobiada, pone al mal tiempo buena cara. "¡Buenos Días! Llamo a @alexadrover y recibo un "¡Ánimo,ya queda menos!" Construir un hogar y vivir en él sin terminar es un poco caótico, pero con llamadas así, resulta todo más fácil. #ConstruyendoUnNuevoHogar @bauhaus_es #AdroverMonteroHome", ha comentado junto a la imagen.



Cristiano, en buena compañía El astro madridista ha posado junto a las mujeres de su vida: su madre Dolores y sus dos hermanas, Katia y Elma. Junto a la imagen, el futbolista ha puesto un emoticono con dos corazones en los ojos, ¡cuánto amor! Sin embargo, en la imagen no aparece su actual pareja, Georgina Rodríguez, que ha acompañado a la familia a su viaje exprés a Madeira, la tierra natal del jugador.



Edurne, ¡a la rica pasta! La artista ha compartido un vídeo que nos recuerda a la tierna y conocida escena de la película de Disney 'La Dama y el Vagabundo' comiendo pasta. Junto a ella ha escrito: "Spaguetti mood".



Miranda Kerr y su vídeo más perruno La super modelo ha compartido un vídeo junto a una amiga en la que ambas aparecen con orejitas y hocico de perro. Se ponga lo que se ponga le queda bien. Es lo que tiene ser guapa, ¿a que sí?



Elisa Mouliaá, contra el racismo La actriz ha compartido esta bonita instantánea en su cuenta de Instagram junto a la que lanza un mensaje contra el racismo: "A ver si se nos mete a todos de una vez en la cabeza que no existen las razas, solo hay más o menos cantidad de melanina en la piel. #WithlovefromTanzania #hekimachildrenshome".



Nuria Fergó recuerda con cariño el concierto de OT La malagueña recuerda con cariño el inolvidable concierto junto a sus compañeros en el Palau Sant Jordi por el 15 aniversario de la primera edición de 'Operación Triunfo'. "Wowww, tremenda foto con mi @chenoa .Pura emoción, sonrisa nerviosa,subidon, felicidad.. final de concierto en el Palau Sant Jordi #momentos #unicos #inolvidable #compañeros #ot #elreencuentro #nuriafergo #singer #actress", ha escrito junto a la fotografía.



Sofía Suescun, año nuevo... La ganadora de GH 16 ha seguido el dicho: año nuevo, vida nueva. En este caso, ha decidido pasar por la peluquería y cortarse el flequillo para cambiar de 'look', como nos enseña en su Instagram. ¿Os gusta?



Ana Boyer, feliz en Qatar La hija pequeña de Isabel Preysler está tan feliz en Doha que ha compartido esta imagen saltando en las dunas del desierto. ¡Qué suerte! "Saltando de la alegría por la excursión al desierto #jumpingaround #desert #doha #qatar #amazingplace", ha escrito en sus redes sociales.



Pe y Salma, grandes amigas La actriz mejicana ha compartido una imagen junto a su querida amiga Penélope Cruz, ¡sin maquillaje y al natural! No pueden estar más guapas. "Good #friends are forever Los buenos #amigos son para siempre. #spain #mexico #penelopecruz", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Torito celebra el primer mes de su hijo El colaborador televisivo ha compartido una imagen de los piececitos de su hijo Nathan para celebrar su primer mes y medio de vida. ¡Felicidades! "Parece mentira que hoy hace un mes y medio que nacio mi hijo Nathan."El tiempo es el mejor autor;siempre encuentra un final perfecto"Charles Chaplin", ha escrito en su cuenta de Instagram.



Miki Nadal, feliz con su amiga invisible El humorista ha compartido en su Instagram todos los regalos que le ha hecho su amigo invisible, que ha sido ni más ni menos que Cristina Pedroche, que se ha portado muy bien. "Y este es el regalazo de mi amiga nada invisible @cristipedroche . Taza con frase de La veneno, rallador de mano y una trufa que voy a catar esta misma noche con unos huevos fritos o tortilla de patatas....ya estoy salivando", ha escrito en sus redes sociales.



