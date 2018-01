La semana de los famosos

Ana Obregón demuestra su elasticidad "A empezar el año con un split y una sonrisa !", ha escrito la actriz junto a esta imagen en la que demuestra que puede marcarse un split sin ningún problema. ¡Qué maravilla!



Eva Longoria, una premamá feliz "Año nuevo, nuevas aventuras! ¡Muy agradecida a mi preciosa familia por dar tanto amor a este nuevo bebé!", ha escrito Eva Longoria junto a esta imagen en la que presume de barriguita por primera vez.



Linda Morselli, más enamorada que nunca La modelo ha compartido esta fotografía en su cuenta de Instagram para proclamar su amor por el piloto Fernando Alonso a los cuatro vientos. Ha acompañado la imagen con el emoticono de un corazón.



Lucas Vázquez ¡va a ser padre! "Feliz año! The best is yet to come! ❤️", ha escrito el jugador del Real Madrid junto a esta imagen en la que toca tiernamente la barriguita de su mujer, Macarena Rodríguez. Este es el primer retoño del feliz matrimonio que se dio el 'Sí, quiero' el pasado 18 de junio.



Manuel Carrasco presenta a su hija Manuel Carrasco y Almudena Navalón han despedido uno de los mejores años de su vida, marcado por el nacimiento de su pequeña Chloé. Por eso, la pareja ha querido despedir 2017 y dar la bienvenida a 2018 con su primera foto de familia, una imagen en la que puede verse lo felices que son tanto el cantante como la periodista con su pequeña. "Feliz año mi gente bonita!! Os deseamos lo mejor para este 2018. Y gracias por haber estado de la manera más increíble en este año que dejamos atrás. Os quiero mucho", escribía Manuel Carrasco junto a una imagen de familia.



Terelu Campos, orgullosa de sus compañeros "Los 5 presentadores de las campanadas esta tarde en Sálvame!! ¡Mejor no lo pudisteis hacer!", ha escrito la hija mayor de María Teresa Campos junto a esta imagen en la que aparecen los cuatro compañeros (Mila Ximénez, María Patiño, Lydia Lozano y Kiko Hernández) con los que presentó las Campanadas desde la Puerta del Sol.



Merche presume de cuerpazo Con este increíble y super sexy vestido, la cantante desea un feliz años nuevo: "Sueña, ríe, quiérete, se tu mismo... Vive este 2018 #DeOtraManera!! Feliz año a todos!! #feliz2018".



Fiesta en Miami La diseñadora Vicky Martín Berrocal se ha marchado lejos de España para celebrar el año nuevo. ¿El destino elegido? Ni más ni menos que Miami y en compañía de su "todo", su hija Alba, junto a la que posó así para recibir el 2018.



Marta Etura presume de familia "Feliz 2018!!! New home, new year!! Este año va a ser grande!!! Are you ready? #live #love #happines#dance #gratefull", escribe la actriz junto a esta imagen en la que posa sonriente con su hija, Chloe, y su pareja.



Aleix Espargaró va a ser padre de ¡gemelos! "2018 Será el mejor año de nuestras vidas, gemelos en camino! Soy la persona más feliz del mundo! ", ha escrito el piloto de Moto GP junto a esta imagen en la que su chica señala su barriga con una gran sonrisa. ¡Muchas felicidades!



Laura Matamoros juega con sus mascotas "Juegan más que un niño pequeño", escribe Laura Matamoros junto a esta idílica imagen en la nieve. Esperemos que se vaya acostumbrando al ritmo trepidante que supone ser mamá de un niño.



Eva González espera un beso y se lleva... ¡Ni más ni menos que un mazazo de Saúl Craviotto! La presentadora y el ganador de 'Masterchef celebrity 2' protagonizaron uno de los momentazos de la pasada edición con un beso de película. Sin embargo, la visita del policía a las cocinas de 'Masterchef Junior' no fue tan romántica como Eva se esperaba: "Cómo ha cambiado el cuento!! Yo que esperaba otro beso y me llevo “un mazazo” de @saul_craviotto ... Esta noche en las cocinas de #mcjunior nos deja muy claro por qué es el ganador de #mccelebrity. A las 22.05 en #la1 de #tve".



Eugenia Martínez de Irujo presume de su madre "Mi madre de pequeña❤️Que monadaaaaaa xfavor!!!", escribe la duquesa de Montoro junto a esta imagen de su madre, la fallecida Duquesa de Alba, de niña.



María Castro presume de su abuela y su hija "Tres generaciones!!!! #96años #36años #18meses#bisabuelaybisnieta #lastres#elpasodelavida #lasmanoshablan#laexperienciaylainocencia#meencantaobservarlas#ojalaseapormuchotiempo #lasquiero#lascuido #momentosdistintos#peromomentosfragilesparaambas", ha escrito la actriz junto a esta tierna imagen en la que aparecen las manos juntas de su hija Maia, su abuela y la suya propia.



