El día a día de los famosos

"Les desearía lo mejor. Pero me lo he quedado yo. Love you @andreaduro" , ha escrito Javier 'Chicharito' Hernández junto a esta imagen en la que aparece con su novia, la actriz española Andrea Duro.

Dulceida, entregada a sus fans

La 'it-girl' más seguida de nuestro país ha compartido varias imágenes con sus fans junto a las que ha escrito un bonito texto dedicado a ellos:

"A ti, por seguir todos mis pasos, por darme los buenos días, por alegrarme cuando te encuentro por la calle y te tiras a mí con un gran abrazo o te acercas con una tímida sonrisa. A quien solo me saluda, a quien no se atreve a hacerlo, a quien simplemente me sonríe. Tú, que estás cada miércoles a las 20h para ver mi nueva aventura. Las mil cartas que he leído y más que espero leer. Cuando sales del colegio, instituto, universidad y te pones a darme amor. Cuando desde la ofi o en tus ratos libres en el trabajo piensas en mí. Desde España, Latino America y de todos los rincones del mundo. Desde hoy, desde ayer, o desde hace muchos años. A el que baila conmigo, el que llora conmigo, el que se ríe conmigo o de mí (todo vale si es con amor), el que se inspira conmigo y viaja conmigo. A quien ha roto barreras y ha sido un poco más feliz. Desde el primero hasta el 2M. Me siento muy afortunada y aunque siempre tengo palabras bonitas y amor para vosotros, hoy me apetecía recordar una vez más todo lo que os quiero. Creo que cada día le tienes que dar ese algo a las personas que te importan y vosotros llenáis una parte de mi corazón. Mi familia de la red, siempre #Dulceidos"