Mónica Naranjo, la mujer de rojo La cantante enciende las redes con esta sugerente y sensual imagen que ha publicado en sus redes sociales. "Qué os parece este fotón que me hizo mi querido @davidarnalteam para @lr_healthbeauty_spain ?", nos pregunta junto a la imagen.



Kiko Rivera, comida romántica con su mujer El Dj ya ha vuelto a casa tras presentar su nuevo trabajo en 'Espejo Público'. En este viaje le ha acompañado su inseparable mujer, Irene Rosales, con quien ha disfrutado de una comida romántica antes de llegar a su casa. "De vuelta a casa.....comidita con mi mujer y charlar de nuestras cosas #sanojuicio #promo #tatoo #sixmusic #picoftheday #nuestrascharlas @irenerova24", ha escrito en su Instagram.



Chenoa tranquiliza a sus seguidores La cantante ha mandado un mensaje de tranquilidad a sus seguidores sobre su mascota, su perrita Shirly, muy querida por sus fans. "Ya la tengo. Despues de dos dias de preocupacion le dieron el alta de su operacion. Ahora mimos a raudales y darle toda la calidad de vida q pueda.Gracias por vuestra luz. Andamos agotadas pero con gasolina para salir adelante. y gracias a los veterinarios maravillosos q han estado fabulosos (Toni y equipo mil gracias). #soyhumana #soyperruna #Shirly", ha escrito en sus redes sociales junto a la imagen con su perrita.



Edurne, para comérsela La cantante ha compartido esta impactante imagen en su cuenta de Instagram donde aparece bañada en algo que podría ser batido de fresa, ¿qué estará tramando? "Trabajar con ellos es igual a un día inolvidable!! Love U boys!!", ha comentado junto a la fotografía.



Carla Pereyra, enamorada de su hija La pareja de Simeone ha compartido una imagen de su hija Francesca en su Instagram, que ¡ha crecido muchísimo! "Un mundo por descubrir y yo sosteniéndote la mano siempre.. #CadaDiaTeDisfrutoMasyMas #creciendoJuntas #franceSimeone", ha comentado junto a la instantánea.



Natalia, triste por estar lejos de su sobrino La cantante ha compartido esta imagen junto a su sobrino, que vive muy lejos de ella. Después de un mes junto a él, toca despedirse y no lo está pasando bien. "Hoy no es un buen día para mí, no escucho esos pasitos corriendo por la casa gritando Taaaata, ni esa risa contagiosa , ni esas palabras medio en español medio inglés diciéndome juegas conmigo? Nunca pensé que se podía querer tantísimo a una personita como le quiero a él . Un año he estado sin verlo y anoche volvió rumbo a su casa a 6.000 kms de aquí . Le echo tanto de menos ya que no se que voy a hacer sin el. Te quiero mucho mi pequeño Oli, gracias por este mes tan bonito a tu lado ", ha escrito en sus redes sociales.



David Muñoz, cada día más enamorado El chef ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram para mostrar su apoyo a su chica el día del estreno de su nuevo programa. Y es que es el mejor apoyo para Cristina. "Tú sí que sí @CristiPedroche !!!! Tú sí que sí siempre !!!!!", ha escrito junto a la imagen.



María Esteve y su baúl de los recuerdos La actriz ha publicado esta imagen en su Instagram en la que aparece junto a su madre, Pepa Flores, con apenas unos meses de vida. Junto a la tierna instantánea ha escrito: "Hoy revisando mis fotos he encontrado esta joya. Argentina 1974. Mi amor, mi guía....Mi Madre".



Anne Igartiburu disfruta de Granada La presentadora está disfrutando de la ciudad natal de su marido Pablo Heras-Casado, Granada. ¡Menudas vistas! "Subir un poco más .. @nafftasport Ver las cosas desde la distancia y comprobar la grandeza de @alhambra_oficial #sientogranada #zurekinnago", ha escrito en sus redes sociales.



