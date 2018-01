El día a día de los famosos

Lucas Vázquez ¡va a ser padre!

"Feliz año! The best is yet to come! ❤️", ha escrito el jugador del Real Madrid junto a esta imagen en la que toca tiernamente la barriguita de su mujer, Macarena Rodríguez. Este es el primer retoño del feliz matrimonio que se dio el 'Sí, quiero' el pasado 18 de junio.