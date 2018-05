El día a día de los famosos

El futbolista es un gran amante del flamenco, y no hay quien no lo sepa. Ha dejado a todos sorprendidos con su nuevo proyecto colgando las bodas y poniéndose a los micros; "¡La creatividad es contagiosa! Preparando algo especial con @demarco_flamenco.

​Anna Ferrer Padilla rinde homenaje a su madre

La 'influencer' ha cambiado sus apellidos en la red para demostrar a su madre que es la persona más especial de su vida. "Mi persona favorita ❤No se si os habéis dado cuenta pero me he cambiado los apellidos en el nombre de instagram como homenaje a mi madre. Desde hoy presumo de madre con su apellido delante. Me he unido a esta bonita acción de @kaikusinlactosa, #lasmadresprimero y os invito a vosotros a hacer lo mismo. Porque madre no hay más que una! #daelpaso".