Ana Obregón recuerda con cariño a Lina Morgan La bióloga ha publicado una imagen junto a la desaparecida Lina Morgan en 'Hostal Royal Manzanares', serie en la que trabajaron juntas, donde la ha recordado con mucho cariño. "#tbt #trowback Hoy quiero recordar a mi maestra y amiga , la genial Lina Morgan. En ese primer capítulo de #hostalroyalmanzanares tuvimos un 46, 5% de share y 8,5 millones de espectadores, consiguiendo junto con Medico de familia el puesto de las dos series más vistas de la historia de la televisión en España. #television #series #historiadelatelevison #agradecida #teechodemenos", ha escrito en sus redes sociales.



Belén Esteban, con Mila Ximénez Después de la pelea entre Mila Ximénez y Paz Padilla sobre el acento andaluz que surgió a raíz de una publicación que Irene Rosales hizo en su Facebook, que más tarde eliminó, Belén Esteban ha publicado una imagen con su compañera, Ylenia y Belén Rodríguez para apoyar a su amiga. Junto a ella ha escrito: "Viva Andalucía".



Reunión de chicas 'Velvet' Paula Echevarría, Marta Hazas y Cecilia Freire han vuelto a reunirse después del final de la serie, hace unas semanas, que las convirtió en inseparables. "Nada como un "ponernos al dia" Como las quiero! #ChicasVelvetForever #CeciliaFreire @martahazas", ha escrito la mujer de Bustamante en su Instagram.



María José Ruiz, enamorada y feliz La exMiss España vive un momento muy feliz junto al empresario Julio Ruz a pesar de las críticas recibidas por su ex, José María Gil Silgado. "Porque en todos los momentos estás a mi lado y nunca dejas de sorprenderme. Gracias por tu incondicional apoyo @jrm_cr ah !!! Y por ser tan ..... #amor #sorpresas #detalles #mariajesusruiz #masenamoradaquenunca", ha escrito en sus redes sociales.



Catherine Zeta-Jones, foto de familia La actriz ha publicado esta bonita imagen del rodaje de la película 'El Zorro', donde aparece su marido Michael Douglas y su 'partener en el film, Antonio Banderas. Además aparece su hija Carys Zeta que se agarra a su vestido. ¡Qué tierna!



Julio José Jr recuerda su infancia El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha compartido una imagen en su Instagram de su más tierna infancia. La verdad que tiene la misma carita, ¿a qué sí?



David Hasselhoff, desnudo ¡en la nieve! El actor, que se hizo famoso gracias a su papel de Mitch Buchannon en 'Los vigilantes de la playa', ha compartido una fotografía en la que aparece desnudo en plena nieve. Luego se quejará cuando pille un resfriado...



Ana Boyer, feliz en Qatar La hija de Isabel Preysler ha compartido esta imagen en su cuenta de Instagram donde la vemos dando saltos en el desierto de Doha, en Qatar. ¿Por qué está tan feliz? La razón es porque está junto a su chico, Fernando Verdasco, que reside allí. Y es que no hay nada como el amor. "Saltando de la alegría por la excursión al desierto #jumpingaround #desert #doha #qatar #amazingplace", ha comentado junto a la imagen.



Sofía y Hugo, desnudos para celebrar su amor Aunque nadie daba un duro por ellos, Sofía Suescun y Hugo Paz han demostrado que su amor puede contra viento y marea. Fieles a su hábito de mostrar carnaza a través de las redes, la pareja surgida de ‘MYHYV’ ha colgado una sensual fotografía en la que aparecen tanto el andaluz como la ganadora de ‘Gran Hermano’ como Dios los trajo al mundo. “Y que viva el amor… @hugopaz4”, comenta la extronista en su cuenta de Instagram. ¿No creéis que sobra el leoncito?



Últimas horas de Anabel Pantoja en La Habana Anabel Pantoja ha decidido comenzar el año al otro lado del Atlántico. La sobrina de Isabel Pantoja, aprovechando que tiene unos días libres en ‘Sálvame’, ha hecho las maletas para viajar junto a su novio a Cuba, más en concreto a la capital, La Habana. Tras recoger en las redes sociales los mejores momentos de este viaje, la joven, que está a punto de volver a nuestro país, se ha tomado un baño “sin retoques” en las aguas del Mar Caribe.



