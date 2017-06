El día a día de los famosos

La 'pajarilla' de Nagore

Después del susto vivido en 'Supervivientes', Nagore Robles ha querido tranquilizar a sus seguidores con un mensaje. Recordemos que Robles tuvo que abandonar el plató de 'Supervivientes' tras encontrarse en mal estado. Esto último, algo que asustó a su pareja Sandra Barneda, la presentadora del show.

"Anoche me entró una pajarilla, porque no me encontraba muy bien, pero ya hago mejor cara. Y ahora nos vamos a cantar", afirmaba con una sonrisa de camino a su nuevo programa 'Me lo dices o me lo cantas'.