Un momento complicado El futbolista del Manchester City está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue su entrenador, Pep Guardiola, quien anunció que se encontraba de baja "por motivos personales" pero nada hacía presagiar que fuera por el nacimiento "de forma prematura extrema" de su hijo Mateo. Así lo ha explicado en sus redes sociales, donde ha querido agradecer el apoyo recibido: "Quiero agradecer a todos las muestras de cariño recibidas estos días, en especial a mis compañeros, mister y Club por comprender la situación. También compartir con ustedes el nacimiento de mi hijo Mateo, que ha tenido lugar de forma prematura extrema y que está superando sus primeros días gracias a la atención del equipo médico".



Laura Escanes y su percance en la nieve La mujer de Risto Mejide ha tenido un problemita en la nieve, pero nada que no se arregle con un antinflamatorio: "Y el premio a la primera caída del año esquiando se lo lleva...... #TodoBien #LaNieveMuyBuena#toelrrato".



Rosa Benito comienza el año 'colgada' "Yo q he sido una persona q he estado colgada, pues mira como he empezado el año colgada nuevamente y eso os lo quiero agradecer a todas esas personas q hacen nuestra carcajadas más sonora,nuestra sonrisa más brillante y la vida mucho mejor #FelizMiercoles", comenta con humor la excolaboradora de 'Sálvame' junto a esta imagen en la que está 'patas arriba'.



¡Cambio de 'look'! El hijo de Pepe Barroso, Pepe Barroso Jr., ha cambiado radicalmente de 'look'. El novio de Tini Stoessel ha inaugurado el año en Uruguay y con cambio de estilo incluido: ¡se ha rapado! Lo cierto es que no le queda nada mal, ¿le gustará a su chica?



¡Feliz cumpleaños! El hijo mayor de Sara Carbonero e Iker Casillas celebró el pasado día 3 ni más ni menos que 4 añitos. Su madre, además de compartir una preciosa imagen suya en blanco y negro, compartió en la sección de stories de Instagram un poquito de cómo fue el cumpleaños. Globos gigantes de dinosaurios y otro de un número cuatro eran los detalles que la periodista dejó ver a sus seguidores. Su madre, muy orgullosa de su hijo mayor, escribió junto a la foto en blanco y negro: "Seas lo que seas, sé uno de los buenos. #AbrahamLincoln #FelizcumpleañosMartín #4 #elniñomássensibleybellodelmundo #quéalegríasertumamá #teadoro #parabénsmeuamor #Martínfaz4".



Britney presume de sus chicos Así de orgullosa posa la princesa del pop con sus dos hijos, Sean y Jayden, que casi le superan ya en altura. Además, Britney presume de cuerpazo en bikini.



Carlota Corredera cambia de 'look' A la espera de que se aclare el futuro incierto de 'Cámbiame', Carlota Corredera ha hecho honor al programa que presenta y ha comenzado el año pasando por peluquería para cambiar su look capilar. La presentadora, orgullosa del resultado, ha querido mostrarlo a través de las redes sociales aprovechando una fotografía en el backstage de 'Sálvame'. "Entre bambalinas con mi nuevo corte de pelo y coloración by @manuelzamoranoestilista me encanta", señala la comunicadora haciendo mención al artífice del corte, Manuel Zamorano, conocido peluquero y maquillador de las estrellas de Telecinco.



Markuss, directo a la lavadora "De aquí al autolavado.... #MarkussBK", escribe Astrid Klisans junto a esta divertida imagen de su hijo Markuss mientras éste experimenta con pinturas y se pone "hecho un cuadro".



Los Reyes Magos llevan por adelantado Eva González ha tenido mucha suerte y ha recibido el primer regalo de los Reyes Magos por adelantado y lo ha compartido en su sección de Stories de Instagram. Se trata de una cámara para vigilar al pequeño mientras duerme en su habitación. Seguro que tanto ella como Cayetano le da mucho uso.



Ana Obregón y Julio Iglesias, de fiesta juntos "#tbt #throwback Somos nuestros recuerdos y yo no puedo olvidar los años que pase en Los Ángeles donde rode 2 películas y 2 series de televisión. Como tampoco puedo olvidar esa fiesta sorpresa de cumpleaños que me organizo Julio en la casa de Bel Air donde viví un año y tuve la suerte de llegar a conocer el lado humano del artista latino más grande de la historia. #julioiglesias #mevameva#bailandoconungenio #hollywood#leyenda #recuerdos #agradecida#amistad #forever ❤️", escribe Ana Obregón junto a esta divertida imagen en la que se está marcando un baile con el mismísimo Julio Iglesias allá por los años 90 en Los Ángeles... ¡Una foto para el recuerdo!