Una emotiva fecha para las hijas de Bertín Osborne Si estuviera todavía viva, tal día como hoy cumpliría años Sandra Domecq, la que fuera madre de las tres hijas de Bertín Osborne: Eugenia, Claudia y Alejandra. Las descendientes del popular cantante han querido rendir tributo a la memoria de su madre a través de las redes sociales. “Pienso en mi madre todos los días pero hoy 13 de enero más todavía. Hoy es su cumpleaños y cada año pienso en que le regalaría... ¡¡¡en esta foto estaba guapísima!!! #madre #cumpleaños #13enero”, ha publicado Eugenia en su cuenta de Instagram.



Claudia y Eugenia rinden tributo a su madre Por su parte, Claudia Osborne también ha tenido tiempo para publicar unas emotivas palabras dirigidas a su madre. “Hoy en un día tan especial quiero decir que aunque ya hayan pasado 13 años, este 13 de enero sigue siendo el día en el que más me acuerdo de ella. Me he levantado sin poder contener las lágrimas de pensar que nos la quitaron antes de tiempo y no hubo manera. La mejor madre de todas, la mujer más excepcional que he conocido, la bailarina con más carisma en la pista... como la quiero. Hoy es día de celebración, y como ella siempre dijo: "a mí no me lloréis, a mi hacerme una fiesta" y eso hare hoy, bailar por ti aunque sin ti”, ha señalado.



El bailecito de Úrsula Corberó y compañía Úrsula Corberó es muy dada a levantar grandes pasiones en las redes sociales. La actriz ha vuelto a sorprender a sus muchos seguidores con un vídeo en el que aparece, junto a sus compañeras de profesión Thais Blume y Xenia Tostado, marcándose un sensual baile delante de la cámara. “Los Ángeles de Charlie 2.0 @xeniatostado @thaisblume Nos faltó Charlie @amaiasalamanca_”, señala la joven intérprete.



Luis Rollán invita a comer a concursantes de 'GH' Luis Rollán es un chico que tiene amistades de lo más diversas. Íntimo de personalidades como Raquel Bollo, también ha hecho muy buenas migas con exconcursantes de ‘Gran Hermano’. El periodista ha colgado varias fotografías de una comida en su restaurante, ‘3 Nusos Restaurant & Lounge’, en las que comparte mesa con Pol, Adara, Sofía Suescun y Huego Paz, entre otros. ¿Los traicionará como hizo con la ex de Chiquetete?



Jorge Javier se relaja en Tailandia Jorge Javier Vázquez también ha decidido disfrutar de un tiempo de descanso. Tras enfrentarse a las grabaciones de ‘Got Talent’ y terminar la concurrida gira de ‘Iba en serio’, su último éxito teatral, el presentador ha puesto tierra de por medio para viajar hasta la exótica Tailandia. El catalán ha compartido varias fotografías de su viaje, destacando varias panorámicas de la ciudad de Bangkok y esta fotografía tomada desde el hall del hotel donde se hospeda, el Anantara Siam Bangkok Hotel. “Aquí me tenéis esperando el Nuevo Año Chino #megustaTailandia”, reza su comentario.



El regreso al pasado de Sharon Stone Sharon Stone se ha puesto nostálgica y ha recuperado una fotografía tomada hace más de dos décadas. La actriz de ‘Instinto básico’ ha colgado un primer plano de su rostro, echando la vista atrás para apuntar: “Junio de 1990. Preparándome para un rodaje en ‘VH1’”. ¡Hay para algunas que el tiempo no hace mella!



Pablo Alborán aprovecha su retiro para descansar Aunque Pablo Alborán ya haya comenzado a trabajar en su nuevo trabajo discográfico, el joven andaluz todavía disfruta de su retiro voluntario para reponer fuerzas y estar junto a los suyos. Por ese motivo, no nos debe extrañar que aparezca en su cuenta de Instagram un poco más perezoso de la cuenta. “#peace #paz”, señala mientras abraza a su mascota.



