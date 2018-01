El día a día de los famosos

Neymar y Bruna Marquezine, de nuevo juntos La pareja vuelva a darse una oportunidad en el amor. Y ya van cuatro veces. Enamorada, Bruna mandaba un romántico mensaje a su chico: "Quiero un nosotros. Pero un verdadero nosotros. Pegados. Envueltos. Amarrados. Tirados en la alfombra de la sala. Un nosotros que no se ata ni desata. Quiero poco y quiero más. Quiero un tu. Quiero un yo. Quiero un domingo por la mañana. Quiero una cama desordenada, una sábana, un café y una almohada. Quiero tu beso. Quiero tu olor. Quiero esa mirada que no cansa. Tuve que usar las palabras de Caio Fernando Abreo, porque creo que solo las mías no son suficientes para describir todo lo que siento por ti. Te quiero".



El regalo especial de Kiko Rivera a su hermano Fran El DJ sorprendía a Fran Rivera con esta tierna felicitación: "Ayer cumplió años el mayor de mis hermanos. Con esta foto de los 3 juntos con papá te deseo toda la felicidad del mundo. Te quiero", eran sus palabras.



Andrea Molina, loca por su madre Andrea Molina está totalmente entregada a su madre, la actriz Lydia Bosch. "Quien tiene amor, tiene VIDA. Te quiero mami, mucho. Yo estoy llena de vida gracias a ti. Hoy no es su cumple, ni el día de la madre ... pero a mi me apetece gritar a los cuatro vientos que tengo a la mejor mami del mundo. Un día sin recordarte a ti mism@ lo afortunad@ que eres, todo el amor que te rodea , sin dar las gracias a la vida por todo lo que tienes es un día perdido !! Que no se os olvide !!! Y ahora , corred y recordarles a las personas que queréis lo mucho que lo hacéis !", escribía Andrea.



Eugenia Martínez de Irujo se pone nostálgica Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano, unidos siempre desde la infancia. Ahora, tras un periodo de alejamiento, vuelven a estar como siempre. "Desde pequeñitos ya hacíamos dúo", escribía Eugenia.



Roberto Leal al desnudo El presentador Roberto Leal se desnuda para cumplir una promesa aunque ¡Vaya tela! Nos ha liado... "Lo prometido es deuda. Después de que me lo hayáis pedido insistentemente, aquí tenéis la foto desnudo para celebrar los 100k. ¡¡Gracias a todos los que formáis parte de esta extensa familia! He tardado más porque se me resbalaba el móvil de las manos con la crema que me ha puesto mi madre. #100k #miniyo #38añosago #máscabezaqueunmastín ", comentaba.



Lara Álvarez, libre La presentadora Lara Álvarez se lo dice todo: es joven, salvaje y libre.



