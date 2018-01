Estos son los bebés 'celebrities' que nacerán en 2018

La presentadora y su marido, Cayetano Rivera, esperan su primer hijo . Una noticia muy esperada que ambos dieron a través de sus redes sociales. Eva está de casi siete meses, sale de cuentas en febrero. El matrimonio está esperando un niño del que aún no tienen decidido el nombre.

Eva no había perdido la esperanza, y de hecho hace un par de años, justo cuando anunciaba su compromiso con José Bastón en 2015, explicaba en una entrevista que la idea llevaba ya un tiempo rondándole la cabeza.

La pareja tuvo a su primer hijo, Sergio, en mayo de 2014 y tan solo un año después, anunciaron un nuevo embarazo de Pilar. Marco, su segundo hijo, nació en noviembre de 2015 y ahora, el nuevo miembro del clan Ramos-Rubio nacerá en primavera, aunque todavía no se sabe si será niño o niña.

Silvia se encuentra en la recta final de su primer embarazo y vive su momento más especial enamorada del también actor Xabier Murua , al que conoció hace 15 años pero con el que no surgió el amor hasta 2016.

Khloe Kardashian

La pequeña de las Kardashian dejó atrás los rumores para confirmar su primer embarazo con una preciosa foto en su Instagram. Mostrando barriga, y con su novio abrazándola por detrás, Khloe se muestra más feliz que nunca: "¡Mi mayor sueño se hecho realidad! ¡Vamos a tener un bebé! Había estado esperando y preguntándome, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que confiar en Él y ser paciente. ¡Todavía, a veces, no puedo creer que nuestro amor creó la vida!".

Además, también tuvo unas preciosas palabras para su chico, el jugador de la NBA Tristan Thompson: "¡Tristan, gracias por amarme de la forma en que lo haces! ¡Gracias por tratarme como a una Reina! ¡Gracias por hacerme sentir bella en todas las etapas! Tristan, sobre todo, ¡gracias por hacerme MADRE! ¡Has hecho que esta experiencia sea aún más mágica de lo que hubiera imaginado! ¡Nunca olvidaré lo maravilloso que has sido conmigo durante este tiempo! ¡Gracias por hacerme tan feliz, mi amor!".

La pareja lleva saliendo desde septiembre del año 2016, desde que ambos se conocieran en una cita a ciegas, tal y como la propia Khloe explicó en la reunión del 10º aniversario de su reality, 'Keeping Up with the Kardashians'.