Pelayo Díaz desfila para Dolce & Gabbana Pelayo acaba de cumplir uno de sus grandes sueños: desfilar para Dolce & Gabbana. Durante toda la jornada de hoy, el estilista de ‘Cámbiame’ no ha dejado de subir fotografías de las horas previas al desfile ‘Millennial’, ya fuera mostrando los carteles que indicaban su orden de salida en el desfile o cenando en el apartamento de los directores creativos de la marca. “¡Otro sueño cumplido! Que te maquille el equipo de las mejores manos de la industria de la moda: @patmcgrathreal”, apuntó orgulloso el joven ‘influencer’.



Las chicas de 'El programa de Ana Rosa' se van de fiesta Ana Rosa Quintana tiene mucho que celebrar. La presentadora acaba de cumplir 61 años al mismo tiempo que se cumplen 12 años desde el estreno de su exitoso programa matutino ‘El programa de Ana Rosa’. Aprovechando la ocasión, se ha marchado junto a algunas de sus compañeras de programa para celebrarlo. “Felices celebrando las 12 temporadas de @elprogramadear #telecinco #chicote #felicidadesequipo”, apuntaba Beatriz Cortázar sobre esta fotografía en la que también aparecen, entre otras, Ana Rosa Quintana, Paloma García-Pelayo, Esther Palomera o Paloma Barrientos.



Elsa Pataky celebra el cumpleaños de Liam Hemsworth Liam Hemsworth acaba de soplar las velas por su 27 cumpleaños. A la concurrida fiesta de celebración acudió su cuñada, Elsa Pataky, quien disfrutó como nadie de la estética rapera imperante. Con sus cadenas y su gorra, la actriz afirmó: “¡Qué fiestón!! Feliz cumpleaños bro liam! #liambirthday #cuñadachunga @silvia.serra #rapparty”. Además, colgó otra fotografía junto a su hermano, el realizador Cristian Prieto, para mostrar la pizza gigante que formaba parte del menú de la fiesta. “No nos quedaremos con hambre!! Bro!! @cristianprieto.filmmaker #rapparty #happybirthday #bestpartyever”, reza su comentario.



Martina Klein y Àlex Corretja presentan a la pequeña Érika Martina Klein y Àlex Corretja ya han dado la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, una niña a la que han puesto el nombre de Érika. Los orgullosos padres han querido presentar a la pequeña a través de las redes sociales para agradecer todas las muestras de cariño. “¡Érika ya está con nosotros! #familia #love #6 #Alex #Martina #Aroa #Pablo #Carla #Érika ¡Muchas gracias a todos por vuestros bonitos mensajes!”, ha señalado el tenista en su cuenta de Instagram.



Ana Obregón disfruta de la compañía de su madre Ana Obregón está muy agradecida a la vida por poder seguir compartiendo momentos con su madre, Ana María Obregón Navarro. “Agradeciendo cada segundo que puedo abrazar a mi madre. Feliz finde a todos y por favor por muy pesadas que seamos a veces las Madres recordadlas de vez en cuando cuanto las queréis #madres #motherslove #blessed #agradecida #familia”, señala la actriz.



Lara Álvarez disfruta de un día en la nieve Metidos de lleno en plena temporada invernal, Lara Álvarez ha compartido una gélida estampa donde se la puede ver pasándoselo de miedo en la nieve. La presentadora aparece con su perpetua sonrisa en la cara mientras pega un salto con la intención de alcanzar el cielo.



Ana Boyer y Fernando Verdasco, de vacaciones en Catar Ana Boyer y Fernando Verdasco siguen disfrutando de sus relajadas vacaciones en Catar. Tras compartir varias fotografías de su estancia en el desierto, la hija de Isabel Preysler ha colgado una instantánea tomando un aperitivo junto a su chico para desear un buen fin de semana a sus seguidores de Instagram.



Adriana Lima descansa de tanto ejercicio Para poder mantener sus cotizadas figuras, pese a que muchas les cueste reconocerlo, las modelos se pasan el día en el gimnasio. Es el caso de Adriana Lima, quien comparte muy a menudo fotografías de sus rutinas de entrenamiento. Cansada de tanto ejercicio, la top model se ha tomado un respiro para tomarse esta instantánea en la que aparece con mirada desafiante.



