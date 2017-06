El día a día de los famosos

Verónica Echegui, una recién nacida muy feliz

Verónica Echegui ha compartido una imagen de su infancia para lanzar a sus seguidores un bonito mensaje de positivismo. "Mi madre siempre me ha dicho que yo no lloraba, que siempre me reía. A saber, de qué o por qué. Mirando esta foto, estoy segura de que esa renacuaja sabía cuál es la sal de la vida, lo verdaderamente importante", comienza diciendo.

A lo que añade: "Cuantas medallas iba a ganar España en el 92, que #martesytrece se separarían, que Marina D'or es un lugar de vacaciones, que los Reyes Magos sí que existen, que el cole es un #armadedestrucciónmasiva, que no importa cuánto tiempo haya pasado, #lolaflores SIEMPRE será la más grande de España y del mundo entero, que #chikilicuatre nos representaría en Eurovisión, #bowie sería inmortal, #ylenia la teta más famosa de Benidorm, un tal #brucelee me robaría el corazón con "be water my friend" y que me pasaré toda la vida buscando lo que ya tengo".