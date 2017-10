El día a día de los famosos

Este es el nuevo círculo cercano de Paula, pues con ellas pasa mucho de su tiempo. Precisamente este lunes coincidía que era el 47 cumpleaños de Maribel Verdú: "Hoy esta pedazo de mujer (@maribelverdu) cumple años y lo celebramos trabajando! No puedo estar mas feliz y orgullosa de estar rodeada de tanto talento! #OlaDeCrimenes #FelizCumple".

"Y yo que pensé que no nos volveríamos a ver hasta el año que viene… Ibiza me gustas!!!" , comenta el reportero junto a esta imagen.

Lo único que echamos en falta es a su pareja, Rayden, que no aparece en ninguna imagen.

María Castro ha compartido esta simpática imagen junto a su perro, que no está el primero si hay algo de comida...

Irene Montalá se refugia en su hijo

Ante los abrumadores acontecimientos ocurridos en Cataluña, la actriz ha querido mandar un mensaje apaciguador junto a una imagen en la que aparece con su hijo Nico, fruto de su relación con el también actor Miquel Fernández.

Este es el mensaje:

"Desde la mirada más dulce, el amor más puro, comparto este pensamiento. Una oración necesaria. ❤️.

"Siendo consciente de que el fuego no puede apagar el fuego, Renuncio aquí y ahora a encenderlo.

Siendo consciente de que el odio sólo conduce a más odio, Renuncio aquí y ahora a alimentarlo.

Siendo consciente de que la hostilidad solo conduce a más hostilidad, Renuncio aquí y ahora a justificarla. Siendo consciente de que el deseo de venganza solo conduce a más deseo de venganza, Renuncio aquí y ahora a estimularlo. Siendo consciente de que la violencia solo engendra más violencia, Renuncio aquí y ahora a ejercerla sobre otros.

Siendo consciente de que una mancha de sangre no puede limpiar a otra mancha de sangre, Renuncio aquí y ahora a derramarla.

En estos momentos de aflicción, pueda yo permanecer atento y consciente, de manera que la cólera, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, la hostilidad no aniden en mi corazón".

Dokushô Villalba. Maestro Budista Zen".