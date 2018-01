El día a día de los famosos

Sin embargo, la visita del policía a las cocinas de 'Masterchef Junior' no fue tan romántica como Eva se esperaba: " Cómo ha cambiado el cuento!! Yo que esperaba otro beso y me llevo “un mazazo” de @saul_craviotto ... Esta noche en las cocinas de #mcjunior nos deja muy claro por qué es el ganador de #mccelebrity . A las 22.05 en #la1 de #tve ".

La mujer de Risto Mejide ha tenido un problemita en la nieve, pero nada que no se arregle con un antinflamatorio: "Y el premio a la primera caída del año esquiando se lo lleva...... #TodoBien #LaNieveMuyBuena #toelrrato ".

Rosa Benito comienza el año 'colgada'

"Yo q he sido una persona q he estado colgada, pues mira como he empezado el año colgada nuevamente y eso os lo quiero agradecer a todas esas personas q hacen nuestra carcajadas más sonora,nuestra sonrisa más brillante y la vida mucho mejor #FelizMiercoles", comenta con humor la excolaboradora de 'Sálvame' junto a esta imagen en la que está 'patas arriba'.