Ricky Martin, al desnudo Ricky Martin sube la temperatura con esta imagen en la que aparece desnudo y tan solo con una toalla que le tapa lo justo...



Eugenia Martínez de Irujo se pone nostálgica Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano, unidos siempre desde la infancia. Ahora, tras un periodo de alejamiento, vuelven a estar como siempre. "Desde pequeñitos ya hacíamos dúo", escribía Eugenia.



Roberto Leal al desnudo El presentador Roberto Leal se desnuda para cumplir una promesa aunque ¡Vaya tela! Nos ha liado... "Lo prometido es deuda. Después de que me lo hayáis pedido insistentemente, aquí tenéis la foto desnudo para celebrar los 100k. ¡¡Gracias a todos los que formáis parte de esta extensa familia! He tardado más porque se me resbalaba el móvil de las manos con la crema que me ha puesto mi madre. #100k #miniyo #38añosago #máscabezaqueunmastín ", comentaba.



Andrea Molina, loca por su madre Andrea Molina está totalmente entregada a su madre, la actriz Lydia Bosch. "Quien tiene amor, tiene VIDA. Te quiero mami, mucho. Yo estoy llena de vida gracias a ti. Hoy no es su cumple, ni el día de la madre ... pero a mi me apetece gritar a los cuatro vientos que tengo a la mejor mami del mundo. Un día sin recordarte a ti mism@ lo afortunad@ que eres, todo el amor que te rodea , sin dar las gracias a la vida por todo lo que tienes es un día perdido !! Que no se os olvide !!! Y ahora , corred y recordarles a las personas que queréis lo mucho que lo hacéis !", escribía Andrea.



Neymar y Bruna Marquezine, de nuevo juntos La pareja vuelva a darse una oportunidad en el amor. Y ya van cuatro veces. Enamorada, Bruna mandaba un romántico mensaje a su chico: "Quiero un nosotros. Pero un verdadero nosotros. Pegados. Envueltos. Amarrados. Tirados en la alfombra de la sala. Un nosotros que no se ata ni desata. Quiero poco y quiero más. Quiero un tu. Quiero un yo. Quiero un domingo por la mañana. Quiero una cama desordenada, una sábana, un café y una almohada. Quiero tu beso. Quiero tu olor. Quiero esa mirada que no cansa. Tuve que usar las palabras de Caio Fernando Abreo, porque creo que solo las mías no son suficientes para describir todo lo que siento por ti. Te quiero".



Lara Álvarez, libre La presentadora Lara Álvarez se lo dice todo: es joven, salvaje y libre.



El regalo especial de Kiko Rivera a su hermano Fran El DJ sorprendía a Fran Rivera con esta tierna felicitación: "Ayer cumplió años el mayor de mis hermanos. Con esta foto de los 3 juntos con papá te deseo toda la felicidad del mundo. Te quiero", eran sus palabras.



Mickey Rourke, ¡vaya cambio! ¿Alguien se acuerda de este Mickey Rourke? Hace por lo menos dos décadas de esta foto y entonces era uno de los hombres más deseados del mundo?



Maxim Huerta "Ya me diréis si habéis pedido libros a los Reyes Magos... Yo, sí. En la foto falta "Una tienda en París", lo sé, es que no me quedan en casa. Ay, queridos míos... Cómo os lo digo... Hummmm... Pues eso. Que se os quiere.", era su mensaje.



Patricia Montero "¿Os han traído muchas cosas los #ReyesMagos?", era su mensaje.



Ariadne Artiles "Y con el Año Nuevo un ángel llegó a casa. Nuestra pequeña Ari llega con el mejor de los regalos, su vida. Quiero dar las gracias a todos por las infinitas muestras de cariño, por las flores, los regalos y sobre todo por el amor que nos habéis mandado y especialmente a las personas que hicieron de este sueño una realidad. Al doctor Miguel Ángel Barber por respetar y lograr cada una de nuestras metas durante este viaje duro pero lleno de magia. A nuestros matrones Gema y Manolo por hacer que la espera fuera un camino más fácil desde el amor y la comprensión en todo momento y al hospital Santa Catalina por un servicio excepcional. GRACIAS", era su mensaje.



Anna F. Padilla "Y veinte años después me sigo yendo a dormir nerviosa por levantarme y ver qué sorpresa me habrán dejado los reyes ese año. Y entonces los regalos son lo de menos. Gracias por hacer de todo algo increíble. Te quiero", era su mensaje.



Cayetano Rivera "Gracias Reyes Magos. El día de más ilusión. Mi rey #baltasar", era su mensaje.



Clara Lago "En el día de hoy, dejemos salir a la niña que llevamos dentro para que nos recuerde que no hay edad para creer en la magia.", era su mensaje.



David Bisbal "Día de reyes Magos! Espero que os hayan traído muchos regalos.", era su mensaje.



