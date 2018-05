El día a día de los famosos

​Quim Gutierréz se calibra la barba

¿Quién dijo que fuera fácil arreglarse la barba? Y si no que se lo pregunten a Quim. El actor tiene que hacerlo y no es algo que le guste demasiado: "Calibrar el largo de barba. (No es una actividad que me apasione) #calibratubarba".