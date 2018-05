Famosas más que amigas que no esconden su amor

“Necesito amarme antes de poder estar con alguien. Dos personas tóxicas no pueden estar juntas”. Así rompió Lohan con la DJ Ronson en 2009, la única relación lésbica conocida de la actriz.

Samira y Lauren, se conocieron en el set

Mientras escribía los guiones de 'Orange is the new black', Lauren Morelli, recién casada con Stephen Basilone, se planteó su posible homosexualidad. En el set saltó la chispa con la actriz Samira Wiley. Se divorció de Stephen en 2014, y en 2017 se casó con la actriz.